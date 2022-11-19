https://crimea.ria.ru/20221119/v-krymu-iz-za-avariynogo-mosta-zakryli-vazhnuyu-dorogu-1125443655.html
В Крыму из-за аварийного моста закрыли важную дорогу
В Крыму из-за аварийного моста закрыли важную дорогу - РИА Новости Крым, 19.11.2022
В Крыму из-за аварийного моста закрыли важную дорогу
Мост через Северо-Крымский канал недалеко от села Победное в Джанкойском районе признали аварийным и закрыли для проезда всех видов транспорта и пешеходов. Об... РИА Новости Крым, 19.11.2022
2022-11-19T12:59
2022-11-19T12:59
2022-11-19T13:10
ситуация на дорогах крыма
крым
ремонт и строительство дорог в крыму
мвд по республике крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/03/1124047334_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_c0adf3cb852622f3a8262f23e53cf8f7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Мост через Северо-Крымский канал недалеко от села Победное в Джанкойском районе признали аварийным и закрыли для проезда всех видов транспорта и пешеходов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Крыма.В Севастополе для реконструкции развязки изымут землю и недвижимость >>Речь идет о мосте, который расположен на автодороге 35K-001 Таврида-Джанкой-Красноперекопск.Уточняется, что в будущем мост будет отремонтирован. Ориентировочное время восстановления движения не уточняется. В госавтоинспекции порекомендовали участникам дорожного движения выбирать альтернативные маршруты для проезда.Ранее стало известно о начале ремонтных работ на участке трассы Мелитополь – Симферополь.
https://crimea.ria.ru/20221024/remont-uchastkov-trassy-iz-melitopolya-v-krym-planiruyut-zavershit-do-zimy-1125060448.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/03/1124047334_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_e14e562ee4624f9e65c31d0563f93ac7.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, ремонт и строительство дорог в крыму, мвд по республике крым
В Крыму из-за аварийного моста закрыли важную дорогу
Мост через Северо-Крымский канал в Джанкойском районе признан аварийным и закрыт
12:59 19.11.2022 (обновлено: 13:10 19.11.2022)