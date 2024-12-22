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На Украине пьяный сотрудник военкомата врезался в машину с детьми - РИА Новости Крым, 22.12.2024
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На Украине пьяный сотрудник военкомата врезался в машину с детьми
На Украине пьяный сотрудник военкомата врезался в машину с детьми - РИА Новости Крым, 22.12.2024
На Украине пьяный сотрудник военкомата врезался в машину с детьми
Пьяный сотрудник военкомата врезался в автомобиль с детьми в городе Ковель в Волынской области Украины, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости Крым, 22.12.2024
2024-12-22T18:57
2024-12-22T18:57
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Пьяный сотрудник военкомата врезался в автомобиль с детьми в городе Ковель в Волынской области Украины, сообщило украинское издание "Страна.ua".В Волынском областном военкомате подтвердили факт ДТП с участием сотрудника военкомата, который находился в нетрезвом состоянии."Никто из участников инцидента не пострадал. Сотрудниками полиции факт ДТП был зафиксирован, а виновник будет привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством: предусмотрено изъятие водительских прав и наложение штрафа за управление в нетрезвом состоянии. Также военнослужащий понесет дисциплинарное взыскание за нарушение воинской дисциплины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Волынского областного военкомата.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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украина, происшествия, новости, в мире, тцк на украине (территориальный центр комплектования)
На Украине пьяный сотрудник военкомата врезался в машину с детьми

В Волынской области пьяный военком врезался в автомобиль с детьми

18:57 22.12.2024
 
© © Fotolia/ O.FarionАвтомобиль полиции. Украина
Автомобиль полиции. Украина
© © Fotolia/ O.Farion
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Пьяный сотрудник военкомата врезался в автомобиль с детьми в городе Ковель в Волынской области Украины, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"В Ковеле пьяный работник ТЦК (территориального центра комплектования - так на Украине называют военкоматы - ред.) врезался в авто с детьми", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.
В Волынском областном военкомате подтвердили факт ДТП с участием сотрудника военкомата, который находился в нетрезвом состоянии.
"Никто из участников инцидента не пострадал. Сотрудниками полиции факт ДТП был зафиксирован, а виновник будет привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством: предусмотрено изъятие водительских прав и наложение штрафа за управление в нетрезвом состоянии. Также военнослужащий понесет дисциплинарное взыскание за нарушение воинской дисциплины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Волынского областного военкомата.
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УкраинаПроисшествияНовостиВ миреТЦК на Украине (территориальный центр комплектования)
 
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