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На Украине пьяный сотрудник военкомата врезался в машину с детьми

На Украине пьяный сотрудник военкомата врезался в машину с детьми - РИА Новости Крым, 22.12.2024

На Украине пьяный сотрудник военкомата врезался в машину с детьми

Пьяный сотрудник военкомата врезался в автомобиль с детьми в городе Ковель в Волынской области Украины, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости Крым, 22.12.2024

2024-12-22T18:57

2024-12-22T18:57

2024-12-22T18:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Пьяный сотрудник военкомата врезался в автомобиль с детьми в городе Ковель в Волынской области Украины, сообщило украинское издание "Страна.ua".В Волынском областном военкомате подтвердили факт ДТП с участием сотрудника военкомата, который находился в нетрезвом состоянии."Никто из участников инцидента не пострадал. Сотрудниками полиции факт ДТП был зафиксирован, а виновник будет привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством: предусмотрено изъятие водительских прав и наложение штрафа за управление в нетрезвом состоянии. Также военнослужащий понесет дисциплинарное взыскание за нарушение воинской дисциплины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Волынского областного военкомата.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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