https://crimea.ria.ru/20240428/v-khersonesskom-monastyre-vpervye-za-sto-let-sovershili-postrig-v-monakhi-1136932310.html

В Херсонесском монастыре впервые за сто лет совершили постриг в монахи

В Херсонесском монастыре впервые за сто лет совершили постриг в монахи - РИА Новости Крым, 28.04.2024

В Херсонесском монастыре впервые за сто лет совершили постриг в монахи

Впервые за столетие в Свято-Владимирском монастыре Херсонеса, который недавно возобновил свою работу, совершен чин пострижения в монахи. Его провел митрополит... РИА Новости Крым, 28.04.2024

2024-04-28T21:22

2024-04-28T21:22

2024-04-28T21:22

херсонес

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Впервые за столетие в Свято-Владимирском монастыре Херсонеса, который недавно возобновил свою работу, совершен чин пострижения в монахи. Его провел митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов).Сразу два послушника монастыря, сообщает Крымская митрополия, захотели стать иноками.После пострига священноархимандрит обители, митрополит Тихон обратился к новопостриженным монахам с назидательным словом, в котором подчеркнул, что в монастырь приходят с одной целью: чтобы оставить все человеческие заботы и попечения ради служения Богу, исполнения евангельских заповедей и борьбы со своими страстями.Воссоздание монашеской жизни в возрожденном Свято-Владимирском монастыре около древнего города Херсонес было положено 15 февраля, на праздник Сретенья, когда там состоялась первая литургия.Свято-Владимирский или Херсонесский монастырь существовал с 1850 по 1924 годы между Песочной и Карантинной бухтами в Севастополе. В 1900 году монахов в монастыре, согласно архивным данным Севастопольского городского архива, было 170 человек. Основная деятельность монастыря была религиозно-просветительская. Монахи принимали участие в раскопках на месте древнего города Херсонес и помогали обществу истории и древностей. В 1924 году монастырь был закрыт, а его здания переданы Херсонесскому историко-археологическому музею.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму построят железнодорожный обход монастыря в ИнкерманеХлебом и словом: как женский монастырь помогает бойцам СВО на ХерсонщинеНовый мужской монастырь появится в Севастополе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонес, тихон шевкунов, православие, религия, крым, севастополь, новости крыма