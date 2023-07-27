Диораму о крещении князя Владимира привезут в Севастополь в 2024 году
Диорама студии Грекова станет одним из экспонатов Музея христианства в Херсонесе
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМузей-заповедник “Херсонес Таврический”
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Диорама, изображающая крещение князя Владимира в Херсонесе, авторства военных художников студии им. Грекова уже в следующем году может обрести свое постоянное месторасположение в Севастополе. Об этом в ходе видемоста Симферополь – Москва в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал благочинный Севастопольского церковного округа, настоятель Свято-Владимирского кафедрального собора в Херсонесе протоиерей Сергий Халюта.
"Диорама была выполнена более 10 лет назад в Москве, и сейчас она находится в столице. Студия Грекова подарила нашему городу миниатюрную диараму, которая сейчас размещается в Нахимовском кадетском президентском училище", - сказал он.
В настоящее время ведутся активные переговоры, чтобы диорама была размещена в Севастополе на мысе Херсонес.
"Сейчас на так называемом Новом Херсонесе идет масштабное строительство культурного кластера. Там будет более 42 тысяч музейных выставочных площадей и будет размещен очень большой Музей христианства. И мы предполагаем сделать все возможное, чтобы эта диорама была передана и размещалась именно в этом музейном учреждении", - сказал протоиерей.
По его словам, это может произойти уже в следующем году.
Ранее сайт РИА Новости Крым сообщал, что на мысе Херсонес в Севастополе строится историко-археологический центр "Херсонес Таврический". В центр войдут три музея: "Музей Античности и Византии", "Музей Христианства", "Музей Новороссии и Крыма". А также "Квартал Реконструкция", "Международный археологический центр", "Туристический центр" и "Амфитеатр". Все это – на площади более 97 000 кв. м, на территории, долгое время занятой воинскими частями, прилегающей к музею-заповеднику "Херсонес Таврический".
В августе 2018 года президент России Владимир Путин во время визита в Севастополь заявил, что есть идея основать неподалеку от заповедника "Херсонес Таврический" историко-культурный центр всех направлений христианства.
8 июня, 18:23Когда начнется реставрация собора в Херсонесе
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