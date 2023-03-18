https://crimea.ria.ru/20230318/putin-pobyval-na-otkrytii-shkoly-iskusstv-i-filiala-arteka-v-sevastopole-1127624434.html

Путин побывал на открытии школы искусств и филиала "Артека" в Севастополе

Путин побывал на открытии школы искусств и филиала "Артека" в Севастополе - РИА Новости Крым, 18.03.2023

Путин побывал на открытии школы искусств и филиала "Артека" в Севастополе

Президент России Владимир Путин побывал на открытии школы искусств и филиала "Артека" – центр "Корсунь" в Севастополе. Он оценил итоги первой очереди... РИА Новости Крым, 18.03.2023

2023-03-18T16:53

2023-03-18T16:53

2023-03-18T17:47

севастополь

мдц "артек"

херсонес

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крым

культура

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СЕВАСТОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин побывал на открытии школы искусств и филиала "Артека" – центр "Корсунь" в Севастополе. Он оценил итоги первой очереди масштабного проекта историко-археологического парка "Херсонес Таврический", который возводят военные строители.Оба объекта военные строители возвели в рекордно короткий срок – чуть больше года. По словам начальника центра управления строительства специальных проектов военно-строительного комплекса Минобороны РФ Сергея Параджанова, "весь процесс, который здесь происходит, неповторим".Новые учреждения уникальны и местоположением, и архитектурой, и своей сутью – похожих в стране нет, отметил митрополит Тихон (Шевкунов), председатель Патриаршего совета по культуре, под патронатом которого ведется стройка.Единственными в своем роде станут и образовательные программы, заметила директор Севастопольской детской школы искусств Мария Костевич. Речь о пяти направлениях так называемой предпрофессиональной подготовки для одаренных детей, которых с детства будут готовить к поступлению в профильные вузы.Будут и общеразвивающие: гончарное дело, римская мозаика, витражное искусство, эстрадный театр и другие. На девяти тысячах квадратных метрах расположились сорок аудиторий, большая часть – мастерские для художников и ремесленников.Школа оснащена по последнему слову техники, кроме учебных классов, в ней есть библиотека, актовый зал и зал массовых мероприятий, где регулярно будут выставки.Обучаться здесь смогут более 800 детей в возрасте от 5,5 до 18 лет. Детям из семей участников специальной военной операции обещают особое внимание.В целом на бюджет намерены брать 70% от общего числа учеников, остальные смогут обучаться на коммерческой основе.Пока набор еще не ведется: в процессе оформление документов по передаче здания городу и лицензирование. Но уже к концу весны в классы смогут зайти первые ученики на общеразвивающие программы. "А предпрофессионалы" начнут учиться с 1 сентября.Кроме того, школа будет доступна для гостей из других городов. А именно живущих в соседнем новом здании – детском центре "Корсунь", филиале "Артека", добавил Шевкунов."Корсунь" – для размещения детей, приезжающих в Севастополь на экскурсии. Очень скоро для того, чтобы прикоснуться к истории, им будет достаточно даже просто выйти из центра. Ведь рядом военные строители продолжают строить историко-археологический центр "Херсонес Таврический". А это еще несколько не имеющих аналогов объектов, которые появятся уже в следующем году.В их числе три музея: "Музей Античности и Византии", "Музей Христианства", "Музей Новороссии и Крыма". А также "Квартал Реконструкция", "Международный археологический центр", "Туристический центр" и "Амфитеатр". Все это – на площади более 97 000 кв. м., на территории, долгое время занятой воинскими частями, а на самом деле – древней земле Херсонеса Таврического, прилегающей к одноименному музею-заповеднику.Именно своей связью со всем, что здесь было и есть, и уникален этот новый культурный комплекс, уверены специалисты Минобороны.Он напомнил, что проектирование и строительство предваряла огромная работа саперов и археологов. Здесь было найдено и вывезено более 3 тысяч взрывоопасных предметов, переработано 700 тысяч тонн земли, в которой археологи обнаружили свыше 3 миллионов различных предметов разных исторических периодов."Никогда прежде подобных раскопок – по размерам одновременно раскапываемой площади, количеству задействованных специалистов, применяемым методикам и оборудованию – в России не было", – заключили в фонде "Моя история", который реализует проект.Читайте также на РИА Новости Крым:Музей под Мелитополем присоединят к заповеднику "Херсонес Таврический"Театр оперы и балета в Севастополе: как идет строительствоВ Севастополе хотят возродить школу мозаичного искусств

https://crimea.ria.ru/20230318/vladimir-putin-posetil-sevastopol-1127629902.html

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Путин открыл школу искусств и филиал "Артека" – центр "Корсунь" в Севастополе Путин открыл школу искусств и филиал "Артека" – центр "Корсунь" в Севастополе 2023-03-18T16:53 true PT1M42S

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