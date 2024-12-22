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250 детей Большой Ялты примет школа ремесел при храме Архангела Михаила
250 детей Большой Ялты примет школа ремесел при храме Архангела Михаила - РИА Новости Крым, 22.12.2024
250 детей Большой Ялты примет школа ремесел при храме Архангела Михаила
На Южном берегу Крыма в Алупке при храме Архангела Михаила открывается духовно-просветительский центр для всей семьи. Занятия будут проводить известные мастера... РИА Новости Крым, 22.12.2024
2024-12-22T16:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. На Южном берегу Крыма в Алупке при храме Архангела Михаила открывается духовно-просветительский центр для всей семьи. Занятия будут проводить известные мастера из Москвы и центральной России.Как РИА Новости Крым рассказали организаторы центра "Архангельский лад", в основе его концепции – уникальные возможности культурного развития и творчества, в которое будут вовлечены как дети, так и взрослые.Центр примет всех детей Большой Ялты, желающих заниматься иконописью, вышивкой, церковным пением и другими ремеслами."Все занятия Центра рассчитаны на семейную аудиторию. Планируется устроить кинопоказы, курс "Юный паломник", музыкальный клуб, волонтерские субботники, курсы первой помощи и многое другое", – сообщают организаторы.Предполагается, что только на первом этапе в музыкальном, театральном и общеобразовательном классах, а также в секциях по живописи и традиционным ремеслам будут заниматься около ста детей. В дальнейшем расширение программы занятий позволит Центру принять около 250 ребят и их родителей.Центр будет отличаться не только необычными для церковных школ программой занятий, но и преподавательским составом. Так, среди педагогов автор ряда книг по истории Церкви ХХ века, епископ Ялтинский Нестор (Доненко) и российский хоровой дирижер, регент, основатель и руководитель церковного хора "Древнерусский распев" Анатолий Гринденко.Занятия по церковным ремеслам будут проводить лауреат международных фестивалей, обладатель звания "Народный мастер России" и создатель коллекции "Полотняная летопись России" Мария Семенова и иконописец, режиссер, заместитель председателя правления Федерации креативных индустрий Вероника Пономарева-Коржевская.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:12 голосов под куполом: о чем поет архиерейский хор Крымской епархииВ Херсонесском монастыре впервые за сто лет совершили постриг в монахиВ Севастополе открыли мастерскую иконописи "Древний Херсонес"
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250 детей Большой Ялты примет школа ремесел при храме Архангела Михаила
При храме в Алупке откроется семейный центр церковных ремесел и искусств
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. На Южном берегу Крыма в Алупке при храме Архангела Михаила открывается духовно-просветительский центр для всей семьи. Занятия будут проводить известные мастера из Москвы и центральной России.
Как РИА Новости Крым
рассказали организаторы центра "Архангельский лад", в основе его концепции – уникальные возможности культурного развития и творчества, в которое будут вовлечены как дети, так и взрослые.
"Наша первейшая задача – создание молодежного центра, школы для формирования полноценной христианской личности. В нашем центре "Архангельский лад" через разные традиции, ремесла и науки мы будем помогать детям сформировать не только образ будущего, но и куда более важный и значимый образ вечности", – заметил настоятель храма, епископ Ялтинский Нестор (Доненко).
Центр примет всех детей Большой Ялты, желающих заниматься иконописью, вышивкой, церковным пением и другими ремеслами.
"Все занятия Центра рассчитаны на семейную аудиторию. Планируется устроить кинопоказы, курс "Юный паломник", музыкальный клуб, волонтерские субботники, курсы первой помощи и многое другое", – сообщают организаторы.
Предполагается, что только на первом этапе в музыкальном, театральном и общеобразовательном классах, а также в секциях по живописи и традиционным ремеслам будут заниматься около ста детей. В дальнейшем расширение программы занятий позволит Центру принять около 250 ребят и их родителей.
Центр будет отличаться не только необычными для церковных школ программой занятий, но и преподавательским составом. Так, среди педагогов автор ряда книг по истории Церкви ХХ века, епископ Ялтинский Нестор (Доненко) и российский хоровой дирижер, регент, основатель и руководитель церковного хора "Древнерусский распев" Анатолий Гринденко.
Занятия по церковным ремеслам будут проводить лауреат международных фестивалей, обладатель звания "Народный мастер России" и создатель коллекции "Полотняная летопись России" Мария Семенова и иконописец, режиссер, заместитель председателя правления Федерации креативных индустрий Вероника Пономарева-Коржевская.
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