Рейтинг@Mail.ru
В Херсонесе археологи обнаружили фрагмент уникальной статуи начала эры - РИА Новости Крым, 07.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230407/v-khersonese-arkheologi-obnaruzhili-fragment-unikalnoy-statui-nachala-ery-1128048092.html
В Херсонесе археологи обнаружили фрагмент уникальной статуи начала эры
В Херсонесе археологи обнаружили фрагмент уникальной статуи начала эры - РИА Новости Крым, 07.04.2023
В Херсонесе археологи обнаружили фрагмент уникальной статуи начала эры
В Херсонесе при археологических раскопках на территории Свято-Владимирского кафедрального собора обнаружен фрагмент мраморной статуи, предположительно римского... РИА Новости Крым, 07.04.2023
2023-04-07T21:13
2023-04-07T17:51
херсонес
историко-археологический парк "херсонес таврический"
история
археология в крыму
крым
наука в крыму: открытия и изобретения
новости
новости крыма
севастополь
даниил костромичев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/07/1128048420_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c5b153681a70f1fbcb900670a09255a5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. В Херсонесе при археологических раскопках на территории Свято-Владимирского кафедрального собора обнаружен фрагмент мраморной статуи, предположительно римского императора – самой крупной скульптуры, найденной за 200 лет исследований. Об этом журналистам рассказал заведующий отделом "Городище и Некрополь" музея-заповедника "Херсонес Таврический" Даниил Костромичев.Объект колоссального масштабаКостромичев называет находку "очень счастливым случаем". Ее обнаружили в чудом сохранившемся культурном слое южнее западного входа в храм. Фрагмент мраморной статуи – верхняя часть ступни с пальцами – сам по себе небольшой. Но по нему можно судить о размерах и периоде создания, а выводы впечатляют.Обелиск на мысе Хрустальном в Севастополе реставрируют за 731 млн &gt;&gt;Костромичев добавил, что за почти 200 лет раскопок такого размера статуй или их фрагментов не находили. По его словам, это "объект колоссального масштаба, который, конечно же, достоин экспонирования в Херсонесском музее". Находку предварительно датируют 1-2 веками нашей эры.Другие сюрпризыЗдесь же, с южной стороны, археологи обнаружили средневековые плитовые могилы, которые тоже стали "в какой- степени сюрпризом", говорит Костромичев. Ученые предполагают, что это остатки древнего христианского храма, стоявшего на этом месте и о котором очень мало известно – разве что приблизительная схема планировки.Пока ученые делают приблизительные выводы, что плиты относятся к периоду 9 – 13 вв. н.э. Так как после девятого века захоронения в Херсонесе производились только на территории храмов или в непосредственной близости от них.Сады и парки Ханского дворца обустроят на 627 млн &gt;&gt;Первые за 200 лет результаты раскопокПо словам замдиректора музея-заповедника "Херсонес Таврический" по музеефикации и охране объектов культурного наследия Татьяны Сарапулкиной, это первые раскопки такого масштаба, результаты которых станут достоянием музея.В Севастополе назвали сроки и стоимость реставрации собора в Херсонесе &gt;&gt; Сарапулкина отметила, что археологические исследования с шурфированием у стен собора – предпроектные работы, которые ведутся в рамках реставрации храма: без этого нельзя начать земляные работы на объекте культурного наследия. К ним приступили осенью 2022 года и намерены завершить до наступления лета – к 1 июня.Сейчас все готовится к получению согласований и разрешения на проведение реставрации. При этом проект несколько изменился из-за ценных находок."Мы очень благодарим здесь проектировщиков, потому что изначально проект был немножечко другой, но выявление некоторых объектов подвигло его изменить. И здесь работы по укреплению фундамента будут скорректированы и в какой-то мере ужаты", – заключила представитель музея.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе раскритиковали проект реставрации собора в Херсонесе Это лишь начало: в Кремле о строительстве парка "Херсонес Таврический" В Севастополе спасут от разрушения первый памятник освободителям города
херсонес
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/07/1128048420_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_eda149eee88edb28e052f047ab620414.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
херсонес, историко-археологический парк "херсонес таврический", история, археология в крыму, крым, наука в крыму: открытия и изобретения, новости, новости крыма, севастополь, даниил костромичев
В Херсонесе археологи обнаружили фрагмент уникальной статуи начала эры

В Херсонесе обнаружили фрагмент самой крупной скульптуры за 200 лет исследований

21:13 07.04.2023
 
© ФОТО: пресс-служба музея-заповедника "Херсонес Таврический"В Херсонесе археологи обнаружили фрагмент статуи римского императора
В Херсонесе археологи обнаружили фрагмент статуи римского императора
© ФОТО: пресс-служба музея-заповедника "Херсонес Таврический"
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. В Херсонесе при археологических раскопках на территории Свято-Владимирского кафедрального собора обнаружен фрагмент мраморной статуи, предположительно римского императора – самой крупной скульптуры, найденной за 200 лет исследований. Об этом журналистам рассказал заведующий отделом "Городище и Некрополь" музея-заповедника "Херсонес Таврический" Даниил Костромичев.

Объект колоссального масштаба

Костромичев называет находку "очень счастливым случаем". Ее обнаружили в чудом сохранившемся культурном слое южнее западного входа в храм. Фрагмент мраморной статуи – верхняя часть ступни с пальцами – сам по себе небольшой. Но по нему можно судить о размерах и периоде создания, а выводы впечатляют.
Обелиск на мысе Хрустальном в Севастополе реставрируют за 731 млн >>
"Предположительно, это нога обутая в сандалию из кожаных ремней. Обычно такие – а они достаточно закрытые – были характерны для военнослужащих римской армии. Приблизительный подсчет говорит о том, что статуя, вероятно, была высотой около 4 метров. Это очень большая монументальная скульптура. Скорее всего римский император. Он главнокомандующий, самый важный солдат: императоры носили военную одежду и военную обувь", – рассказал ученый.
Костромичев добавил, что за почти 200 лет раскопок такого размера статуй или их фрагментов не находили. По его словам, это "объект колоссального масштаба, который, конечно же, достоин экспонирования в Херсонесском музее". Находку предварительно датируют 1-2 веками нашей эры.
© ФОТО: пресс-служба музея-заповедника "Херсонес Таврический"Фрагмент статуи римского императора в Херсонесе
Фрагмент статуи римского императора в Херсонесе
© ФОТО: пресс-служба музея-заповедника "Херсонес Таврический"
Фрагмент статуи римского императора в Херсонесе

Другие сюрпризы

Здесь же, с южной стороны, археологи обнаружили средневековые плитовые могилы, которые тоже стали "в какой- степени сюрпризом", говорит Костромичев. Ученые предполагают, что это остатки древнего христианского храма, стоявшего на этом месте и о котором очень мало известно – разве что приблизительная схема планировки.

"Они заглублены, вкопаны в материковую глину, и благодаря этому сохранились довольно хорошо. И сейчас у нас есть возможность получить археологический материал из этих плит и сделать выводы", – сказал он.

Пока ученые делают приблизительные выводы, что плиты относятся к периоду 9 – 13 вв. н.э. Так как после девятого века захоронения в Херсонесе производились только на территории храмов или в непосредственной близости от них.
Сады и парки Ханского дворца обустроят на 627 млн >>

Первые за 200 лет результаты раскопок

По словам замдиректора музея-заповедника "Херсонес Таврический" по музеефикации и охране объектов культурного наследия Татьяны Сарапулкиной, это первые раскопки такого масштаба, результаты которых станут достоянием музея.
"У нас есть письменные источники в архиве – только краткое описание, что при строительстве храма в 19 веке небольшие какие-то исследования здесь велись. Но никаких их следов в плане сохранившихся коллекций или отчетных данных нет", – сказала она.
В Севастополе назвали сроки и стоимость реставрации собора в Херсонесе >>
Сарапулкина отметила, что археологические исследования с шурфированием у стен собора – предпроектные работы, которые ведутся в рамках реставрации храма: без этого нельзя начать земляные работы на объекте культурного наследия. К ним приступили осенью 2022 года и намерены завершить до наступления лета – к 1 июня.
Сейчас все готовится к получению согласований и разрешения на проведение реставрации. При этом проект несколько изменился из-за ценных находок.
"Мы очень благодарим здесь проектировщиков, потому что изначально проект был немножечко другой, но выявление некоторых объектов подвигло его изменить. И здесь работы по укреплению фундамента будут скорректированы и в какой-то мере ужаты", – заключила представитель музея.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе раскритиковали проект реставрации собора в Херсонесе
Это лишь начало: в Кремле о строительстве парка "Херсонес Таврический"
В Севастополе спасут от разрушения первый памятник освободителям города
 
ХерсонесИсторико-археологический парк "Херсонес Таврический"ИсторияАрхеология в КрымуКрымНаука в Крыму: открытия и изобретенияНовостиНовости КрымаСевастопольДаниил Костромичев
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:46Главные новости Крыма: 7 апреля
21:26ВСУ обстреляли Пологи: разбиты дом малютки и школа
21:13В Херсонесе археологи обнаружили фрагмент уникальной статуи начала эры
20:43В Симферопольское водохранилище выпустили 50 тысяч мальков
20:31Путин поручил СК заняться поиском захоронений жертв неонацистов
20:11Трое жителей Ялты обманули 78 граждан при долевом строительстве
19:46В Госдуме назвали единственный путь к спасению УПЦ
19:31Дым и пламя: в Крыму журналисты сошлись в кулинарной гриль-битве 1:03
19:18В Крыму на трассе "Таврида" опрокинулся "КамАЗ" с песком
19:11Новые регионы РФ смогут создавать свои спортивные федерации – Мишустин
18:56Сто человек исполнят оперу Рахманинова в Симферополе и Севастополе
18:27Иностранные вывески: менять нельзя оставить
18:07В Крыму на выходных пройдут дожди и потеплеет - ФОБОС
17:39Симферополь встал в 9-балльных пробках
17:28Утечка секретных документов по Украине – реакция Кремля
17:05По обе стороны ленточки: две стороны жизни в объективе РИА Новости Крым
16:38В МО РФ назвали имена новых фигурантов дела о биолабораториях на Украине
16:23В гололед и по горам: крымские медики получили 24 машины скорой помощи 2:05
15:44ВСУ обстреляли центр Донецка: есть жертвы
15:17Что кроется за заявлением Киева о готовности к диалогу по Крыму – эксперт
Лента новостейМолния