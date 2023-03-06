https://crimea.ria.ru/20230306/rekonstruktsiyu-razvyazki-na-vezde-v-sevastopol-mogut-zakonchit-ranshe-1127374459.html

Реконструкцию развязки на въезде в Севастополь могут закончить раньше

Реконструкцию развязки на въезде в Севастополь могут закончить раньше - РИА Новости Крым, 06.03.2023

Реконструкцию развязки на въезде в Севастополь могут закончить раньше

С понедельника, 6 марта, движение на въезде в Севастополь в районе 5-го километра Балаклавского шоссе ограничено из-за реконструкции. Работы планируют закончить РИА Новости Крым, 06.03.2023

2023-03-06T19:04

2023-03-06T19:04

2023-03-06T15:57

севастополь

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СЕВАСТОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. С понедельника, 6 марта, движение на въезде в Севастополь в районе 5-го километра Балаклавского шоссе ограничено из-за реконструкции. Работы планируют закончить до ноября 2025 года. Но власти обещают ускорить процесс. Об этом на аппаратном совещании в правительстве заявили и. о. замгубернатора Павел Иено и и. о. директора департамента транспорта Станислав Таматаев.В Севастополе начнут масштабные исследования дорог для нового Генплана >>По словам Таматаева, с сегодняшнего дня подрядчик приступил к активной фазе реконструкции.Он подчеркнул, что перенос сетей "технологически невозможно выполнить" без перекрытия движения транспорта на участке от кольцевого пересечения "Огурец" до проспекта Генерала Острякова. И подтвердил, что общественного транспорта ограничения не коснутся.Исполняющий обязанности заместителя губернатора Павел Иено добавил, что хоть контракт с подрядчиком заключен до ноября 2025 года, закончить работы намерены раньше заявленного срока."Работы планируем закончить раньше", – сказал Иено, не уточнив, на сколько именно.Ранее в правительстве Севастополя анонсировали ограничение движения на 5 км Балаклавского шоссе в районе развязки "Севастопольский огурец" с 6 марта и до ноября 2025 года в связи с реконструкцией и строительством путепроводов. Читайте также на РИА Новости Крым:Развязку на въезде в Севастополь закроют на 2,5 года: о стройке и проезде Сухопутный маршрут в Крым отремонтируют и расширятНа въезде в Севастополь до 2025 года ограничат движение транспорта

https://crimea.ria.ru/20230226/na-vyezde-iz-simferopolya-izmenitsya-skhema-dvizheniya-transporta-1127208222.html

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