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Это лишь начало: в Кремле о строительстве парка "Херсонес Таврический"
Это лишь начало: в Кремле о строительстве парка "Херсонес Таврический" - РИА Новости Крым, 19.03.2023
Это лишь начало: в Кремле о строительстве парка "Херсонес Таврический"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что строительство комплекса "Херсонес Таврический" находится на начальном этапе,... РИА Новости Крым, 19.03.2023
2023-03-19T14:33
2023-03-19T14:33
2023-03-19T14:35
дмитрий песков
севастополь
историко-археологический парк "херсонес таврический"
экономика
новости
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что строительство комплекса "Херсонес Таврический" находится на начальном этапе, финансирование работ будет продолжено, пишет РИА Новости.В девятую годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Россией в городе-герое побывал президент страны Владимир Путин. Он посетил открытие школы искусств и филиала "Артека" – центр "Корсунь" и оценил итоги первой очереди масштабного проекта историко-археологического парка "Херсонес Таврический", который возводят военные строители.В следующем году здесь появится еще несколько объектов, аналогам которых в мире нет. В их числе три музея: "Музей Античности и Византии", "Музей Христианства", "Музей Новороссии и Крыма". А также "Квартал Реконструкция", "Международный археологический центр", "Туристический центр" и "Амфитеатр". Все это – на площади более 97 000 кв. м., на территории, долгое время занятой воинскими частями, а на самом деле – древней земле Херсонеса Таврического, прилегающей к одноименному музею-заповеднику.Проектирование и строительство предваряла огромная работа саперов и археологов. Здесь было найдено и вывезено более 3 тысяч взрывоопасных предметов, переработано 700 тысяч тонн земли, в которой археологи обнаружили свыше 3 миллионов различных предметов разных исторических периодов.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин побывал на открытии школы искусств и филиала "Артека" в СевастополеТеатр оперы и балета в Севастополе: как идет строительствоВ Херсонесе военные строители построили новый "дворец" для детей
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дмитрий песков, севастополь, историко-археологический парк "херсонес таврический", экономика, новости, общество
Это лишь начало: в Кремле о строительстве парка "Херсонес Таврический"
Дмитрий Песков: финансирование строительства комплекса "Херсонес Таврический" продолжится
14:33 19.03.2023 (обновлено: 14:35 19.03.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что строительство комплекса "Херсонес Таврический" находится на начальном этапе, финансирование работ будет продолжено, пишет РИА Новости.
"Это будет огромный комплекс... Это лишь начало строительства этого огромного комплекса "Херсонес Таврический". Начало хорошее, в чем сам убедился президент, и эта работа будет продолжаться. Есть финансирование, есть планы по развитию", - сказал Песков.
В девятую годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Россией в городе-герое побывал президент страны Владимир Путин. Он посетил открытие школы
искусств и филиала "Артека" – центр "Корсунь" и оценил итоги первой очереди масштабного проекта историко-археологического парка "Херсонес Таврический", который возводят военные строители.
В следующем году здесь появится еще несколько объектов, аналогам которых в мире нет. В их числе три музея: "Музей Античности и Византии", "Музей Христианства", "Музей Новороссии и Крыма". А также "Квартал Реконструкция", "Международный археологический центр", "Туристический центр" и "Амфитеатр". Все это – на площади более 97 000 кв. м., на территории, долгое время занятой воинскими частями, а на самом деле – древней земле Херсонеса Таврического, прилегающей к одноименному музею-заповеднику.
Проектирование и строительство предваряла огромная работа саперов и археологов. Здесь было найдено и вывезено более 3 тысяч взрывоопасных предметов, переработано 700 тысяч тонн земли, в которой археологи обнаружили свыше 3 миллионов различных предметов разных исторических периодов.
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