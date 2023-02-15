https://crimea.ria.ru/20230215/sady-i-parki-khanskogo-dvortsa-obustroyat-na-627-mln-1127004028.html

Сады и парки Ханского дворца обустроят на 627 млн

Сады и парки Ханского дворца обустроят на 627 млн - РИА Новости Крым, 15.02.2023

Сады и парки Ханского дворца обустроят на 627 млн

Сады и парки Ханского дворца в Бахчисарае обустроят за 626,7 млн рублей, еще более 611 млн направят на реализацию второго и третьего этапов реставрации трех... РИА Новости Крым, 15.02.2023

2023-02-15T21:43

2023-02-15T21:43

2023-02-15T21:43

"ханский дворец" в бахчисарае

бахчисарай

культура

новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Сады и парки Ханского дворца в Бахчисарае обустроят за 626,7 млн рублей, еще более 611 млн направят на реализацию второго и третьего этапов реставрации трех дворцовых объектов. Соответствующие цифры оговорены распоряжениями главы Крыма об определении единственного подрядчика, которому предстоит выполнять работы. Реконструкция музея-заповедника "Ханский дворец" в Бахчисарае продолжается в течение пяти лет, ранее на работы в общей сложности было выделено 1,98 млрд бюджетных рублей. На объекте не раз менялись подрядчики, срывались сроки, с инспекцией приезжал глава Крыма Сергей Аксенов и выносил представления о возможных санкциях одной из подрядных организаций. Дополнительные деньгиВ соответствии с документом, новые этапы работ проведет подрядчик "РосКапСтрой" (который сейчас фактически уже задействован на объекте).Предметом контракта стоимостью 626,8 млн рублей являются работы "по сохранению объекта культурного наследия федерального значения "Ханский дворец", "Сады и парковые сооружения" (XVI -XVIII века), в том числе благоустройство в границах территории объекта". Этот этап работ должен быть завершен до 1 декабря 2024 года.Во втором распоряжении речь идет о новых этапах ремонтно-реставрационных работ на главном дворцовом корпусе, в здании гарема и Ханской мечети, которые также проведет "РосКапСтрой". Общая стоимость по трем этим объектам превышает 611 млн рублей. Срок контракта - также до декабря следующего года.Что происходит во дворцеКак сообщил РИА Новости Крым гендиректор Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника Вадим Мартынюк, сейчас на территории паркового комплекса продолжаются археологические работы, реставрация еще не началась."Сейчас ведется обследование, археологи работают, ведется подготовка. Ранее на этой территории была проведена эксгумация останков немецких солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. Все останки (всего более двухсот захоронений) к этому времени изъяты. Эта работа завершена, территория Ханского дворца освобождена", - рассказал Мартынюк.На остальных объектах музейного комплекса, в том числе в главном корпусе, гареме и Ханской мечети, ремонтно-реставрационные работы продолжаются и, по словам гендиретора, находятся на разных стадиях готовности.Ханский дворец в Бахчисарае – единственный в мире образец крымско-татарской дворцовой архитектуры, фамильное достояние династии Гиреев. На протяжении веков он служил символом государственной власти ханской семьи. Дворец остается одной из визитных карточек полуострова и входит в число наиболее посещаемых туристами памятников. Старейшие постройки дворцового комплекса – Большая Ханская мечеть и бани Сары-Гюзель – датируются 1532 годом.Читайте также на РИА Новости Крым:Статистика возрождения: сколько памятников восстановили в Крыму за годСохранение Ханского дворца в Бахчисарае обойдется в 2 млрд рублейРеконструкция Ханского дворца – какие риски возможны

https://crimea.ria.ru/20221211/restavratory-zakonchili-devyat-obektov-v-khanskom-dvortse-bakhchisaraya-1125806483.html

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