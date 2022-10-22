https://crimea.ria.ru/20221022/v-sevastopole-dlya-rekonstruktsii-razvyazki-izymut-zemlyu-i-nedvizhimost-1125036582.html
В Севастополе для реконструкции развязки изымут землю и недвижимость
В Севастополе для реконструкции развязки изымут землю и недвижимость - РИА Новости Крым, 22.10.2022
В Севастополе для реконструкции развязки изымут землю и недвижимость
Для реконструкции транспортной развязки "огурец" в районе 5 км Балаклавского шоссе у севастопольцев изымут прилегающие к дорожному объекту земельные участки и... РИА Новости Крым, 22.10.2022
2022-10-22T12:19
2022-10-22T12:19
2022-10-22T12:29
севастополь
ремонт и строительство дорог в крыму
ситуация на дорогах крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Для реконструкции транспортной развязки "огурец" в районе 5 км Балаклавского шоссе у севастопольцев изымут прилегающие к дорожному объекту земельные участки и объекты недвижимости. Соответствующее постановление принято на заседании городского правительства."Реконструкция транспортной развязки проводится на пересечении автомобильных дорог 64 К-8 "Севастополь – порт Камышовая бухта" и 67 Н-261 "проспект Генерала Острякова – улица Хрусталева", – сообщил директор департамента по имущественным и земельным отношениям Александр Ксенофонтов.Он добавил, что кроме земельных участков также будут изъяты два объекта недвижимости.Общая площадь земельных участков составляет 2 438 квадратных метров, кадастровая стоимость – более 16 млн рублей. Окончательную цену власти определят по результатам оценки.Транспортную кольцевую развязку в районе 5 км Балаклавского шоссе, известную у горожан как "огурец" из-за своей формы, ввели в эксплуатацию в 2016 году.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, Михаил Развожаев высказался относительно масштабов площади под садово-дачной застройкой в центральной части города, назвав такое положение дел мешающим развитию Севастополя.
https://crimea.ria.ru/20220926/kogda-sevastopolskiy-uchastok-tavridy-soedinit-yaltu-i-simferopol-1124630012.html
https://crimea.ria.ru/20220922/v-sevastopole-do-kontsa-goda-perekroyut-dvizhenie-v-tsentre-goroda-1124585112.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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севастополь, ремонт и строительство дорог в крыму
В Севастополе для реконструкции развязки изымут землю и недвижимость
В Севастополе для реконструкции транспортной развязки изымут землю и недвижимость
12:19 22.10.2022 (обновлено: 12:29 22.10.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Для реконструкции транспортной развязки "огурец" в районе 5 км Балаклавского шоссе у севастопольцев изымут прилегающие к дорожному объекту земельные участки и объекты недвижимости. Соответствующее постановление принято на заседании городского правительства.
"Реконструкция транспортной развязки проводится на пересечении автомобильных дорог 64 К-8 "Севастополь – порт Камышовая бухта" и 67 Н-261 "проспект Генерала Острякова – улица Хрусталева", – сообщил директор департамента по имущественным и земельным отношениям Александр Ксенофонтов.
Он добавил, что кроме земельных участков также будут изъяты два объекта недвижимости.
Общая площадь земельных участков составляет 2 438 квадратных метров, кадастровая стоимость – более 16 млн рублей. Окончательную цену власти определят по результатам оценки.
Транспортную кольцевую развязку в районе 5 км Балаклавского шоссе, известную у горожан как "огурец" из-за своей формы, ввели в эксплуатацию в 2016 году.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, Михаил Развожаев высказался относительно масштабов площади под садово-дачной застройкой в центральной части города, назвав такое положение дел мешающим развитию
Севастополя.