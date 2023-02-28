Рейтинг@Mail.ru
На въезде в Севастополь до 2025 года ограничат движение транспорта - РИА Новости Крым, 28.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20230228/na-vezde-v-sevastopol-do-2025-goda-ogranichat-dvizhenie-transporta-1127249737.html
На въезде в Севастополь до 2025 года ограничат движение транспорта
На въезде в Севастополь до 2025 года ограничат движение транспорта - РИА Новости Крым, 28.02.2023
На въезде в Севастополь до 2025 года ограничат движение транспорта
В Севастополе с 6 марта перекроют движение транспорта на участке проспекта Генерала Острякова до 5 км Балаклавского шоссе из-за строительства двухуровневой... РИА Новости Крым, 28.02.2023
2023-02-28T12:21
2023-02-28T12:21
ситуация на дорогах крыма
севастополь
городская среда
транспорт
ремонт дорог
ситуация на дорогах крыма
новости крыма
правительство севастополя
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/1c/1127248858_0:47:900:553_1920x0_80_0_0_014dfdeb38b9246c395b73f07ed1b07f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе с 6 марта перекроют движение транспорта на участке проспекта Генерала Острякова до 5 км Балаклавского шоссе из-за строительства двухуровневой развязки. Об этом сообщили в правительстве города.Отмечается, что новая схема движения будет действовать до ноября 2025 года.Причина ограничений – реконструкция транспортной развязки. В правительстве подчеркнули, что работы не отразятся на общественном транспорте.Автовладельцы смогут объехать данный участок по пересечению улицы Хрусталева и проспекта Генерала Острякова, а также по Городскому шоссе до пересечения с Балаклавским шоссе.В департаменте транспорта добавили, что развязка на пересечении автодорог "Севастополь – порт Камышовая бухта" и "пр-т Генерала Острякова – ул. Хрусталева (5-й км Балаклавского шоссе)" станет двухуровневой. Одна из полос будет предназначена для транзитного движения, вторая – для въезда и выезда автотранспорта с прилегающих территорий.Ранее сообщалось, что на севастопольском участке трассы "Таврида" временно изменяется схема движения по кольцу для разворота в сторону Севастополя при движении из Симферополя, а также на участке съезда с трассы к селу Штурмовому.Также губернатор Севастополя Михаил Развожаев анонсировал начало "полевых" исследований транспортных развязок для формирования нового Генплана города.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму из-за аварийного моста закрыли важную дорогуСухопутный маршрут в Крым отремонтируют и расширятЧто дали Крыму национальные проекты: факты и суммы
https://crimea.ria.ru/20221022/v-sevastopole-dlya-rekonstruktsii-razvyazki-izymut-zemlyu-i-nedvizhimost-1125036582.html
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/1c/1127248858_52:0:849:598_1920x0_80_0_0_8e448304cd5e5e80345e9f72c88a0cc4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, городская среда, транспорт, ремонт дорог, ситуация на дорогах крыма, новости крыма, правительство севастополя, общество
На въезде в Севастополь до 2025 года ограничат движение транспорта

На Балаклавском шоссе в Севастополе с 6 марта на два года ограничат движение транспорта

12:21 28.02.2023
 
© Пресс-служба правительства СевастополяДорожный знак "Въезд запрещен"
Дорожный знак Въезд запрещен
© Пресс-служба правительства Севастополя
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе с 6 марта перекроют движение транспорта на участке проспекта Генерала Острякова до 5 км Балаклавского шоссе из-за строительства двухуровневой развязки. Об этом сообщили в правительстве города.
Отмечается, что новая схема движения будет действовать до ноября 2025 года.
"Движение транспорта по направлению от дорожной развязки на пятом километре Балаклавского шоссе в сторону проспекта Генерала Острякова и обратно будет временно ограничено с 6 марта 2023 года до ноября 2025 года", – говорится в сообщении.
Причина ограничений – реконструкция транспортной развязки. В правительстве подчеркнули, что работы не отразятся на общественном транспорте.
Автовладельцы смогут объехать данный участок по пересечению улицы Хрусталева и проспекта Генерала Острякова, а также по Городскому шоссе до пересечения с Балаклавским шоссе.
© Пресс-служба правительства СевастополяСхема объезда на участке проспекта Генерала Острякова до 5-км Балаклавского шоссе в Севастополе
Схема объезда на участке проспекта Генерала Острякова до 5-км Балаклавского шоссе в Севастополе
© Пресс-служба правительства Севастополя
Схема объезда на участке проспекта Генерала Острякова до 5-км Балаклавского шоссе в Севастополе
В департаменте транспорта добавили, что развязка на пересечении автодорог "Севастополь – порт Камышовая бухта" и "пр-т Генерала Острякова – ул. Хрусталева (5-й км Балаклавского шоссе)" станет двухуровневой. Одна из полос будет предназначена для транзитного движения, вторая – для въезда и выезда автотранспорта с прилегающих территорий.
Ранее сообщалось, что на севастопольском участке трассы "Таврида" временно изменяется схема движения по кольцу для разворота в сторону Севастополя при движении из Симферополя, а также на участке съезда с трассы к селу Штурмовому.
Ремонт дорог - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
22 октября 2022, 12:19Ситуация на дорогах Крыма
В Севастополе для реконструкции развязки изымут землю и недвижимость
Также губернатор Севастополя Михаил Развожаев анонсировал начало "полевых" исследований транспортных развязок для формирования нового Генплана города.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму из-за аварийного моста закрыли важную дорогу
Сухопутный маршрут в Крым отремонтируют и расширят
Что дали Крыму национальные проекты: факты и суммы
 
Ситуация на дорогах КрымаСевастопольГородская средаТранспортРемонт дорогСитуация на дорогах КрымаНовости КрымаПравительство СевастополяОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:32В Крыму локализовали очередной очаг бруцеллеза
14:12Пенсионерка "разукрасила" центр Балаклавы украинской символикой
13:55Когда начнется продажа национализированных украинских активов в Крыму
13:44Российские военные отбили атаку беспилотников ВСУ на Кубани и в Адыгее
13:42Песков сделал заявление о переговорах с Киевом
13:25Минобороны сообщило о тренировке дежурных сил ПВО на западе России
13:18Когда запустят поезда из Крыма через новые регионы России
13:06В Крыму за год ввели почти миллион квадратных метров жилья
12:52Под Феодосией авто слетело в кювет и перевернулось
12:34В Керченском проливе туман – как работает переправа
12:30Небо над Санкт-Петербургом открыто
12:21На въезде в Севастополь до 2025 года ограничат движение транспорта
12:14В Крыму ожидают роста экономики на 3,4% в следующем году
12:05В Севастополе участникам СВО упростили процедуру заявок на льготы
11:39Аэропорт Пулково не принимает самолеты – что происходит
11:25Аксенов назвал срок ликвидации аварий в Евпатории и Красноперекопске
11:17Без сирен: в Крыму 1 марта проверят систему оповещения
11:06В Адыгее упал неустановленный летательный аппарат
11:01Аварии в Евпатории и Красноперекопске: делом занялись правоохранители
10:54Заболеваемость COVID в Крыму и Севастополе – данные за сутки
Лента новостейМолния