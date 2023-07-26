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В Херсонесе покажут быт эпохи Корсуньского похода князя Владимира - РИА Новости Крым, 26.07.2023
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В Херсонесе покажут быт эпохи Корсуньского похода князя Владимира
В Херсонесе покажут быт эпохи Корсуньского похода князя Владимира - РИА Новости Крым, 26.07.2023
В Херсонесе покажут быт эпохи Корсуньского похода князя Владимира
Музей-заповедник "Херсонес Таврический" в День крещения Руси открывает новую выставку, приуроченную этому событию. РИА Новости Крым, 26.07.2023
2023-07-26T18:02
2023-07-26T18:02
севастополь
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история
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новости крыма
православие
религия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Музей-заповедник "Херсонес Таврический" в День крещения Руси открывает новую выставку, приуроченную этому событию.Как в ходе видеомоста Симферополь – Москва в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала заведующая отделом византийской истории музея-заповедника Татьяна Яшаева, выставка получилась двухплановой.Так, посетители смогут увидеть водопроводные трубы, которые были перекрыты во время осады дружиной князя Херсонеса, кольчугу русского воина, кистени, наконечники ножен и другие предметы, которые были найдены в земле Херсонеса и могут быть связаны с дружиной князя Владимира.При этом Яшаева замечает, что многие события, связанные с историей Херсонеса, гипотетичны:"Мы не можем с абсолютной точностью сказать о многом, существует множество версий по разным вопросам", - пояснила она.Подобная дискуссионность позволила музею создавать новые интересные для экскурсантов формы работы. К примеру, так как существуют различные версии о конкретном месте крещения русского князя 1035 лет тому, гостям музея-заповедника показывают все их."У нас есть экскурсионный маршрут "В поисках святой купели". Это экскурсия по археологическим раскопкам, с которыми связывают места предположительного крещения князя – храм на агоре, баптистерий Уваровский базилики и базилика на агоре возле Владимирского собора", - рассказала Яшаева.Также в даты празднования 1035-летия Крещения Руси в музее-заповеднике состоятся ставшие уже традиционными Свято-Владимирские чтения, на которые съедутся ученые из разных регионов России.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Севастополь и Крым отметят День Крещения РусиСвято место: самые древние церкви КрымаУникальный артефакт: под Керчью нашли голову статуи Боспорского царя
https://crimea.ria.ru/20230705/more-razrushaet-bereg-v-khersonese--pod-ugrozoy-drevnie-pamyatniki-1129825793.html
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севастополь, херсонес, культура, история, археология в крыму, общество, новости крыма, православие, религия
В Херсонесе покажут быт эпохи Корсуньского похода князя Владимира

В день Крещения Руси в Херсонесе откроют выставку жизни крымчан времен князя Владимира

18:02 26.07.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМузей-заповедник “Херсонес Таврический”
Музей-заповедник “Херсонес Таврический” - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Музей-заповедник "Херсонес Таврический" в День крещения Руси открывает новую выставку, приуроченную этому событию.
Как в ходе видеомоста Симферополь – Москва в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала заведующая отделом византийской истории музея-заповедника Татьяна Яшаева, выставка получилась двухплановой.
"На основном плане в витринах и на подиуме через экспонаты отражена повседневная и духовная жизнь жителей города этого времени, его административное устройство, торговые связи, денежные обращения. А на втором плане мы представляем миниатюры Радзивилловской летописи XV века, которые показывают события, связанные с князем Владимиром и его Корсуньским походом", - отметила она.
Так, посетители смогут увидеть водопроводные трубы, которые были перекрыты во время осады дружиной князя Херсонеса, кольчугу русского воина, кистени, наконечники ножен и другие предметы, которые были найдены в земле Херсонеса и могут быть связаны с дружиной князя Владимира.
При этом Яшаева замечает, что многие события, связанные с историей Херсонеса, гипотетичны:
"Мы не можем с абсолютной точностью сказать о многом, существует множество версий по разным вопросам", - пояснила она.
Подобная дискуссионность позволила музею создавать новые интересные для экскурсантов формы работы. К примеру, так как существуют различные версии о конкретном месте крещения русского князя 1035 лет тому, гостям музея-заповедника показывают все их.
"У нас есть экскурсионный маршрут "В поисках святой купели". Это экскурсия по археологическим раскопкам, с которыми связывают места предположительного крещения князя – храм на агоре, баптистерий Уваровский базилики и базилика на агоре возле Владимирского собора", - рассказала Яшаева.
Также в даты празднования 1035-летия Крещения Руси в музее-заповеднике состоятся ставшие уже традиционными Свято-Владимирские чтения, на которые съедутся ученые из разных регионов России.
Музей-заповедник “Херсонес Таврический” - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
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