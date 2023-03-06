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Реконструкцию развязки на въезде в Севастополь могут закончить раньше - РИА Новости Крым, 06.03.2023
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Реконструкцию развязки на въезде в Севастополь могут закончить раньше
Реконструкцию развязки на въезде в Севастополь могут закончить раньше - РИА Новости Крым, 06.03.2023
Реконструкцию развязки на въезде в Севастополь могут закончить раньше
С понедельника, 6 марта, движение на въезде в Севастополь в районе 5-го километра Балаклавского шоссе ограничено из-за реконструкции. Работы планируют закончить РИА Новости Крым, 06.03.2023
2023-03-06T19:04
2023-03-06T15:57
севастополь
транспорт
ремонт и строительство дорог в крыму
ситуация на дорогах крыма
общество
ремонт развязки в севастополе
новости крыма
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СЕВАСТОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. С понедельника, 6 марта, движение на въезде в Севастополь в районе 5-го километра Балаклавского шоссе ограничено из-за реконструкции. Работы планируют закончить до ноября 2025 года. Но власти обещают ускорить процесс. Об этом на аппаратном совещании в правительстве заявили и. о. замгубернатора Павел Иено и и. о. директора департамента транспорта Станислав Таматаев.В Севастополе начнут масштабные исследования дорог для нового Генплана &gt;&gt;По словам Таматаева, с сегодняшнего дня подрядчик приступил к активной фазе реконструкции.Он подчеркнул, что перенос сетей "технологически невозможно выполнить" без перекрытия движения транспорта на участке от кольцевого пересечения "Огурец" до проспекта Генерала Острякова. И подтвердил, что общественного транспорта ограничения не коснутся.Исполняющий обязанности заместителя губернатора Павел Иено добавил, что хоть контракт с подрядчиком заключен до ноября 2025 года, закончить работы намерены раньше заявленного срока."Работы планируем закончить раньше", – сказал Иено, не уточнив, на сколько именно.Ранее в правительстве Севастополя анонсировали ограничение движения на 5 км Балаклавского шоссе в районе развязки "Севастопольский огурец" с 6 марта и до ноября 2025 года в связи с реконструкцией и строительством путепроводов. Читайте также на РИА Новости Крым:Развязку на въезде в Севастополь закроют на 2,5 года: о стройке и проезде Сухопутный маршрут в Крым отремонтируют и расширятНа въезде в Севастополь до 2025 года ограничат движение транспорта
https://crimea.ria.ru/20230226/na-vyezde-iz-simferopolya-izmenitsya-skhema-dvizheniya-transporta-1127208222.html
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севастополь, транспорт, ремонт и строительство дорог в крыму, ситуация на дорогах крыма, общество, ремонт развязки в севастополе, новости крыма
Реконструкцию развязки на въезде в Севастополь могут закончить раньше

Реконструкцию развязки на въезде в Севастополь могут закончить раньше 2025 года – власти

19:04 06.03.2023
 
© РИА Новости КрымАвтомобили на развязке на 5-м километре Балаклавского шоссе в Севастополе
Автомобили на развязке на 5-м километре Балаклавского шоссе в Севастополе - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости Крым
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СЕВАСТОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. С понедельника, 6 марта, движение на въезде в Севастополь в районе 5-го километра Балаклавского шоссе ограничено из-за реконструкции. Работы планируют закончить до ноября 2025 года. Но власти обещают ускорить процесс. Об этом на аппаратном совещании в правительстве заявили и. о. замгубернатора Павел Иено и и. о. директора департамента транспорта Станислав Таматаев.
В Севастополе начнут масштабные исследования дорог для нового Генплана >>
По словам Таматаева, с сегодняшнего дня подрядчик приступил к активной фазе реконструкции.
"На текущем этапе работ подрядчик приступает к строительству одного из двух путепроводов со стороны Городского шоссе. Начальной стадией работ является перенос инженерных коммуникаций, таких как водопроводная сеть, кабельные линии, контактная сеть пассажирского транспорта", – сказал Таматаев.
Он подчеркнул, что перенос сетей "технологически невозможно выполнить" без перекрытия движения транспорта на участке от кольцевого пересечения "Огурец" до проспекта Генерала Острякова. И подтвердил, что общественного транспорта ограничения не коснутся.
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Исполняющий обязанности заместителя губернатора Павел Иено добавил, что хоть контракт с подрядчиком заключен до ноября 2025 года, закончить работы намерены раньше заявленного срока.
"Работы планируем закончить раньше", – сказал Иено, не уточнив, на сколько именно.
Он также добавил, что движение по ведущему в Севастополь Инкерманскому путепроводу, который был на реконструкции, откроют 18 марта. А по Ялтинскому кольцу полностью запустят к маю.
Ранее в правительстве Севастополя анонсировали ограничение движения на 5 км Балаклавского шоссе в районе развязки "Севастопольский огурец" с 6 марта и до ноября 2025 года в связи с реконструкцией и строительством путепроводов.
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СевастопольТранспортРемонт и строительство дорог в КрымуСитуация на дорогах КрымаОбществоРемонт развязки в СевастополеНовости Крыма
 
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