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Диораму о крещении князя Владимира привезут в Севастополь в 2024 году - РИА Новости Крым, 27.07.2023
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Диораму о крещении князя Владимира привезут в Севастополь в 2024 году
Диораму о крещении князя Владимира привезут в Севастополь в 2024 году - РИА Новости Крым, 27.07.2023
Диораму о крещении князя Владимира привезут в Севастополь в 2024 году
Диорама, изображающая крещение князя Владимира в Херсонесе, авторства военных художников студии им. Грекова уже в следующем году может обрести свое постоянное... РИА Новости Крым, 27.07.2023
2023-07-27T08:02
2023-07-27T08:02
севастополь
культура
православие
религия
общество
херсонес
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Диорама, изображающая крещение князя Владимира в Херсонесе, авторства военных художников студии им. Грекова уже в следующем году может обрести свое постоянное месторасположение в Севастополе. Об этом в ходе видемоста Симферополь – Москва в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал благочинный Севастопольского церковного округа, настоятель Свято-Владимирского кафедрального собора в Херсонесе протоиерей Сергий Халюта."Диорама была выполнена более 10 лет назад в Москве, и сейчас она находится в столице. Студия Грекова подарила нашему городу миниатюрную диараму, которая сейчас размещается в Нахимовском кадетском президентском училище", - сказал он.В настоящее время ведутся активные переговоры, чтобы диорама была размещена в Севастополе на мысе Херсонес.По его словам, это может произойти уже в следующем году.Ранее сайт РИА Новости Крым сообщал, что на мысе Херсонес в Севастополе строится историко-археологический центр "Херсонес Таврический". В центр войдут три музея: "Музей Античности и Византии", "Музей Христианства", "Музей Новороссии и Крыма". А также "Квартал Реконструкция", "Международный археологический центр", "Туристический центр" и "Амфитеатр". Все это – на площади более 97 000 кв. м, на территории, долгое время занятой воинскими частями, прилегающей к музею-заповеднику "Херсонес Таврический".В августе 2018 года президент России Владимир Путин во время визита в Севастополь заявил, что есть идея основать неподалеку от заповедника "Херсонес Таврический" историко-культурный центр всех направлений христианства.Читайте также на РИА Новости Крым:Сила в правде: как священник укрепляет не только дух, но и телоВ Херсонесе покажут быт эпохи Корсуньского похода князя ВладимираКак Севастополь и Крым отметят День Крещения Руси
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севастополь, культура, православие, религия, общество, херсонес, новости крыма
Диораму о крещении князя Владимира привезут в Севастополь в 2024 году

Диорама студии Грекова станет одним из экспонатов Музея христианства в Херсонесе

08:02 27.07.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМузей-заповедник “Херсонес Таврический”
Музей-заповедник “Херсонес Таврический” - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Диорама, изображающая крещение князя Владимира в Херсонесе, авторства военных художников студии им. Грекова уже в следующем году может обрести свое постоянное месторасположение в Севастополе. Об этом в ходе видемоста Симферополь – Москва в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал благочинный Севастопольского церковного округа, настоятель Свято-Владимирского кафедрального собора в Херсонесе протоиерей Сергий Халюта.
"Диорама была выполнена более 10 лет назад в Москве, и сейчас она находится в столице. Студия Грекова подарила нашему городу миниатюрную диараму, которая сейчас размещается в Нахимовском кадетском президентском училище", - сказал он.
В настоящее время ведутся активные переговоры, чтобы диорама была размещена в Севастополе на мысе Херсонес.
"Сейчас на так называемом Новом Херсонесе идет масштабное строительство культурного кластера. Там будет более 42 тысяч музейных выставочных площадей и будет размещен очень большой Музей христианства. И мы предполагаем сделать все возможное, чтобы эта диорама была передана и размещалась именно в этом музейном учреждении", - сказал протоиерей.
По его словам, это может произойти уже в следующем году.
Ранее сайт РИА Новости Крым сообщал, что на мысе Херсонес в Севастополе строится историко-археологический центр "Херсонес Таврический". В центр войдут три музея: "Музей Античности и Византии", "Музей Христианства", "Музей Новороссии и Крыма". А также "Квартал Реконструкция", "Международный археологический центр", "Туристический центр" и "Амфитеатр". Все это – на площади более 97 000 кв. м, на территории, долгое время занятой воинскими частями, прилегающей к музею-заповеднику "Херсонес Таврический".
В августе 2018 года президент России Владимир Путин во время визита в Севастополь заявил, что есть идея основать неподалеку от заповедника "Херсонес Таврический" историко-культурный центр всех направлений христианства.
Музей-заповедник “Херсонес Таврический” - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
8 июня, 18:23
Когда начнется реставрация собора в Херсонесе
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