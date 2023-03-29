https://crimea.ria.ru/20230329/obelisk-na-myse-khrustalnom-v-sevastopole-restavriruyut-za-731-mln-1127829148.html
Обелиск на мысе Хрустальном в Севастополе реставрируют за 731 млн
Обелиск на мысе Хрустальном в Севастополе реставрируют за 731 млн - РИА Новости Крым, 29.03.2023
Обелиск на мысе Хрустальном в Севастополе реставрируют за 731 млн
В Севастополе в районе строящегося по поручению президента культурного кластера началась реставрация знакового обелиска-стелы "Штык и Парус". О старте работ... РИА Новости Крым, 29.03.2023
2023-03-29T09:31
2023-03-29T09:31
2023-03-29T09:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе в районе строящегося по поручению президента культурного кластера началась реставрация знакового обелиска-стелы "Штык и Парус". О старте работ стоимостью более 731 млн сообщил и. о. замгубернатора города Евгений Горлов."Мы приступили к реставрации обелиска "Городу-Герою Севастополю", больше известному как "Штык и парус" – символ единства армии и флота", – сообщил Горлов в своем Telegram-канале.В правительстве отметили, что к работам приступили сразу после заключения контракта. Все мероприятия подрядчик должен завершить до конца текущего года.В декабре 2022 занимавший на тот момент должность директора департамента городского хозяйства Евгений Горлов заявлял, что к реконструкции обелиска приступят в начале 2023-го и называл те же сроки их окончания – до конца года. Он отметил, что подрядная организация имеет лицензию Минкульта на проведение реставрационных работ, в том числе и на объектах культурного наследия (ОКН).Поручение привести в порядок стелу в Севастополе на мысе Хрустальном было дано президентом РФ Владимиром Путиным еще в 2017 году.Один из самых узнаваемых символов Севастополя, объект культурного наследия регионального значения обелиск "Городу-Герою Севастополю" был открыт на мысе Хрустальном в 1977 году. Облицованная белым альминским камнем сорокаметровая стела выполнена из монолитного железобетона в виде стилизованных штыка и паруса, благодаря чему получила свое более популярное народное название. Символизирует единство армии и флота в борьбе с захватчиками.Читайте также на РИА Новости Крым:Театр оперы и балета в Севастополе: как идет строительство Когда откроют панораму Севастополя и Исторический бульвар Музей Пушкина в Гурзуфе закроют на полтора года Реконструкцию развязки на въезде в Севастополь могут закончить раньше
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севастополь, городская среда, евгений горлов, общество, новости крыма, крым, штык и парус
Обелиск на мысе Хрустальном в Севастополе реставрируют за 731 млн
Обелиск "Штык и Парус" в Севастополе отреставрирует местная компания за 731 млн
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе в районе строящегося по поручению президента культурного кластера началась реставрация знакового обелиска-стелы "Штык и Парус". О старте работ стоимостью более 731 млн сообщил и. о. замгубернатора города Евгений Горлов.
"Мы приступили к реставрации обелиска "Городу-Герою Севастополю", больше известному как "Штык и парус" – символ единства армии и флота", – сообщил Горлов в своем Telegram-канале.
В его пресс-службе уточнили РИА Новости Крым, что работы выполняет ООО "Севпроектмонтаж". Это местная компания. Стоимость ее работ по контракту составляет 731,3 млн рублей.
В правительстве отметили, что к работам приступили сразу после заключения контракта. Все мероприятия подрядчик должен завершить до конца текущего года.
В декабре 2022 занимавший на тот момент должность директора департамента городского хозяйства Евгений Горлов заявлял
, что к реконструкции обелиска приступят в начале 2023-го и называл те же сроки их окончания – до конца года. Он отметил, что подрядная организация имеет лицензию Минкульта на проведение реставрационных работ, в том числе и на объектах культурного наследия (ОКН).
Поручение привести в порядок стелу в Севастополе на мысе Хрустальном было дано президентом РФ Владимиром Путиным еще в 2017 году.
Один из самых узнаваемых символов Севастополя, объект культурного наследия регионального значения обелиск "Городу-Герою Севастополю" был открыт на мысе Хрустальном в 1977 году. Облицованная белым альминским камнем сорокаметровая стела выполнена из монолитного железобетона в виде стилизованных штыка и паруса, благодаря чему получила свое более популярное народное название. Символизирует единство армии и флота в борьбе с захватчиками.
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