https://crimea.ria.ru/20230726/v-khersonese-pokazhut-byt-epokhi-korsunskogo-pokhoda-knyazya-vladimira-1130312771.html

В Херсонесе покажут быт эпохи Корсуньского похода князя Владимира

В Херсонесе покажут быт эпохи Корсуньского похода князя Владимира - РИА Новости Крым, 26.07.2023

В Херсонесе покажут быт эпохи Корсуньского похода князя Владимира

Музей-заповедник "Херсонес Таврический" в День крещения Руси открывает новую выставку, приуроченную этому событию. РИА Новости Крым, 26.07.2023

2023-07-26T18:02

2023-07-26T18:02

2023-07-26T18:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Музей-заповедник "Херсонес Таврический" в День крещения Руси открывает новую выставку, приуроченную этому событию.Как в ходе видеомоста Симферополь – Москва в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала заведующая отделом византийской истории музея-заповедника Татьяна Яшаева, выставка получилась двухплановой.Так, посетители смогут увидеть водопроводные трубы, которые были перекрыты во время осады дружиной князя Херсонеса, кольчугу русского воина, кистени, наконечники ножен и другие предметы, которые были найдены в земле Херсонеса и могут быть связаны с дружиной князя Владимира.При этом Яшаева замечает, что многие события, связанные с историей Херсонеса, гипотетичны:"Мы не можем с абсолютной точностью сказать о многом, существует множество версий по разным вопросам", - пояснила она.Подобная дискуссионность позволила музею создавать новые интересные для экскурсантов формы работы. К примеру, так как существуют различные версии о конкретном месте крещения русского князя 1035 лет тому, гостям музея-заповедника показывают все их."У нас есть экскурсионный маршрут "В поисках святой купели". Это экскурсия по археологическим раскопкам, с которыми связывают места предположительного крещения князя – храм на агоре, баптистерий Уваровский базилики и базилика на агоре возле Владимирского собора", - рассказала Яшаева.Также в даты празднования 1035-летия Крещения Руси в музее-заповеднике состоятся ставшие уже традиционными Свято-Владимирские чтения, на которые съедутся ученые из разных регионов России.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Севастополь и Крым отметят День Крещения РусиСвято место: самые древние церкви КрымаУникальный артефакт: под Керчью нашли голову статуи Боспорского царя

https://crimea.ria.ru/20230705/more-razrushaet-bereg-v-khersonese--pod-ugrozoy-drevnie-pamyatniki-1129825793.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, херсонес, культура, история, археология в крыму, общество, новости крыма, православие, религия