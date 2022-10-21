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В каком состоянии северный сухопутный путь в Крым - РИА Новости Крым, 21.10.2022
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В каком состоянии северный сухопутный путь в Крым
В каком состоянии северный сухопутный путь в Крым - РИА Новости Крым, 21.10.2022
В каком состоянии северный сухопутный путь в Крым
Северный сухопутный путь через новые регионы РФ, соединяющий Крым с другими областями страны, безопасен для транзитного транспорта. Об этом заявил спикер... РИА Новости Крым, 21.10.2022
2022-10-21T09:53
2022-10-21T09:53
транспорт
крым
запорожская область
владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Северный сухопутный путь через новые регионы РФ, соединяющий Крым с другими областями страны, безопасен для транзитного транспорта. Об этом заявил спикер Госсовета РК Владимир Константинов, пишут РИА Новости.Какие автобусы могут ездить по Крымскому мосту &gt;&gt;По его словам, в районе транспортного коридора "нет прилетов и не зафиксирована деятельность диверсионно-разведывательных групп".Накануне сообщалось, что на участке трассы Мелитополь - Симферополь начались ремонтные работы - идет замена дорожного полотна.В ожидании парома: как живут дальнобойщики в Керчи &gt;&gt;Ранее из Крыма в Ростовскую область запустили альтернативный маршрут для грузового транспорта запустили из Крыма в Ростовскую область. За организацию маршрута отвечает правительство Крыма. Водители могут выезжать самостоятельно, или же в составе колонны. Маршрут проходит через Джанкой, Мелитополь, Бердянск, Мариуполь, Новоазовск и Таганрог. Протяженность маршрута - около 387 км. Ориентировочное время в пути - семь часов.
https://crimea.ria.ru/20221020/krymskiy-most-segodnya-kak-idet-vosstanovlenie-povrezhdennogo-uchastka-1124997581.html
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транспорт, крым, запорожская область, владимир константинов
В каком состоянии северный сухопутный путь в Крым

Константинов: северный сухопутный коридор в Крым безопасен, но дорога требует ремонта

09:53 21.10.2022
 
© t.me/melregion2Ремонт дорожного полотна на участке трассы Мелитополь - Симферополь
Ремонт дорожного полотна на участке трассы Мелитополь - Симферополь
© t.me/melregion2
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Северный сухопутный путь через новые регионы РФ, соединяющий Крым с другими областями страны, безопасен для транзитного транспорта. Об этом заявил спикер Госсовета РК Владимир Константинов, пишут РИА Новости.
Какие автобусы могут ездить по Крымскому мосту >>
По его словам, в районе транспортного коридора "нет прилетов и не зафиксирована деятельность диверсионно-разведывательных групп".
При этом участок, соединяющий Крым с Мелитополем, требует ремонта, сейчас из-за состояния участка водители вынуждены двигаться по участку на малой скорости.
Накануне сообщалось, что на участке трассы Мелитополь - Симферополь начались ремонтные работы - идет замена дорожного полотна.
В ожидании парома: как живут дальнобойщики в Керчи >>
Ранее из Крыма в Ростовскую область запустили альтернативный маршрут для грузового транспорта запустили из Крыма в Ростовскую область. За организацию маршрута отвечает правительство Крыма. Водители могут выезжать самостоятельно, или же в составе колонны. Маршрут проходит через Джанкой, Мелитополь, Бердянск, Мариуполь, Новоазовск и Таганрог. Протяженность маршрута - около 387 км. Ориентировочное время в пути - семь часов.
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ТранспортКрымЗапорожская областьВладимир Константинов
 
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