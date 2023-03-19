https://crimea.ria.ru/20230319/eto-lish-nachalo-v-kremle-o-stroitelstve-parka-khersones-tavricheskiy-1127643746.html

Это лишь начало: в Кремле о строительстве парка "Херсонес Таврический"

Это лишь начало: в Кремле о строительстве парка "Херсонес Таврический" - РИА Новости Крым, 19.03.2023

Это лишь начало: в Кремле о строительстве парка "Херсонес Таврический"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что строительство комплекса "Херсонес Таврический" находится на начальном этапе,... РИА Новости Крым, 19.03.2023

2023-03-19T14:33

2023-03-19T14:33

2023-03-19T14:35

дмитрий песков

севастополь

историко-археологический парк "херсонес таврический"

экономика

новости

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что строительство комплекса "Херсонес Таврический" находится на начальном этапе, финансирование работ будет продолжено, пишет РИА Новости.В девятую годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Россией в городе-герое побывал президент страны Владимир Путин. Он посетил открытие школы искусств и филиала "Артека" – центр "Корсунь" и оценил итоги первой очереди масштабного проекта историко-археологического парка "Херсонес Таврический", который возводят военные строители.В следующем году здесь появится еще несколько объектов, аналогам которых в мире нет. В их числе три музея: "Музей Античности и Византии", "Музей Христианства", "Музей Новороссии и Крыма". А также "Квартал Реконструкция", "Международный археологический центр", "Туристический центр" и "Амфитеатр". Все это – на площади более 97 000 кв. м., на территории, долгое время занятой воинскими частями, а на самом деле – древней земле Херсонеса Таврического, прилегающей к одноименному музею-заповеднику.Проектирование и строительство предваряла огромная работа саперов и археологов. Здесь было найдено и вывезено более 3 тысяч взрывоопасных предметов, переработано 700 тысяч тонн земли, в которой археологи обнаружили свыше 3 миллионов различных предметов разных исторических периодов.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин побывал на открытии школы искусств и филиала "Артека" в СевастополеТеатр оперы и балета в Севастополе: как идет строительствоВ Херсонесе военные строители построили новый "дворец" для детей

https://crimea.ria.ru/20230318/vladimir-putin-posetil-sevastopol-1127629902.html

севастополь

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дмитрий песков, севастополь, историко-археологический парк "херсонес таврический", экономика, новости, общество