https://crimea.ria.ru/20220823/v-sevastopole-rekonstruiruyut-ulitsy-na-myse-khrustalnom-1124257804.html

В Севастополе реконструируют улицы на мысе Хрустальном

В Севастополе реконструируют улицы на мысе Хрустальном - РИА Новости Крым, 23.08.2022

В Севастополе реконструируют улицы на мысе Хрустальном

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проект реконструкции трех улиц на мысе Хрустальном в центре Севастополе, где по поручению президента РИА Новости Крым, 23.08.2022

2022-08-23T17:23

2022-08-23T17:23

2022-08-23T17:23

севастополь

городская среда

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СЕВАСТОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проект реконструкции трех улиц на мысе Хрустальном в центре Севастополе, где по поручению президента РФ строится культурно-образовательный кластер. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Отмечается, что реконструкцию трех улиц, которые ведут к культурно-образовательному кластеру на мысе Хрустальном, произведут в рамках создания парка музейно-мемориального комплекса "Защитникам Севастополя в 1941-1942 гг.".Также расширят проезжую часть, устроят наружное освещение, оборудуют тротуары и создадут условия для передвижения людей с ограниченными физическими возможностями, уточнил он.Кроме того, по словам Придатченко, по улицам Капитанская и Амурская построят пять подпорных стен и возведут монолитную лестницу.Распоряжение правительства Севастополя о реконструкции района улицы Капитанской утвердили накануне. По словам губернатора Михаила Развожаева, объем финансирования работ превысит 2 млрд рублей."При строительстве масштабных объектов мы думаем о том, как к ним будут добираться люди. Капитанская становится важной городской артерией. Улица требовала не просто ремонта, а по сути нового строительства с учетом увеличивающейся транспортной нагрузки", – написал он в своем Telegram-канале. Культурно-образовательный кластер в Севастополе строится по поручению президента РФ Владимира Путина на мысе Хрустальном, между Артиллерийской и Карантинной бухтами на площади почти 50 гектаров.Там появятся театр оперы и балета, академия хореографии, театральное училище, художественная галерея, музей Великой Отечественной войны и жилой дом для сотрудников кластера. Также благоустраивается прилегающая территория, большую часть которой превратят в парк.Три похожих масштабных культурно-образовательных объекта возводятся в Калининграде, Владивостоке и Кемерове.Ранее директор Российской государственной художественной галереи Виталий Зотов и представитель компании-застройщика Наталья Григорьева рассказали, в чем уникальность новейшего музейного комплекса в Севастополе на мысе Хрустальном.

https://crimea.ria.ru/20220519/khusnullin-otsenil-stroitelstvo-kulturnogo-klastera-v-sevastopole-1123277352.html

https://crimea.ria.ru/20201225/Predstavlen-proekt-kulturnogo-klastera-na-Khrustalnom-v-Sevastopole-1119092365.html

севастополь

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севастополь, городская среда