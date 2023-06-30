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Во Владимирском соборе Херсонеса будут проводиться экскурсии - РИА Новости Крым, 30.06.2023
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Во Владимирском соборе Херсонеса будут проводиться экскурсии
Во Владимирском соборе Херсонеса будут проводиться экскурсии - РИА Новости Крым, 30.06.2023
Во Владимирском соборе Херсонеса будут проводиться экскурсии
Государственный историко-археологический заповедник "Херсонес Таврический" подписал соглашение о сотрудничестве с Симферопольской и Крымской епархией. Текстом... РИА Новости Крым, 30.06.2023
2023-06-30T18:52
2023-06-30T18:52
херсонес
севастополь
владыка лазарь
рпц (русская православная церковь)
симферопольская и крымская епархия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Государственный историко-археологический заповедник "Херсонес Таврический" подписал соглашение о сотрудничестве с Симферопольской и Крымской епархией. Текстом документа располагает РИА Новости Крым.Кроме того, стороны договорились о сотрудничестве по сохранению культурного и археологического наследия Херсонеса Таврического и его Хоры, а также о совместной работе по популяризации культурного и православного наследия."Я очень рада, что мне выпала честь трудиться в оплоте христианства, в сакральном центре России – Херсонесе Таврическом. И мне необыкновенно приятно, что уже пятый год мы работаем рука об руку с Севастопольским благочинием", – цитирует пресс-служба Херсонеса директора музея-заповедника Елену Морозову.Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь, обращаясь к присутствующим, подчеркнул значимость подписания договора:"Истории известно множество разных примеров взаимодействия Церкви с музейными учреждениями. Уверен, что мы с вами сможем развить и обогатить этот опыт, тем более, что Херсонес Таврический имеет для России сакральное значение, является колыбелью православия Руси".В ближайшее время на территории заповедника начнется реставрация Свято-Владимирского собора. Директор Елена Морозова заверила, что деньги на строительные работы собирают жертвователи, при помощи которых уже не первый год ведется благоустройство территории и реставрация объектов музея-заповедника.Читайте также на РИА Новости Крым:В "новом" Херсонесе нашли театральные маски дохристианской эпохиВ Севастополе раскритиковали проект реставрации собора в ХерсонесеАртефакты "Каменной могилы" Запорожья впервые выставлены в Севастополе
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херсонес, севастополь, владыка лазарь, рпц (русская православная церковь), симферопольская и крымская епархия, общество, культура, религия, новости крыма
Во Владимирском соборе Херсонеса будут проводиться экскурсии

"Херсонес Таврический" договорился с РПЦ о совместном использовании Владимирского собора

18:52 30.06.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМузей-заповедник “Херсонес Таврический”
Музей-заповедник “Херсонес Таврический” - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Государственный историко-археологический заповедник "Херсонес Таврический" подписал соглашение о сотрудничестве с Симферопольской и Крымской епархией. Текстом документа располагает РИА Новости Крым.
"Стороны пришли к соглашению о возможности проведения экскурсий на территории Свято-Владимирского Собора вовне богослужебного времени и согласно канонам Русской Православной Церкви и правилам поведения в храме", - говорится в подписанном соглашении.
Кроме того, стороны договорились о сотрудничестве по сохранению культурного и археологического наследия Херсонеса Таврического и его Хоры, а также о совместной работе по популяризации культурного и православного наследия.
"Я очень рада, что мне выпала честь трудиться в оплоте христианства, в сакральном центре России – Херсонесе Таврическом. И мне необыкновенно приятно, что уже пятый год мы работаем рука об руку с Севастопольским благочинием", – цитирует пресс-служба Херсонеса директора музея-заповедника Елену Морозову.
Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь, обращаясь к присутствующим, подчеркнул значимость подписания договора:
"Истории известно множество разных примеров взаимодействия Церкви с музейными учреждениями. Уверен, что мы с вами сможем развить и обогатить этот опыт, тем более, что Херсонес Таврический имеет для России сакральное значение, является колыбелью православия Руси".
В ближайшее время на территории заповедника начнется реставрация Свято-Владимирского собора. Директор Елена Морозова заверила, что деньги на строительные работы собирают жертвователи, при помощи которых уже не первый год ведется благоустройство территории и реставрация объектов музея-заповедника.
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ХерсонесСевастопольВладыка ЛазарьРПЦ (Русская православная церковь)Симферопольская и Крымская епархияОбществоКультураРелигияНовости Крыма
 
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