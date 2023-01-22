https://crimea.ria.ru/20230122/teatr-opery-i-baleta-v-sevastopole-kak-idet-stroitelstvo-1126513978.html
Театр оперы и балета в Севастополе: как идет строительство
Театр оперы и балета в Севастополе: как идет строительство - РИА Новости Крым, 22.01.2023
Театр оперы и балета в Севастополе: как идет строительство
Здание театра оперы и балета, которое возводится в Севастополе в рамках культурного кластера на мысе Хрустальном, построено на 95%. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 22.01.2023
2023-01-22T08:01
2023-01-22T08:01
2023-01-22T08:01
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людмила борденюк
владимир путин (политик)
театр оперы и балета в севастополе
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СЕВАСТОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Здание театра оперы и балета, которое возводится в Севастополе в рамках культурного кластера на мысе Хрустальном, построено на 95%. Об этом РИА Новости Крым сообщила член архитектурно-художественного совета при профильном департаменте градостроительства Севастополя, эксперт в области проектирования в строительстве Людмила Борденюк."Мы ознакомились с ходом работ, с технологиями. Готовность монолита – 95%"– сказала она.Прибывшая на объект группа архитекторов, дизайнеров и проектировщиков, по ее словам, осталась под впечатлением не только от динамики стройки, но и в целом от увиденного: "такого уровня сложности объекта в Севастополе нет".В пресс-службе компании "АРГО", которая ведет строительство, рассказали РИА Новости Крым, что на минусовых этажах театра оперы и балета уже ведутся черновые отделочные работы. А в соседнем объекте кластера, Академии хореографии, они на сегодня выполнены более чем на 85%. Напомним, ровно год назад сообщалось, что здание академии готово наполовину. "29 декабря 2022 года был сдан в эксплуатацию многоквартирный жилой дом для артистов и сотрудников Культурного кластера", – добавили в компании.Театр оперы и балета – часть культурного кластера, который строится в Севастополе по поручению президента России Владимир Путина. Объект возводится по проекту австрийского архитектора, главы архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au Вольфа Д. Прикса.Проектирование и адаптацию архитектурных решений под отечественные градостроительные нормы и условия проводит группа компаний "ГОРКА" и компания "Метрополис". Документация на строительство по итогам проведенных инженерных изысканий получила положительное заключение Главгосэкспертизы России в сентябре 2021 года. Строительство ведет AO "АРГО".Объектами будущего культурного кластера также являются Академия хореографии и Российская государственная художественная галерея. Впервые его проект был представлен в Севастополе в 2020 году. Полностью кластер должен быть достроен в первом квартале 2024 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Хуснуллин оценил строительство культурного кластера в Севастополе "Полдела сделано": Уваров о стройке Театра оперы и балета в Севастополе "Летающий театр" и "живые полотна": каким будет новый музей в Севастополе
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости крыма, крым, севастополь, культура, строительство, людмила борденюк, владимир путин (политик), театр оперы и балета в севастополе
Театр оперы и балета в Севастополе: как идет строительство
Здание театра оперы и балета на мысе Хрустальном в Севастополе готово на 95%
Собственный корреспондент
СЕВАСТОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Здание театра оперы и балета, которое возводится в Севастополе в рамках культурного кластера на мысе Хрустальном, построено на 95%. Об этом РИА Новости Крым сообщила член архитектурно-художественного совета при профильном департаменте градостроительства Севастополя, эксперт в области проектирования в строительстве Людмила Борденюк.
"Мы ознакомились с ходом работ, с технологиями. Готовность монолита – 95%"– сказала она.
Прибывшая на объект группа архитекторов, дизайнеров и проектировщиков, по ее словам, осталась под впечатлением не только от динамики стройки, но и в целом от увиденного: "такого уровня сложности объекта в Севастополе нет".
"И радует то, что это российские специалисты сделали рабочую документацию. То есть австрийцы – только проект, а все чертежи, сложнейшие, расчеты, все разделы – наши: конструктив, испытания, технологии, а некоторым технологиями нет аналогов", – заметила эксперт.
В пресс-службе компании "АРГО", которая ведет строительство, рассказали РИА Новости Крым, что на минусовых этажах театра оперы и балета уже ведутся черновые отделочные работы. А в соседнем объекте кластера, Академии хореографии, они на сегодня выполнены более чем на 85%. Напомним, ровно год назад сообщалось,
что здание академии готово наполовину.
"29 декабря 2022 года был сдан в эксплуатацию многоквартирный жилой дом для артистов и сотрудников Культурного кластера", – добавили в компании.
Театр оперы и балета – часть культурного кластера, который строится в Севастополе по поручению президента России Владимир Путина. Объект возводится по проекту
австрийского архитектора, главы архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au Вольфа Д. Прикса.
Проектирование и адаптацию архитектурных решений под отечественные градостроительные нормы и условия проводит группа компаний "ГОРКА" и компания "Метрополис". Документация на строительство по итогам проведенных инженерных изысканий получила положительное заключение Главгосэкспертизы России в сентябре 2021 года. Строительство ведет AO "АРГО".
Объектами будущего культурного кластера также являются Академия хореографии и Российская государственная художественная галерея. Впервые его проект был представлен
в Севастополе в 2020 году. Полностью кластер должен быть достроен в первом квартале 2024 года.
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