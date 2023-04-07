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В Херсонесе археологи обнаружили фрагмент уникальной статуи начала эры
В Херсонесе археологи обнаружили фрагмент уникальной статуи начала эры - РИА Новости Крым, 07.04.2023
В Херсонесе археологи обнаружили фрагмент уникальной статуи начала эры
В Херсонесе при археологических раскопках на территории Свято-Владимирского кафедрального собора обнаружен фрагмент мраморной статуи, предположительно римского... РИА Новости Крым, 07.04.2023
2023-04-07T21:13
2023-04-07T21:13
2023-04-07T17:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. В Херсонесе при археологических раскопках на территории Свято-Владимирского кафедрального собора обнаружен фрагмент мраморной статуи, предположительно римского императора – самой крупной скульптуры, найденной за 200 лет исследований. Об этом журналистам рассказал заведующий отделом "Городище и Некрополь" музея-заповедника "Херсонес Таврический" Даниил Костромичев.Объект колоссального масштабаКостромичев называет находку "очень счастливым случаем". Ее обнаружили в чудом сохранившемся культурном слое южнее западного входа в храм. Фрагмент мраморной статуи – верхняя часть ступни с пальцами – сам по себе небольшой. Но по нему можно судить о размерах и периоде создания, а выводы впечатляют.Обелиск на мысе Хрустальном в Севастополе реставрируют за 731 млн >>Костромичев добавил, что за почти 200 лет раскопок такого размера статуй или их фрагментов не находили. По его словам, это "объект колоссального масштаба, который, конечно же, достоин экспонирования в Херсонесском музее". Находку предварительно датируют 1-2 веками нашей эры.Другие сюрпризыЗдесь же, с южной стороны, археологи обнаружили средневековые плитовые могилы, которые тоже стали "в какой- степени сюрпризом", говорит Костромичев. Ученые предполагают, что это остатки древнего христианского храма, стоявшего на этом месте и о котором очень мало известно – разве что приблизительная схема планировки.Пока ученые делают приблизительные выводы, что плиты относятся к периоду 9 – 13 вв. н.э. Так как после девятого века захоронения в Херсонесе производились только на территории храмов или в непосредственной близости от них.Сады и парки Ханского дворца обустроят на 627 млн >>Первые за 200 лет результаты раскопокПо словам замдиректора музея-заповедника "Херсонес Таврический" по музеефикации и охране объектов культурного наследия Татьяны Сарапулкиной, это первые раскопки такого масштаба, результаты которых станут достоянием музея.В Севастополе назвали сроки и стоимость реставрации собора в Херсонесе >> Сарапулкина отметила, что археологические исследования с шурфированием у стен собора – предпроектные работы, которые ведутся в рамках реставрации храма: без этого нельзя начать земляные работы на объекте культурного наследия. К ним приступили осенью 2022 года и намерены завершить до наступления лета – к 1 июня.Сейчас все готовится к получению согласований и разрешения на проведение реставрации. При этом проект несколько изменился из-за ценных находок."Мы очень благодарим здесь проектировщиков, потому что изначально проект был немножечко другой, но выявление некоторых объектов подвигло его изменить. И здесь работы по укреплению фундамента будут скорректированы и в какой-то мере ужаты", – заключила представитель музея.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе раскритиковали проект реставрации собора в Херсонесе Это лишь начало: в Кремле о строительстве парка "Херсонес Таврический" В Севастополе спасут от разрушения первый памятник освободителям города
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херсонес, историко-археологический парк "херсонес таврический", история, археология в крыму, крым, наука в крыму: открытия и изобретения, новости, новости крыма, севастополь, даниил костромичев
В Херсонесе археологи обнаружили фрагмент уникальной статуи начала эры
В Херсонесе обнаружили фрагмент самой крупной скульптуры за 200 лет исследований
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. В Херсонесе при археологических раскопках на территории Свято-Владимирского кафедрального собора обнаружен фрагмент мраморной статуи, предположительно римского императора – самой крупной скульптуры, найденной за 200 лет исследований. Об этом журналистам рассказал заведующий отделом "Городище и Некрополь" музея-заповедника "Херсонес Таврический" Даниил Костромичев.
Объект колоссального масштаба
Костромичев называет находку "очень счастливым случаем". Ее обнаружили в чудом сохранившемся культурном слое южнее западного входа в храм. Фрагмент мраморной статуи – верхняя часть ступни с пальцами – сам по себе небольшой. Но по нему можно судить о размерах и периоде создания, а выводы впечатляют.
"Предположительно, это нога обутая в сандалию из кожаных ремней. Обычно такие – а они достаточно закрытые – были характерны для военнослужащих римской армии. Приблизительный подсчет говорит о том, что статуя, вероятно, была высотой около 4 метров. Это очень большая монументальная скульптура. Скорее всего римский император. Он главнокомандующий, самый важный солдат: императоры носили военную одежду и военную обувь", – рассказал ученый.
Костромичев добавил, что за почти 200 лет раскопок такого размера статуй или их фрагментов не находили. По его словам, это "объект колоссального масштаба, который, конечно же, достоин экспонирования в Херсонесском музее". Находку предварительно датируют 1-2 веками нашей эры.
Другие сюрпризы
Здесь же, с южной стороны, археологи обнаружили средневековые плитовые могилы, которые тоже стали "в какой- степени сюрпризом", говорит Костромичев. Ученые предполагают, что это остатки древнего христианского храма, стоявшего на этом месте и о котором очень мало известно – разве что приблизительная схема планировки.
"Они заглублены, вкопаны в материковую глину, и благодаря этому сохранились довольно хорошо. И сейчас у нас есть возможность получить археологический материал из этих плит и сделать выводы", – сказал он.
Пока ученые делают приблизительные выводы, что плиты относятся к периоду 9 – 13 вв. н.э. Так как после девятого века захоронения в Херсонесе производились только на территории храмов или в непосредственной близости от них.
Первые за 200 лет результаты раскопок
По словам замдиректора музея-заповедника "Херсонес Таврический" по музеефикации и охране объектов культурного наследия Татьяны Сарапулкиной, это первые раскопки такого масштаба, результаты которых станут достоянием музея.
"У нас есть письменные источники в архиве – только краткое описание, что при строительстве храма в 19 веке небольшие какие-то исследования здесь велись. Но никаких их следов в плане сохранившихся коллекций или отчетных данных нет", – сказала она.
Сарапулкина отметила, что археологические исследования с шурфированием у стен собора – предпроектные работы, которые ведутся в рамках реставрации храма: без этого нельзя начать земляные работы на объекте культурного наследия. К ним приступили осенью 2022 года и намерены завершить до наступления лета – к 1 июня.
Сейчас все готовится к получению согласований и разрешения на проведение реставрации. При этом проект несколько изменился из-за ценных находок.
"Мы очень благодарим здесь проектировщиков, потому что изначально проект был немножечко другой, но выявление некоторых объектов подвигло его изменить. И здесь работы по укреплению фундамента будут скорректированы и в какой-то мере ужаты", – заключила представитель музея.
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