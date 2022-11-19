https://crimea.ria.ru/20221119/v-krymu-iz-za-avariynogo-mosta-zakryli-vazhnuyu-dorogu-1125443655.html

В Крыму из-за аварийного моста закрыли важную дорогу

В Крыму из-за аварийного моста закрыли важную дорогу - РИА Новости Крым, 19.11.2022

В Крыму из-за аварийного моста закрыли важную дорогу

Мост через Северо-Крымский канал недалеко от села Победное в Джанкойском районе признали аварийным и закрыли для проезда всех видов транспорта и пешеходов. Об... РИА Новости Крым, 19.11.2022

2022-11-19T12:59

2022-11-19T12:59

2022-11-19T13:10

ситуация на дорогах крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Мост через Северо-Крымский канал недалеко от села Победное в Джанкойском районе признали аварийным и закрыли для проезда всех видов транспорта и пешеходов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Крыма.В Севастополе для реконструкции развязки изымут землю и недвижимость >>Речь идет о мосте, который расположен на автодороге 35K-001 Таврида-Джанкой-Красноперекопск.Уточняется, что в будущем мост будет отремонтирован. Ориентировочное время восстановления движения не уточняется. В госавтоинспекции порекомендовали участникам дорожного движения выбирать альтернативные маршруты для проезда.Ранее стало известно о начале ремонтных работ на участке трассы Мелитополь – Симферополь.

https://crimea.ria.ru/20221024/remont-uchastkov-trassy-iz-melitopolya-v-krym-planiruyut-zavershit-do-zimy-1125060448.html

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2022

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