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В "новом" Херсонесе нашли театральные маски дохристианской эпохи - РИА Новости Крым, 19.05.2023
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В "новом" Херсонесе нашли театральные маски дохристианской эпохи
В "новом" Херсонесе нашли театральные маски дохристианской эпохи - РИА Новости Крым, 19.05.2023
В "новом" Херсонесе нашли театральные маски дохристианской эпохи
Несколько полноразмерных, предположительно театральных масок с остатками краски, а также фрагменты мраморных скульптур обнаружили археологи в Южном пригороде... РИА Новости Крым, 19.05.2023
2023-05-19T21:44
2023-05-19T21:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Несколько полноразмерных, предположительно театральных масок с остатками краски, а также фрагменты мраморных скульптур обнаружили археологи в Южном пригороде Херсонеса, на месте строительства историко-археологического парка. Об этом РИА Новости Крым сообщил участник экспедиции, старший научный сотрудник центра спасательной археологии Института истории и материальной культуры РАН Виктор Вахонеев.Сегодня 735-й день, как Виктор Вахонеев принимает участие в масштабных раскопках в пригороде древнего полиса. И хотя многое из того, что обнаруживают здесь, для ученого ожидаемо и объяснимо, он не перестает удивляться и радоваться.Несколько дней назад, например, очередными сюрпризами стали полноразмерные терракотовые маски. Их нашли на глубине четырех метров, в так называемом римском слое, в окружении загородных погребений.При этом сами они гораздо более ранние и, вероятнее всего, отношения к погребальному культу не имеют, говорит ученый.Он отметил, что такие маски не являются уникальными для Причерноморья, подобные находили, в том числе в границах городища Херсонеса. Однако на территории пригорода древнегреческого полиса, за крепостной стеной, такие находки первые. Примечательно и то, что их было много рядом – "целый комплекс из пяти масок"."До сих пор еще идут археологические раскопки, поэтому поиском аналогий мы будем заниматься по окончании, когда уже камеральная (лабораторная – ред.) обработка ведется", – добавил ученый.Здесь же неподалеку обнаружены на прошлой неделе фрагменты погребальных стел – мраморные головы юноши и женщины.По его словам, сейчас раскопки ведутся уже "на площади" перед Херсонесом, у главного входа. Мощность культурного слоя достигает семи метров. Все погребальные сооружения расположены по одну сторону древней улицы, до которой добрались археологи."Здесь мы нашли целую улицу, которая выходила к воротам Херсонеса. Она была основана еще в IV веке до нашей эры и существовала аж до периода средневековья. Это улица, с одной стороны которой был пустырь, а с другой – это типичная греческая традиция – погребальные сооружения, которые мы сейчас и изучаем", – заключил эксперт.На территории южного пригорода древнего полиса, где по поручению президента РФ возводится историко-археологический парк "Херсонес Таврический", третий год подряд идет масштабная археологическая экспедиция. За это время в ходе раскопок обнаружено около 4 млн артефактов, из которых 300 тысяч представляют музейное значение.В апреле в музее-заповеднике "Херсонес Таврический" сообщили, что при археологических раскопках на территории Свято-Владимирского кафедрального собора обнаружен фрагмент мраморной статуи, предположительно римского императора – самой крупной скульптуры, найденной за 200 лет исследований. Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонесе в оборонительной стене нашли надгробие античного воинаАрхеологи обнаружили уникальную гробницу важного гражданина ХерсонесаВ Херсонесе археологи нашли оберег с образом древнеегипетского бога
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Анна Петрова
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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353
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херсонес, историко-археологический парк "херсонес таврический", археология в крыму, севастополь, история, новости крыма, общество, культура
В "новом" Херсонесе нашли театральные маски дохристианской эпохи

В Севастополе археологи обнаружили древнегреческие театральные маски дохристианской эпохи

21:44 19.05.2023
 
© Фото из архива Виктора ВахонееваВ Херсонесе нашли театральные маски дохристианской эпохи
В Херсонесе нашли театральные маски дохристианской эпохи
© Фото из архива Виктора Вахонеева
Читать в
Анна Петрова
Собственный корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Несколько полноразмерных, предположительно театральных масок с остатками краски, а также фрагменты мраморных скульптур обнаружили археологи в Южном пригороде Херсонеса, на месте строительства историко-археологического парка. Об этом РИА Новости Крым сообщил участник экспедиции, старший научный сотрудник центра спасательной археологии Института истории и материальной культуры РАН Виктор Вахонеев.
Сегодня 735-й день, как Виктор Вахонеев принимает участие в масштабных раскопках в пригороде древнего полиса. И хотя многое из того, что обнаруживают здесь, для ученого ожидаемо и объяснимо, он не перестает удивляться и радоваться.
Несколько дней назад, например, очередными сюрпризами стали полноразмерные терракотовые маски. Их нашли на глубине четырех метров, в так называемом римском слое, в окружении загородных погребений.
При этом сами они гораздо более ранние и, вероятнее всего, отношения к погребальному культу не имеют, говорит ученый.
"Маски, скорее всего, датируются поздним эллинистическим временем. То есть тем, когда функционировал здесь в том числе и театр. Мы считаем, что это где-то II век до нашей эры. На этом участке обнаружено несколько сотен погребений самого разного времени, и не исключено, что маски были связаны с погребальным культом. Но при погребении, как правило, маленькие масочки клались или саркофаги украшались гипсовыми масками. А у нас – полноразмерные маски, с прорезями для глаз и рта, с остатками краски, которые подчеркивали черты лица. На одной хорошо прослеживаются волосы, борода... Поэтому я лично склоняюсь к тому, что это театральная маска. От театра до этого места тоже недалеко – порядка 70 метров", – рассказал Вахонеев.
© Фото из архива Виктора ВахонееваВ Херсонесе нашли театральные маски дохристианской эпохи
В Херсонесе нашли театральные маски дохристианской эпохи
© Фото из архива Виктора Вахонеева
В Херсонесе нашли театральные маски дохристианской эпохи
Он отметил, что такие маски не являются уникальными для Причерноморья, подобные находили, в том числе в границах городища Херсонеса. Однако на территории пригорода древнегреческого полиса, за крепостной стеной, такие находки первые. Примечательно и то, что их было много рядом – "целый комплекс из пяти масок".
"До сих пор еще идут археологические раскопки, поэтому поиском аналогий мы будем заниматься по окончании, когда уже камеральная (лабораторная – ред.) обработка ведется", – добавил ученый.
Здесь же неподалеку обнаружены на прошлой неделе фрагменты погребальных стел – мраморные головы юноши и женщины.
"То есть это были горельефы очень глубокие. Одна эллинистического времени – голова мальчика, III век до н.э. И женщина уже римского времени – II век н.э.", – уточнил Вахонеев.
По его словам, сейчас раскопки ведутся уже "на площади" перед Херсонесом, у главного входа. Мощность культурного слоя достигает семи метров. Все погребальные сооружения расположены по одну сторону древней улицы, до которой добрались археологи.
"Здесь мы нашли целую улицу, которая выходила к воротам Херсонеса. Она была основана еще в IV веке до нашей эры и существовала аж до периода средневековья. Это улица, с одной стороны которой был пустырь, а с другой – это типичная греческая традиция – погребальные сооружения, которые мы сейчас и изучаем", – заключил эксперт.
© РИА Новости КрымЮжный пригород Херсонеса
Южный пригород Херсонеса - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости Крым
Южный пригород Херсонеса
На территории южного пригорода древнего полиса, где по поручению президента РФ возводится историко-археологический парк "Херсонес Таврический", третий год подряд идет масштабная археологическая экспедиция. За это время в ходе раскопок обнаружено около 4 млн артефактов, из которых 300 тысяч представляют музейное значение.
В апреле в музее-заповеднике "Херсонес Таврический" сообщили, что при археологических раскопках на территории Свято-Владимирского кафедрального собора обнаружен фрагмент мраморной статуи, предположительно римского императора – самой крупной скульптуры, найденной за 200 лет исследований.
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