https://crimea.ria.ru/20230726/kak-sevastopol-i-krym-otmetyat-den-krescheniya-rusi-1130309558.html

Как Севастополь и Крым отметят День Крещения Руси

Как Севастополь и Крым отметят День Крещения Руси - РИА Новости Крым, 26.07.2023

Как Севастополь и Крым отметят День Крещения Руси

28 июля – в День крещения Руси – священнослужители проведут обряд крещения на месте, где более тысячи лет назад крестились воины дружины князя Владимира, – в... РИА Новости Крым, 26.07.2023

2023-07-26T15:28

2023-07-26T15:28

2023-07-26T15:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. 28 июля – в День крещения Руси – священнослужители проведут обряд крещения на месте, где более тысячи лет назад крестились воины дружины князя Владимира, – в Херсонесе. Об этом в ходе видеомоста Симферополь – Москва к 1035-летию со дня крещения Руси, который состоялся в пресс-центре РИА Новости Крым, рассказал благочинный Севастопольского церковного округа, настоятель Свято-Владимирского кафедрального собора в Херсонесе протоиерей Сергий Халюта.Основные торжества Дня Крещения Руси традиционно пройдут в Херсонесе, в Свято-Владимирском соборе. Сначала состоится крестный ход с мощами святого равноапостольного князя Владимира – от памятника русскому князю до Владимирского собора. Он начнется в 6.30 утра.Литургия пройдет в нижнем храме Владимирского собора, так как верхний закрыт на ремонт."Там находятся остатки стен, где непосредственно крестился князь Владимир. К началу августа собор будет полностью закрыт на реставрацию. Но у нас рядом возводится модульный быстровозводимый храм и к концу августа там начнется богослужебная деятельность", - заметил благочинный.По окончании божественной литургии запланирован молебен по особому чину, а около собора в Херсонесе состоится концертная программа.Халюта отметил, что литургическое служение состоится во всех храмах Крымской митрополии."И, конечно же, колокольный звон, который будет как и на всей Руси", - подчеркнул протоиерей.В свою очередь замруководителя департамента нацполитики и межрегиональных связей Москвы Константин Блаженов сказал, что в столице основные торжества пройдут в Кремле на соборной площади Успенского собора. Торжественное богослужение проведет патриарх Кирилл, по его окончании состоится молебен у памятника князю Владимиру на Боровицкой площади."Херсонес Таврический" имеет прямое отношение к событиям 988 года. Согласно "Повести временных лет", в этом городе князь Владимир принял крещение и вступил в брак с византийской принцессой Анной, порфирородной сестрой императоров Василия II и Константина VIII. А День Крещения Руси стал переломным событием для государства и определил новый вектор развития.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда начнется реставрация собора в ХерсонесеВо Владимирском соборе Херсонеса будут проводить экскурсииСвято место: самые древние церкви Крыма

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севастополь, крым, херсонес, религия, православие, общество, новости крыма