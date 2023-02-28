https://crimea.ria.ru/20230228/na-vezde-v-sevastopol-do-2025-goda-ogranichat-dvizhenie-transporta-1127249737.html

На въезде в Севастополь до 2025 года ограничат движение транспорта

На въезде в Севастополь до 2025 года ограничат движение транспорта - РИА Новости Крым, 28.02.2023

На въезде в Севастополь до 2025 года ограничат движение транспорта

В Севастополе с 6 марта перекроют движение транспорта на участке проспекта Генерала Острякова до 5 км Балаклавского шоссе из-за строительства двухуровневой... РИА Новости Крым, 28.02.2023

2023-02-28T12:21

2023-02-28T12:21

2023-02-28T12:21

ситуация на дорогах крыма

севастополь

городская среда

транспорт

ремонт дорог

ситуация на дорогах крыма

новости крыма

правительство севастополя

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/1c/1127248858_0:47:900:553_1920x0_80_0_0_014dfdeb38b9246c395b73f07ed1b07f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе с 6 марта перекроют движение транспорта на участке проспекта Генерала Острякова до 5 км Балаклавского шоссе из-за строительства двухуровневой развязки. Об этом сообщили в правительстве города.Отмечается, что новая схема движения будет действовать до ноября 2025 года.Причина ограничений – реконструкция транспортной развязки. В правительстве подчеркнули, что работы не отразятся на общественном транспорте.Автовладельцы смогут объехать данный участок по пересечению улицы Хрусталева и проспекта Генерала Острякова, а также по Городскому шоссе до пересечения с Балаклавским шоссе.В департаменте транспорта добавили, что развязка на пересечении автодорог "Севастополь – порт Камышовая бухта" и "пр-т Генерала Острякова – ул. Хрусталева (5-й км Балаклавского шоссе)" станет двухуровневой. Одна из полос будет предназначена для транзитного движения, вторая – для въезда и выезда автотранспорта с прилегающих территорий.Ранее сообщалось, что на севастопольском участке трассы "Таврида" временно изменяется схема движения по кольцу для разворота в сторону Севастополя при движении из Симферополя, а также на участке съезда с трассы к селу Штурмовому.Также губернатор Севастополя Михаил Развожаев анонсировал начало "полевых" исследований транспортных развязок для формирования нового Генплана города.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму из-за аварийного моста закрыли важную дорогуСухопутный маршрут в Крым отремонтируют и расширятЧто дали Крыму национальные проекты: факты и суммы

https://crimea.ria.ru/20221022/v-sevastopole-dlya-rekonstruktsii-razvyazki-izymut-zemlyu-i-nedvizhimost-1125036582.html

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, городская среда, транспорт, ремонт дорог, ситуация на дорогах крыма, новости крыма, правительство севастополя, общество