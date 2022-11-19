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В Крыму из-за аварийного моста закрыли важную дорогу - РИА Новости Крым, 19.11.2022
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В Крыму из-за аварийного моста закрыли важную дорогу
В Крыму из-за аварийного моста закрыли важную дорогу - РИА Новости Крым, 19.11.2022
В Крыму из-за аварийного моста закрыли важную дорогу
Мост через Северо-Крымский канал недалеко от села Победное в Джанкойском районе признали аварийным и закрыли для проезда всех видов транспорта и пешеходов. Об... РИА Новости Крым, 19.11.2022
2022-11-19T12:59
2022-11-19T13:10
ситуация на дорогах крыма
крым
ремонт и строительство дорог в крыму
мвд по республике крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Мост через Северо-Крымский канал недалеко от села Победное в Джанкойском районе признали аварийным и закрыли для проезда всех видов транспорта и пешеходов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Крыма.В Севастополе для реконструкции развязки изымут землю и недвижимость &gt;&gt;Речь идет о мосте, который расположен на автодороге 35K-001 Таврида-Джанкой-Красноперекопск.Уточняется, что в будущем мост будет отремонтирован. Ориентировочное время восстановления движения не уточняется. В госавтоинспекции порекомендовали участникам дорожного движения выбирать альтернативные маршруты для проезда.Ранее стало известно о начале ремонтных работ на участке трассы Мелитополь – Симферополь.
https://crimea.ria.ru/20221024/remont-uchastkov-trassy-iz-melitopolya-v-krym-planiruyut-zavershit-do-zimy-1125060448.html
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крым, ремонт и строительство дорог в крыму, мвд по республике крым
В Крыму из-за аварийного моста закрыли важную дорогу

Мост через Северо-Крымский канал в Джанкойском районе признан аварийным и закрыт

12:59 19.11.2022 (обновлено: 13:10 19.11.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРемонт дорог в Крыму
Ремонт дорог в Крыму - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Мост через Северо-Крымский канал недалеко от села Победное в Джанкойском районе признали аварийным и закрыли для проезда всех видов транспорта и пешеходов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Крыма.
В Севастополе для реконструкции развязки изымут землю и недвижимость >>
Речь идет о мосте, который расположен на автодороге 35K-001 Таврида-Джанкой-Красноперекопск.
"На данном участке автодороги прекращено движение всех видов транспортных средств и пешеходов", – говорится в сообщении.
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Ремонт участков трассы из Мелитополя в Крым планируют завершить до зимы
Уточняется, что в будущем мост будет отремонтирован. Ориентировочное время восстановления движения не уточняется. В госавтоинспекции порекомендовали участникам дорожного движения выбирать альтернативные маршруты для проезда.
Ранее стало известно о начале ремонтных работ на участке трассы Мелитополь – Симферополь.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымРемонт и строительство дорог в КрымуМВД по Республике Крым
 
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