https://crimea.ria.ru/20230630/vo-vladimirskom-sobore-khersonesa-budut-provoditsya-ekskursii-1129742423.html

Во Владимирском соборе Херсонеса будут проводиться экскурсии

Во Владимирском соборе Херсонеса будут проводиться экскурсии - РИА Новости Крым, 30.06.2023

Во Владимирском соборе Херсонеса будут проводиться экскурсии

Государственный историко-археологический заповедник "Херсонес Таврический" подписал соглашение о сотрудничестве с Симферопольской и Крымской епархией. Текстом... РИА Новости Крым, 30.06.2023

2023-06-30T18:52

2023-06-30T18:52

2023-06-30T18:52

херсонес

севастополь

владыка лазарь

рпц (русская православная церковь)

симферопольская и крымская епархия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Государственный историко-археологический заповедник "Херсонес Таврический" подписал соглашение о сотрудничестве с Симферопольской и Крымской епархией. Текстом документа располагает РИА Новости Крым.Кроме того, стороны договорились о сотрудничестве по сохранению культурного и археологического наследия Херсонеса Таврического и его Хоры, а также о совместной работе по популяризации культурного и православного наследия."Я очень рада, что мне выпала честь трудиться в оплоте христианства, в сакральном центре России – Херсонесе Таврическом. И мне необыкновенно приятно, что уже пятый год мы работаем рука об руку с Севастопольским благочинием", – цитирует пресс-служба Херсонеса директора музея-заповедника Елену Морозову.Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь, обращаясь к присутствующим, подчеркнул значимость подписания договора:"Истории известно множество разных примеров взаимодействия Церкви с музейными учреждениями. Уверен, что мы с вами сможем развить и обогатить этот опыт, тем более, что Херсонес Таврический имеет для России сакральное значение, является колыбелью православия Руси".В ближайшее время на территории заповедника начнется реставрация Свято-Владимирского собора. Директор Елена Морозова заверила, что деньги на строительные работы собирают жертвователи, при помощи которых уже не первый год ведется благоустройство территории и реставрация объектов музея-заповедника.Читайте также на РИА Новости Крым:В "новом" Херсонесе нашли театральные маски дохристианской эпохиВ Севастополе раскритиковали проект реставрации собора в ХерсонесеАртефакты "Каменной могилы" Запорожья впервые выставлены в Севастополе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонес, севастополь, владыка лазарь, рпц (русская православная церковь), симферопольская и крымская епархия, общество, культура, религия, новости крыма