Рейтинг@Mail.ru
Это лишь начало: в Кремле о строительстве парка "Херсонес Таврический" - РИА Новости Крым, 19.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230319/eto-lish-nachalo-v-kremle-o-stroitelstve-parka-khersones-tavricheskiy-1127643746.html
Это лишь начало: в Кремле о строительстве парка "Херсонес Таврический"
Это лишь начало: в Кремле о строительстве парка "Херсонес Таврический" - РИА Новости Крым, 19.03.2023
Это лишь начало: в Кремле о строительстве парка "Херсонес Таврический"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что строительство комплекса "Херсонес Таврический" находится на начальном этапе,... РИА Новости Крым, 19.03.2023
2023-03-19T14:33
2023-03-19T14:35
дмитрий песков
севастополь
историко-археологический парк "херсонес таврический"
экономика
новости
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/12/1127628233_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5ba41ffcad8422a7faf0df5cca1972c3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что строительство комплекса "Херсонес Таврический" находится на начальном этапе, финансирование работ будет продолжено, пишет РИА Новости.В девятую годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Россией в городе-герое побывал президент страны Владимир Путин. Он посетил открытие школы искусств и филиала "Артека" – центр "Корсунь" и оценил итоги первой очереди масштабного проекта историко-археологического парка "Херсонес Таврический", который возводят военные строители.В следующем году здесь появится еще несколько объектов, аналогам которых в мире нет. В их числе три музея: "Музей Античности и Византии", "Музей Христианства", "Музей Новороссии и Крыма". А также "Квартал Реконструкция", "Международный археологический центр", "Туристический центр" и "Амфитеатр". Все это – на площади более 97 000 кв. м., на территории, долгое время занятой воинскими частями, а на самом деле – древней земле Херсонеса Таврического, прилегающей к одноименному музею-заповеднику.Проектирование и строительство предваряла огромная работа саперов и археологов. Здесь было найдено и вывезено более 3 тысяч взрывоопасных предметов, переработано 700 тысяч тонн земли, в которой археологи обнаружили свыше 3 миллионов различных предметов разных исторических периодов.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин побывал на открытии школы искусств и филиала "Артека" в СевастополеТеатр оперы и балета в Севастополе: как идет строительствоВ Херсонесе военные строители построили новый "дворец" для детей
https://crimea.ria.ru/20230318/vladimir-putin-posetil-sevastopol-1127629902.html
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/12/1127628233_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e4d7b60bdb5f0f3b73bf7f622438be03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий песков, севастополь, историко-археологический парк "херсонес таврический", экономика, новости, общество
Это лишь начало: в Кремле о строительстве парка "Херсонес Таврический"

Дмитрий Песков: финансирование строительства комплекса "Херсонес Таврический" продолжится

14:33 19.03.2023 (обновлено: 14:35 19.03.2023)
 
© Анна ПетроваПутин открыл школу искусств и филиал "Артека" – центр "Корсунь" в Севастополе
Путин открыл школу искусств и филиал Артека – центр Корсунь в Севастополе
© Анна Петрова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что строительство комплекса "Херсонес Таврический" находится на начальном этапе, финансирование работ будет продолжено, пишет РИА Новости.
"Это будет огромный комплекс... Это лишь начало строительства этого огромного комплекса "Херсонес Таврический". Начало хорошее, в чем сам убедился президент, и эта работа будет продолжаться. Есть финансирование, есть планы по развитию", - сказал Песков.
В девятую годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Россией в городе-герое побывал президент страны Владимир Путин. Он посетил открытие школы искусств и филиала "Артека" – центр "Корсунь" и оценил итоги первой очереди масштабного проекта историко-археологического парка "Херсонес Таврический", который возводят военные строители.
Владимир Путин, Михаил Развожаев и митрополит Тихон (Шевкунов)
Вчера, 15:52
Владимир Путин посетил Севастополь
В следующем году здесь появится еще несколько объектов, аналогам которых в мире нет. В их числе три музея: "Музей Античности и Византии", "Музей Христианства", "Музей Новороссии и Крыма". А также "Квартал Реконструкция", "Международный археологический центр", "Туристический центр" и "Амфитеатр". Все это – на площади более 97 000 кв. м., на территории, долгое время занятой воинскими частями, а на самом деле – древней земле Херсонеса Таврического, прилегающей к одноименному музею-заповеднику.
Проектирование и строительство предваряла огромная работа саперов и археологов. Здесь было найдено и вывезено более 3 тысяч взрывоопасных предметов, переработано 700 тысяч тонн земли, в которой археологи обнаружили свыше 3 миллионов различных предметов разных исторических периодов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин побывал на открытии школы искусств и филиала "Артека" в Севастополе
Театр оперы и балета в Севастополе: как идет строительство
В Херсонесе военные строители построили новый "дворец" для детей
 
Дмитрий ПесковСевастопольИсторико-археологический парк "Херсонес Таврический"ЭкономикаНовостиОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:16Больше 10 прилетов: ВСУ бьют по Курской области
14:50Над Харьковской областью сбит украинский Ми-8
14:33Это лишь начало: в Кремле о строительстве парка "Херсонес Таврический"
14:16Глава Новой Каховки рассказал о терактах ВСУ и надеждах "ждунов" 1:07
13:55В детской библиотеке в Херсонской области нашли запрещенные книги
13:39Мало живой силы: на Украине хотят ужесточить мобилизацию, заявил Азаров
13:13Проблемы жителей Мариуполя решат: Путин даст поручение после визита 0:28
12:31Наезд на семью с детьми в Крыму: водитель задержан, возбуждено дело
12:13Разведка боем и переброска сил для ВСУ сорвана на Купянском направлении
11:54На пароме в Крым: как работает Керченская переправа 19 марта
11:32В Казахстане проходят досрочные выборы
11:06Трое детей в реанимации – последствия ДТП с пьяным водителем в Крыму
10:59Когда восстановят центр Мариуполя –Хуснуллин назвал сроки
10:44Снова смерти: коронавирусная сводка по Крыму и Севастополю
10:21"Удобно, красиво": что Путин увидел в благоустроенном Мариуполе
10:05Погибли 14 человек: последствия землетрясения в Эквадоре
09:30Хуснуллин: жители активно возвращаются в благоустроенный Мариуполь
08:37Как сделать бутерброд полезным завтраком – диетолог
08:24Зачем нужно изучать историю – эксперт
08:04Владимир Путин посетил Мариуполь
Лента новостейМолния