https://crimea.ria.ru/20221022/v-sevastopole-dlya-rekonstruktsii-razvyazki-izymut-zemlyu-i-nedvizhimost-1125036582.html

В Севастополе для реконструкции развязки изымут землю и недвижимость

В Севастополе для реконструкции развязки изымут землю и недвижимость - РИА Новости Крым, 22.10.2022

В Севастополе для реконструкции развязки изымут землю и недвижимость

Для реконструкции транспортной развязки "огурец" в районе 5 км Балаклавского шоссе у севастопольцев изымут прилегающие к дорожному объекту земельные участки и... РИА Новости Крым, 22.10.2022

2022-10-22T12:19

2022-10-22T12:19

2022-10-22T12:29

севастополь

ремонт и строительство дорог в крыму

ситуация на дорогах крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Для реконструкции транспортной развязки "огурец" в районе 5 км Балаклавского шоссе у севастопольцев изымут прилегающие к дорожному объекту земельные участки и объекты недвижимости. Соответствующее постановление принято на заседании городского правительства."Реконструкция транспортной развязки проводится на пересечении автомобильных дорог 64 К-8 "Севастополь – порт Камышовая бухта" и 67 Н-261 "проспект Генерала Острякова – улица Хрусталева", – сообщил директор департамента по имущественным и земельным отношениям Александр Ксенофонтов.Он добавил, что кроме земельных участков также будут изъяты два объекта недвижимости.Общая площадь земельных участков составляет 2 438 квадратных метров, кадастровая стоимость – более 16 млн рублей. Окончательную цену власти определят по результатам оценки.Транспортную кольцевую развязку в районе 5 км Балаклавского шоссе, известную у горожан как "огурец" из-за своей формы, ввели в эксплуатацию в 2016 году.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, Михаил Развожаев высказался относительно масштабов площади под садово-дачной застройкой в центральной части города, назвав такое положение дел мешающим развитию Севастополя.

https://crimea.ria.ru/20220926/kogda-sevastopolskiy-uchastok-tavridy-soedinit-yaltu-i-simferopol-1124630012.html

https://crimea.ria.ru/20220922/v-sevastopole-do-kontsa-goda-perekroyut-dvizhenie-v-tsentre-goroda-1124585112.html

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, ремонт и строительство дорог в крыму