https://crimea.ria.ru/20230727/dioramu-o-kreschenii-knyazya-vladimira-privezut-v-sevastopol-v-2024-godu-1130312672.html

Диораму о крещении князя Владимира привезут в Севастополь в 2024 году

Диораму о крещении князя Владимира привезут в Севастополь в 2024 году - РИА Новости Крым, 27.07.2023

Диораму о крещении князя Владимира привезут в Севастополь в 2024 году

Диорама, изображающая крещение князя Владимира в Херсонесе, авторства военных художников студии им. Грекова уже в следующем году может обрести свое постоянное... РИА Новости Крым, 27.07.2023

2023-07-27T08:02

2023-07-27T08:02

2023-07-27T08:02

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Диорама, изображающая крещение князя Владимира в Херсонесе, авторства военных художников студии им. Грекова уже в следующем году может обрести свое постоянное месторасположение в Севастополе. Об этом в ходе видемоста Симферополь – Москва в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал благочинный Севастопольского церковного округа, настоятель Свято-Владимирского кафедрального собора в Херсонесе протоиерей Сергий Халюта."Диорама была выполнена более 10 лет назад в Москве, и сейчас она находится в столице. Студия Грекова подарила нашему городу миниатюрную диараму, которая сейчас размещается в Нахимовском кадетском президентском училище", - сказал он.В настоящее время ведутся активные переговоры, чтобы диорама была размещена в Севастополе на мысе Херсонес.По его словам, это может произойти уже в следующем году.Ранее сайт РИА Новости Крым сообщал, что на мысе Херсонес в Севастополе строится историко-археологический центр "Херсонес Таврический". В центр войдут три музея: "Музей Античности и Византии", "Музей Христианства", "Музей Новороссии и Крыма". А также "Квартал Реконструкция", "Международный археологический центр", "Туристический центр" и "Амфитеатр". Все это – на площади более 97 000 кв. м, на территории, долгое время занятой воинскими частями, прилегающей к музею-заповеднику "Херсонес Таврический".В августе 2018 года президент России Владимир Путин во время визита в Севастополь заявил, что есть идея основать неподалеку от заповедника "Херсонес Таврический" историко-культурный центр всех направлений христианства.Читайте также на РИА Новости Крым:Сила в правде: как священник укрепляет не только дух, но и телоВ Херсонесе покажут быт эпохи Корсуньского похода князя ВладимираКак Севастополь и Крым отметят День Крещения Руси

https://crimea.ria.ru/20230608/kogda-nachnetsya-restavratsiya-sobora-v-khersonese-1129271419.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, культура, православие, религия, общество, херсонес, новости крыма