https://crimea.ria.ru/20230519/v-novom-khersonese-nashli-teatralnye-maski-dokhristianskoy-epokhi-1128827769.html

В "новом" Херсонесе нашли театральные маски дохристианской эпохи

В "новом" Херсонесе нашли театральные маски дохристианской эпохи - РИА Новости Крым, 19.05.2023

В "новом" Херсонесе нашли театральные маски дохристианской эпохи

Несколько полноразмерных, предположительно театральных масок с остатками краски, а также фрагменты мраморных скульптур обнаружили археологи в Южном пригороде... РИА Новости Крым, 19.05.2023

2023-05-19T21:44

2023-05-19T21:44

2023-05-19T21:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Несколько полноразмерных, предположительно театральных масок с остатками краски, а также фрагменты мраморных скульптур обнаружили археологи в Южном пригороде Херсонеса, на месте строительства историко-археологического парка. Об этом РИА Новости Крым сообщил участник экспедиции, старший научный сотрудник центра спасательной археологии Института истории и материальной культуры РАН Виктор Вахонеев.Сегодня 735-й день, как Виктор Вахонеев принимает участие в масштабных раскопках в пригороде древнего полиса. И хотя многое из того, что обнаруживают здесь, для ученого ожидаемо и объяснимо, он не перестает удивляться и радоваться.Несколько дней назад, например, очередными сюрпризами стали полноразмерные терракотовые маски. Их нашли на глубине четырех метров, в так называемом римском слое, в окружении загородных погребений.При этом сами они гораздо более ранние и, вероятнее всего, отношения к погребальному культу не имеют, говорит ученый.Он отметил, что такие маски не являются уникальными для Причерноморья, подобные находили, в том числе в границах городища Херсонеса. Однако на территории пригорода древнегреческого полиса, за крепостной стеной, такие находки первые. Примечательно и то, что их было много рядом – "целый комплекс из пяти масок"."До сих пор еще идут археологические раскопки, поэтому поиском аналогий мы будем заниматься по окончании, когда уже камеральная (лабораторная – ред.) обработка ведется", – добавил ученый.Здесь же неподалеку обнаружены на прошлой неделе фрагменты погребальных стел – мраморные головы юноши и женщины.По его словам, сейчас раскопки ведутся уже "на площади" перед Херсонесом, у главного входа. Мощность культурного слоя достигает семи метров. Все погребальные сооружения расположены по одну сторону древней улицы, до которой добрались археологи."Здесь мы нашли целую улицу, которая выходила к воротам Херсонеса. Она была основана еще в IV веке до нашей эры и существовала аж до периода средневековья. Это улица, с одной стороны которой был пустырь, а с другой – это типичная греческая традиция – погребальные сооружения, которые мы сейчас и изучаем", – заключил эксперт.На территории южного пригорода древнего полиса, где по поручению президента РФ возводится историко-археологический парк "Херсонес Таврический", третий год подряд идет масштабная археологическая экспедиция. За это время в ходе раскопок обнаружено около 4 млн артефактов, из которых 300 тысяч представляют музейное значение.В апреле в музее-заповеднике "Херсонес Таврический" сообщили, что при археологических раскопках на территории Свято-Владимирского кафедрального собора обнаружен фрагмент мраморной статуи, предположительно римского императора – самой крупной скульптуры, найденной за 200 лет исследований. Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонесе в оборонительной стене нашли надгробие античного воинаАрхеологи обнаружили уникальную гробницу важного гражданина ХерсонесаВ Херсонесе археологи нашли оберег с образом древнеегипетского бога

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Анна Петрова

Анна Петрова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

херсонес, историко-археологический парк "херсонес таврический", археология в крыму, севастополь, история, новости крыма, общество, культура