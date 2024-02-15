https://crimea.ria.ru/20240215/mitropolit-tikhon-otsluzhil-liturgiyu-v-drevney-bazilike-khersonesa-1134974094.html

Митрополит Тихон отслужил литургию в древней базилике Херсонеса

Митрополит Тихон отслужил литургию в древней базилике Херсонеса - РИА Новости Крым, 15.02.2024

Митрополит Тихон отслужил литургию в древней базилике Херсонеса

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон возглавил божественную литургию, посвященную празднику Сретения Господня. Ее отслужили в Херсонесе на территории... РИА Новости Крым, 15.02.2024

2024-02-15T16:35

2024-02-15T16:35

2024-02-15T16:35

тихон шевкунов

симферопольская и крымская епархия

херсонес

историко-археологический парк "херсонес таврический"

религия

православие

общество

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/0f/1134972679_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_fe95c99a8f5a5a04f2d431e9efb5af9e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон возглавил божественную литургию, посвященную празднику Сретения Господня. Ее отслужили в Херсонесе на территории базилики, открытой в 1935 году. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.На праздничной литургии сослужили архиереи Крымской митрополии, Севастопольского церковного округа и представители крымского духовенства.Херсонесский мужской монастырь был основан в 1850 году и был разрушен несколько лет спустя, во время Крымской войны — французы вырыли на его месте окопы и погреба. После войны монастырь был восстановлен. На его территории расположились центральный дом, трапезная, корпус братии, гостиница для паломников, церкви, построенный в 1891 году Свято-Владимирский собор, сады. В 1924 году монастырь был закрыт, а его помещения переданы музею. Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе строят византийский городДиораму о крещении князя Владимира привезут в Севастополь в 2024 годуПутин предложил создать в Крыму историко-культурный центр христианства

https://crimea.ria.ru/20231230/v-khersonese-na-kupol-khrama-vodruzili-novyy-krest--kopiyu-dorevolyutsionnogo-1133925489.html

херсонес

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тихон шевкунов, симферопольская и крымская епархия, херсонес, историко-археологический парк "херсонес таврический", религия, православие, общество, крым, новости крыма