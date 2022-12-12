https://crimea.ria.ru/20221212/v-sevastopole-nazvali-sroki-rekonstruktsii-memoriala-shtyk-i-parus-1125828109.html

В Севастополе назвали сроки реконструкции мемориала "Штык и парус"

В Севастополе назвали сроки реконструкции мемориала "Штык и парус" - РИА Новости Крым, 12.12.2022

В Севастополе назвали сроки реконструкции мемориала "Штык и парус"

Обелиск "Городу-герою Севастополю", в народе известный как "Штык и парус", реконструируют в начале 2023 года. Об этом на аппаратном совещании городского... РИА Новости Крым, 12.12.2022

2022-12-12T19:03

2022-12-12T19:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым. Обелиск "Городу-герою Севастополю", в народе известный как "Штык и парус", реконструируют в начале 2023 года. Об этом на аппаратном совещании городского правительства сообщил глава департамента городского хозяйства Евгений Горлов.Поручение по реконструкции мемориала президент Владимир Путин давал еще в 2017 году.По информации Горлова, реставрация будет идти в течение года. Подрядная организация имеет лицензию Минкульта на проведение реставрационных работ, в том числе и на объектах культурного наследия.Обелиск был открыт на мысе Хрустальном в 1977 году. Сорокаметровая стела из монолитного железобетона в виде стилизованных штыка и паруса символизирует единство армии и флота в борьбе с захватчиками. Памятник облицован альминским белым камнем. Именно с этого мыса был дан первый салют в честь освобождения города. Является одним из узнаваемых символов Севастополя и объектом культурного наследия регионального значения.Еще в 2007 году памятник "Городу-герою Севастополю" был признан аварийным. Мемориал состоит из обелиска и трех горельефов: "Оборона", "Подполье", "Освобождение".Первичное обследование монумента, подлежащего ремонту, провели в феврале 2016 года. Тогда приняли решение провести инженерно-техническую экспертизу объекта, которая подтвердила, что угрозы проседания и разрушения основы монумента нет. Также выяснилось, что при создании "Штыка и паруса" была нарушена технология строительства — вместо нержавеющей проволоки для крепежа облицовочных плиток из альминского камня использовали обычную, которая пришла в негодность из-за близости моря. Основная проблема памятника – это опасность обрушения облицовки толщиной до 9 сантиметров.В феврале 2020 года в правительстве Севастополя сообщили, что предварительная стоимость реконструкции обелиска составляет 255 миллионов рублей. Помимо реконструкции самого обелиска планируется благоустройство территории вокруг мемориала. В октябре 2021 года глава города Михаил Развожаев сообщил, что на реставрацию объекта направят 277 млн рублей, основная часть из которых поступит из межбюджетного трансфера. Завершить работы должны были в течение восьми месяцев.Читайте также на РИА Новости Крым:Развожаев поручил готовить реконструкцию обелиска "Штык и парус"В Севастополе возбудили уголовное дело из-за изуродованного монументаВ Севастополе реконструируют улицы на мысе Хрустальном

https://crimea.ria.ru/20220712/gubernator-sevastopolya-mikhail-razvozhaev-glavnye-itogi-trekh-let-raboty-1123819318.html

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