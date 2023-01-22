https://crimea.ria.ru/20230122/teatr-opery-i-baleta-v-sevastopole-kak-idet-stroitelstvo-1126513978.html

Театр оперы и балета в Севастополе: как идет строительство

Театр оперы и балета в Севастополе: как идет строительство - РИА Новости Крым, 22.01.2023

Театр оперы и балета в Севастополе: как идет строительство

Здание театра оперы и балета, которое возводится в Севастополе в рамках культурного кластера на мысе Хрустальном, построено на 95%. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 22.01.2023

2023-01-22T08:01

2023-01-22T08:01

2023-01-22T08:01

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театр оперы и балета в севастополе

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СЕВАСТОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Здание театра оперы и балета, которое возводится в Севастополе в рамках культурного кластера на мысе Хрустальном, построено на 95%. Об этом РИА Новости Крым сообщила член архитектурно-художественного совета при профильном департаменте градостроительства Севастополя, эксперт в области проектирования в строительстве Людмила Борденюк."Мы ознакомились с ходом работ, с технологиями. Готовность монолита – 95%"– сказала она.Прибывшая на объект группа архитекторов, дизайнеров и проектировщиков, по ее словам, осталась под впечатлением не только от динамики стройки, но и в целом от увиденного: "такого уровня сложности объекта в Севастополе нет".В пресс-службе компании "АРГО", которая ведет строительство, рассказали РИА Новости Крым, что на минусовых этажах театра оперы и балета уже ведутся черновые отделочные работы. А в соседнем объекте кластера, Академии хореографии, они на сегодня выполнены более чем на 85%. Напомним, ровно год назад сообщалось, что здание академии готово наполовину. "29 декабря 2022 года был сдан в эксплуатацию многоквартирный жилой дом для артистов и сотрудников Культурного кластера", – добавили в компании.Театр оперы и балета – часть культурного кластера, который строится в Севастополе по поручению президента России Владимир Путина. Объект возводится по проекту австрийского архитектора, главы архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au Вольфа Д. Прикса.Проектирование и адаптацию архитектурных решений под отечественные градостроительные нормы и условия проводит группа компаний "ГОРКА" и компания "Метрополис". Документация на строительство по итогам проведенных инженерных изысканий получила положительное заключение Главгосэкспертизы России в сентябре 2021 года. Строительство ведет AO "АРГО".Объектами будущего культурного кластера также являются Академия хореографии и Российская государственная художественная галерея. Впервые его проект был представлен в Севастополе в 2020 году. Полностью кластер должен быть достроен в первом квартале 2024 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Хуснуллин оценил строительство культурного кластера в Севастополе "Полдела сделано": Уваров о стройке Театра оперы и балета в Севастополе "Летающий театр" и "живые полотна": каким будет новый музей в Севастополе

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Анна Петрова

Анна Петрова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

новости крыма, крым, севастополь, культура, строительство, людмила борденюк, владимир путин (политик), театр оперы и балета в севастополе