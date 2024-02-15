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Митрополит Тихон отслужил литургию в древней базилике Херсонеса - РИА Новости Крым, 15.02.2024
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Митрополит Тихон отслужил литургию в древней базилике Херсонеса
Митрополит Тихон отслужил литургию в древней базилике Херсонеса - РИА Новости Крым, 15.02.2024
Митрополит Тихон отслужил литургию в древней базилике Херсонеса
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон возглавил божественную литургию, посвященную празднику Сретения Господня. Ее отслужили в Херсонесе на территории... РИА Новости Крым, 15.02.2024
2024-02-15T16:35
2024-02-15T16:35
тихон шевкунов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон возглавил божественную литургию, посвященную празднику Сретения Господня. Ее отслужили в Херсонесе на территории базилики, открытой в 1935 году. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.На праздничной литургии сослужили архиереи Крымской митрополии, Севастопольского церковного округа и представители крымского духовенства.Херсонесский мужской монастырь был основан в 1850 году и был разрушен несколько лет спустя, во время Крымской войны — французы вырыли на его месте окопы и погреба. После войны монастырь был восстановлен. На его территории расположились центральный дом, трапезная, корпус братии, гостиница для паломников, церкви, построенный в 1891 году Свято-Владимирский собор, сады. В 1924 году монастырь был закрыт, а его помещения переданы музею. Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе строят византийский городДиораму о крещении князя Владимира привезут в Севастополь в 2024 годуПутин предложил создать в Крыму историко-культурный центр христианства
https://crimea.ria.ru/20231230/v-khersonese-na-kupol-khrama-vodruzili-novyy-krest--kopiyu-dorevolyutsionnogo-1133925489.html
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тихон шевкунов, симферопольская и крымская епархия, херсонес, историко-археологический парк "херсонес таврический", религия, православие, общество, крым, новости крыма
Митрополит Тихон отслужил литургию в древней базилике Херсонеса

Митрополит Тихон возглавил праздничную литургию в древней базилике Херсонеса

16:35 15.02.2024
 
© Telegram Михаил РазвожаевСретенье в Херсонесе
Сретенье в Херсонесе
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон возглавил божественную литургию, посвященную празднику Сретения Господня. Ее отслужили в Херсонесе на территории базилики, открытой в 1935 году. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
На праздничной литургии сослужили архиереи Крымской митрополии, Севастопольского церковного округа и представители крымского духовенства.

"С большой радостью сегодня тоже был на божественной литургии в этом невероятном месте. После службы по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла было положено начало воссозданию монашеской жизни в Херсонесском мужском монастыре", - написал губернатор в своем ТГ-канале.

Херсонесский мужской монастырь был основан в 1850 году и был разрушен несколько лет спустя, во время Крымской войны — французы вырыли на его месте окопы и погреба. После войны монастырь был восстановлен. На его территории расположились центральный дом, трапезная, корпус братии, гостиница для паломников, церкви, построенный в 1891 году Свято-Владимирский собор, сады. В 1924 году монастырь был закрыт, а его помещения переданы музею.
© Telegram Михаил Развожаев

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон

Сретенье в Херсонесе
1 из 4

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон

© Telegram Михаил Развожаев
© Telegram Михаил РазвожаевСретенье в Херсонесе
Сретенье в Херсонесе
2 из 4
Сретенье в Херсонесе
© Telegram Михаил Развожаев
© Telegram Михаил Развожаев

Служба происходила в древней базилике

Сретенье в Херсонесе
3 из 4

Служба происходила в древней базилике

© Telegram Михаил Развожаев
© Telegram Михаил Развожаев

После службы было положено начало воссозданию монашеской жизни в Херсонесском мужском монастыре

Сретенье в Херсонесе
4 из 4

После службы было положено начало воссозданию монашеской жизни в Херсонесском мужском монастыре

© Telegram Михаил Развожаев
1 из 4

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон

© Telegram Михаил Развожаев
2 из 4
Сретенье в Херсонесе
© Telegram Михаил Развожаев
3 из 4

Служба происходила в древней базилике

© Telegram Михаил Развожаев
4 из 4

После службы было положено начало воссозданию монашеской жизни в Херсонесском мужском монастыре

© Telegram Михаил Развожаев
"Сейчас, ровно сто лет спустя, началось восстановление мужского монастыря. И сегодняшнее богослужение стало первым шагом к его возрождению. Хочу всех успокоить: доступ на территорию музея-заповедника будет по-прежнему открыт для севастопольцев и гостей города. Никакой речи о закрытии территории Древнего Херсонеса не идет", - написал Развожаев.
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