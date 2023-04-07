https://crimea.ria.ru/20230407/v-khersonese-arkheologi-obnaruzhili-fragment-unikalnoy-statui-nachala-ery-1128048092.html

В Херсонесе археологи обнаружили фрагмент уникальной статуи начала эры

В Херсонесе археологи обнаружили фрагмент уникальной статуи начала эры - РИА Новости Крым, 07.04.2023

В Херсонесе археологи обнаружили фрагмент уникальной статуи начала эры

В Херсонесе при археологических раскопках на территории Свято-Владимирского кафедрального собора обнаружен фрагмент мраморной статуи, предположительно римского... РИА Новости Крым, 07.04.2023

2023-04-07T21:13

2023-04-07T21:13

2023-04-07T17:51

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даниил костромичев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. В Херсонесе при археологических раскопках на территории Свято-Владимирского кафедрального собора обнаружен фрагмент мраморной статуи, предположительно римского императора – самой крупной скульптуры, найденной за 200 лет исследований. Об этом журналистам рассказал заведующий отделом "Городище и Некрополь" музея-заповедника "Херсонес Таврический" Даниил Костромичев.Объект колоссального масштабаКостромичев называет находку "очень счастливым случаем". Ее обнаружили в чудом сохранившемся культурном слое южнее западного входа в храм. Фрагмент мраморной статуи – верхняя часть ступни с пальцами – сам по себе небольшой. Но по нему можно судить о размерах и периоде создания, а выводы впечатляют.Обелиск на мысе Хрустальном в Севастополе реставрируют за 731 млн >>Костромичев добавил, что за почти 200 лет раскопок такого размера статуй или их фрагментов не находили. По его словам, это "объект колоссального масштаба, который, конечно же, достоин экспонирования в Херсонесском музее". Находку предварительно датируют 1-2 веками нашей эры.Другие сюрпризыЗдесь же, с южной стороны, археологи обнаружили средневековые плитовые могилы, которые тоже стали "в какой- степени сюрпризом", говорит Костромичев. Ученые предполагают, что это остатки древнего христианского храма, стоявшего на этом месте и о котором очень мало известно – разве что приблизительная схема планировки.Пока ученые делают приблизительные выводы, что плиты относятся к периоду 9 – 13 вв. н.э. Так как после девятого века захоронения в Херсонесе производились только на территории храмов или в непосредственной близости от них.Сады и парки Ханского дворца обустроят на 627 млн >>Первые за 200 лет результаты раскопокПо словам замдиректора музея-заповедника "Херсонес Таврический" по музеефикации и охране объектов культурного наследия Татьяны Сарапулкиной, это первые раскопки такого масштаба, результаты которых станут достоянием музея.В Севастополе назвали сроки и стоимость реставрации собора в Херсонесе >> Сарапулкина отметила, что археологические исследования с шурфированием у стен собора – предпроектные работы, которые ведутся в рамках реставрации храма: без этого нельзя начать земляные работы на объекте культурного наследия. К ним приступили осенью 2022 года и намерены завершить до наступления лета – к 1 июня.Сейчас все готовится к получению согласований и разрешения на проведение реставрации. При этом проект несколько изменился из-за ценных находок."Мы очень благодарим здесь проектировщиков, потому что изначально проект был немножечко другой, но выявление некоторых объектов подвигло его изменить. И здесь работы по укреплению фундамента будут скорректированы и в какой-то мере ужаты", – заключила представитель музея.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе раскритиковали проект реставрации собора в Херсонесе Это лишь начало: в Кремле о строительстве парка "Херсонес Таврический" В Севастополе спасут от разрушения первый памятник освободителям города

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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