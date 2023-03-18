https://crimea.ria.ru/20230318/putin-pobyval-na-otkrytii-shkoly-iskusstv-i-filiala-arteka-v-sevastopole-1127624434.html
Путин побывал на открытии школы искусств и филиала "Артека" в Севастополе
Путин побывал на открытии школы искусств и филиала "Артека" в Севастополе - РИА Новости Крым, 18.03.2023
Путин побывал на открытии школы искусств и филиала "Артека" в Севастополе
Президент России Владимир Путин побывал на открытии школы искусств и филиала "Артека" – центр "Корсунь" в Севастополе. Он оценил итоги первой очереди... РИА Новости Крым, 18.03.2023
2023-03-18T16:53
2023-03-18T16:53
2023-03-18T17:47
севастополь
мдц "артек"
херсонес
историко-археологический парк "херсонес таврический"
крым
культура
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образование в россии
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владимир путин (политик)
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СЕВАСТОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин побывал на открытии школы искусств и филиала "Артека" – центр "Корсунь" в Севастополе. Он оценил итоги первой очереди масштабного проекта историко-археологического парка "Херсонес Таврический", который возводят военные строители.Оба объекта военные строители возвели в рекордно короткий срок – чуть больше года. По словам начальника центра управления строительства специальных проектов военно-строительного комплекса Минобороны РФ Сергея Параджанова, "весь процесс, который здесь происходит, неповторим".Новые учреждения уникальны и местоположением, и архитектурой, и своей сутью – похожих в стране нет, отметил митрополит Тихон (Шевкунов), председатель Патриаршего совета по культуре, под патронатом которого ведется стройка.Единственными в своем роде станут и образовательные программы, заметила директор Севастопольской детской школы искусств Мария Костевич. Речь о пяти направлениях так называемой предпрофессиональной подготовки для одаренных детей, которых с детства будут готовить к поступлению в профильные вузы.Будут и общеразвивающие: гончарное дело, римская мозаика, витражное искусство, эстрадный театр и другие. На девяти тысячах квадратных метрах расположились сорок аудиторий, большая часть – мастерские для художников и ремесленников.Школа оснащена по последнему слову техники, кроме учебных классов, в ней есть библиотека, актовый зал и зал массовых мероприятий, где регулярно будут выставки.Обучаться здесь смогут более 800 детей в возрасте от 5,5 до 18 лет. Детям из семей участников специальной военной операции обещают особое внимание.В целом на бюджет намерены брать 70% от общего числа учеников, остальные смогут обучаться на коммерческой основе.Пока набор еще не ведется: в процессе оформление документов по передаче здания городу и лицензирование. Но уже к концу весны в классы смогут зайти первые ученики на общеразвивающие программы. "А предпрофессионалы" начнут учиться с 1 сентября.Кроме того, школа будет доступна для гостей из других городов. А именно живущих в соседнем новом здании – детском центре "Корсунь", филиале "Артека", добавил Шевкунов."Корсунь" – для размещения детей, приезжающих в Севастополь на экскурсии. Очень скоро для того, чтобы прикоснуться к истории, им будет достаточно даже просто выйти из центра. Ведь рядом военные строители продолжают строить историко-археологический центр "Херсонес Таврический". А это еще несколько не имеющих аналогов объектов, которые появятся уже в следующем году.В их числе три музея: "Музей Античности и Византии", "Музей Христианства", "Музей Новороссии и Крыма". А также "Квартал Реконструкция", "Международный археологический центр", "Туристический центр" и "Амфитеатр". Все это – на площади более 97 000 кв. м., на территории, долгое время занятой воинскими частями, а на самом деле – древней земле Херсонеса Таврического, прилегающей к одноименному музею-заповеднику.Именно своей связью со всем, что здесь было и есть, и уникален этот новый культурный комплекс, уверены специалисты Минобороны.Он напомнил, что проектирование и строительство предваряла огромная работа саперов и археологов. Здесь было найдено и вывезено более 3 тысяч взрывоопасных предметов, переработано 700 тысяч тонн земли, в которой археологи обнаружили свыше 3 миллионов различных предметов разных исторических периодов."Никогда прежде подобных раскопок – по размерам одновременно раскапываемой площади, количеству задействованных специалистов, применяемым методикам и оборудованию – в России не было", – заключили в фонде "Моя история", который реализует проект.Читайте также на РИА Новости Крым:Музей под Мелитополем присоединят к заповеднику "Херсонес Таврический"Театр оперы и балета в Севастополе: как идет строительствоВ Севастополе хотят возродить школу мозаичного искусств
https://crimea.ria.ru/20230318/vladimir-putin-posetil-sevastopol-1127629902.html
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Путин открыл школу искусств и филиал "Артека" – центр "Корсунь" в Севастополе
Путин открыл школу искусств и филиал "Артека" – центр "Корсунь" в Севастополе
2023-03-18T16:53
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севастополь, мдц "артек", херсонес, историко-археологический парк "херсонес таврический", крым, культура, образование в крыму и севастополе, образование в россии, "корсунь", владимир путин (политик)
Путин побывал на открытии школы искусств и филиала "Артека" в Севастополе
Путин открыл школу искусств и филиал "Артека" – центр "Корсунь" в Севастополе
16:53 18.03.2023 (обновлено: 17:47 18.03.2023)
СЕВАСТОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин побывал на открытии школы искусств и филиала "Артека" – центр "Корсунь" в Севастополе. Он оценил итоги первой очереди масштабного проекта историко-археологического парка "Херсонес Таврический", который возводят военные строители.
Оба объекта военные строители возвели в рекордно короткий срок – чуть больше года. По словам начальника центра управления строительства специальных проектов военно-строительного комплекса Минобороны РФ Сергея Параджанова, "весь процесс, который здесь происходит, неповторим".
Новые учреждения уникальны и местоположением, и архитектурой, и своей сутью – похожих в стране нет, отметил митрополит Тихон (Шевкунов), председатель Патриаршего совета по культуре, под патронатом которого ведется стройка.
"Такой школы искусств, наверное, нет во всей России – и по красоте, и по возможностям. И возможности здесь будут действительно уникальные, потому что сюда будут приезжать деятели искусств самых разных направлений со всей России и будут обучать крымских детей", – сказал он.
Единственными в своем роде станут и образовательные программы, заметила директор Севастопольской детской школы искусств Мария Костевич. Речь о пяти направлениях так называемой предпрофессиональной подготовки для одаренных детей, которых с детства будут готовить к поступлению в профильные вузы.
"Дизайн, архитектура, декоративно-прикладное творчество, театр и хореография. Все эти направления для города Севастополя уникальны как предпрофессиональные программы", – сказала Костевич, отметив, что отбор воспитанников предусмотрен очень серьезный.
Будут и общеразвивающие: гончарное дело, римская мозаика, витражное искусство, эстрадный театр и другие. На девяти тысячах квадратных метрах расположились сорок аудиторий, большая часть – мастерские для художников и ремесленников.
Школа оснащена по последнему слову техники, кроме учебных классов, в ней есть библиотека, актовый зал и зал массовых мероприятий, где регулярно будут выставки.
Обучаться здесь смогут более 800 детей в возрасте от 5,5 до 18 лет. Детям из семей участников специальной военной операции обещают особое внимание.
"В преимущественном порядке мы будем брать детей из семей участников СВО. То есть при прочих равных попадает такой ребенок", – уточнила РИА Новости Крым директор школы.
В целом на бюджет намерены брать 70% от общего числа учеников, остальные смогут обучаться на коммерческой основе.
Пока набор еще не ведется: в процессе оформление документов по передаче здания городу и лицензирование. Но уже к концу весны в классы смогут зайти первые ученики на общеразвивающие программы. "А предпрофессионалы" начнут учиться с 1 сентября.
Кроме того, школа будет доступна для гостей из других городов. А именно живущих в соседнем новом здании – детском центре "Корсунь", филиале "Артека", добавил Шевкунов.
"350 человек круглогодично будут заниматься в том числе и в этом помещении, а жить там. Это очень востребованное дело уже для детей со всей страны, не только из Крыма", – подчеркнул он.
"Корсунь" – для размещения детей, приезжающих в Севастополь на экскурсии. Очень скоро для того, чтобы прикоснуться к истории, им будет достаточно даже просто выйти из центра. Ведь рядом военные строители продолжают строить историко-археологический центр "Херсонес Таврический". А это еще несколько не имеющих аналогов объектов, которые появятся уже в следующем году.
В их числе три музея: "Музей Античности и Византии", "Музей Христианства", "Музей Новороссии и Крыма". А также "Квартал Реконструкция", "Международный археологический центр", "Туристический центр" и "Амфитеатр". Все это – на площади более 97 000 кв. м., на территории, долгое время занятой воинскими частями, а на самом деле – древней земле Херсонеса Таврического, прилегающей к одноименному музею-заповеднику.
Именно своей связью со всем, что здесь было и есть, и уникален этот новый культурный комплекс, уверены специалисты Минобороны.
"Такого нигде не было никогда. Он взаимосвязан. Получается, что мы находим те вещи, которые будем экспонировать дальше, здесь же в этих же музеях... Уверен, что все поставленные задачи будут выполнены в срок и мы сдадим полностью этот комплекс в 2024 году", – сказал Сергей Параджанов.
Он напомнил, что проектирование и строительство предваряла огромная работа саперов и археологов. Здесь было найдено и вывезено более 3 тысяч взрывоопасных предметов, переработано 700 тысяч тонн земли, в которой археологи обнаружили свыше 3 миллионов различных предметов разных исторических периодов.
"Никогда прежде подобных раскопок – по размерам одновременно раскапываемой площади, количеству задействованных специалистов, применяемым методикам и оборудованию – в России не было", – заключили в фонде "Моя история", который реализует проект.
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