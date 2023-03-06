Реконструкцию развязки на въезде в Севастополь могут закончить раньше
Реконструкцию развязки на въезде в Севастополь могут закончить раньше 2025 года – власти
© РИА Новости КрымАвтомобили на развязке на 5-м километре Балаклавского шоссе в Севастополе
© РИА Новости Крым
СЕВАСТОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. С понедельника, 6 марта, движение на въезде в Севастополь в районе 5-го километра Балаклавского шоссе ограничено из-за реконструкции. Работы планируют закончить до ноября 2025 года. Но власти обещают ускорить процесс. Об этом на аппаратном совещании в правительстве заявили и. о. замгубернатора Павел Иено и и. о. директора департамента транспорта Станислав Таматаев.
По словам Таматаева, с сегодняшнего дня подрядчик приступил к активной фазе реконструкции.
"На текущем этапе работ подрядчик приступает к строительству одного из двух путепроводов со стороны Городского шоссе. Начальной стадией работ является перенос инженерных коммуникаций, таких как водопроводная сеть, кабельные линии, контактная сеть пассажирского транспорта", – сказал Таматаев.
Он подчеркнул, что перенос сетей "технологически невозможно выполнить" без перекрытия движения транспорта на участке от кольцевого пересечения "Огурец" до проспекта Генерала Острякова. И подтвердил, что общественного транспорта ограничения не коснутся.
Исполняющий обязанности заместителя губернатора Павел Иено добавил, что хоть контракт с подрядчиком заключен до ноября 2025 года, закончить работы намерены раньше заявленного срока.
"Работы планируем закончить раньше", – сказал Иено, не уточнив, на сколько именно.
Он также добавил, что движение по ведущему в Севастополь Инкерманскому путепроводу, который был на реконструкции, откроют 18 марта. А по Ялтинскому кольцу полностью запустят к маю.
Ранее в правительстве Севастополя анонсировали ограничение движения на 5 км Балаклавского шоссе в районе развязки "Севастопольский огурец" с 6 марта и до ноября 2025 года в связи с реконструкцией и строительством путепроводов.
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