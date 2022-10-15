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В ожидании парома: как живут дальнобойщики в Керчи - РИА Новости Крым, 15.10.2022
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В ожидании парома: как живут дальнобойщики в Керчи
В ожидании парома: как живут дальнобойщики в Керчи - РИА Новости Крым, 15.10.2022
В ожидании парома: как живут дальнобойщики в Керчи
Чтобы не устраивать очереди на Керченской паромной переправе, в нескольких километрах от нее организовали временные распределительные парковки для тягачей... РИА Новости Крым, 15.10.2022
2022-10-15T18:07
2022-10-15T18:07
керчь
транспорт
чп на крымском мосту
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КЕРЧЬ, 14 окт – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Чтобы не устраивать очереди на Керченской паромной переправе, в нескольких километрах от нее организовали временные распределительные парковки для тягачей. Самая крупная из них - на территории бывшего аэродрома в Керчи. Корреспонденты РИА Новости Крым побывали там и узнали, в каких условиях живут водители, и как формируется очередь на паром.Мы приехали на парковку поздней ночью. Но работа здесь, видимо, не останавливается ни на минуту. В палатке, которая служит временным штабом, горит свет. Там формируют списки автомобилей, которые отправятся на паром и по альтернативному маршруту."Весь заходящий транспорт на территорию парковки проходит обязательную регистрацию. Это информация о транспортном средстве, водителе и грузе, который он перевозит. Далее водители выставляются на площадку, и из общего списка формируются группы. Дальше - колонны для отправки в порт. Раз в день формируется колона для проезда по альтернативному маршруту. Во втором случае никакого лимита не предусмотрено. В первом - все зависит от погоды и количества мест на пароме", — рассказали в штабе временной парковки.На месте дежурят спасатели и медики. Всю ночь не спят и волонтеры Всероссийского студенческого корпуса спасателей - регулируют движение фур на территории. Рассказывают, куда лучше припарковаться вновь прибывшим.Через час на этом мангале будут делать шашлыки. Днем варили кашу - разнообразить рацион, так как здесь водители, в основном, могут купить пирожки, чебуреки, сосиски в тесте и тому подобное. Каждый день бесплатный горячий обед привозят из администрации. Он уже расфасованный. Так удобнее есть в кабине грузовика. Основное время водители проводят именно там.Очередь, буфет и баня: как ожидают переправы в Крым водители фур &gt;&gt;"Сидим ждем. Поел. Прогулялся до штаба. Посмотрел списки. Позвонил семье. Поел. И опять в кабину. Как только скажут ехать - рванем", — рассказывает о своем распорядке дня водитель тягача Антон. Он находится на парковке четвертые сутки. Через паромную переправу до нужного ему пункта назначения ближе, поэтому по альтернативному маршруту ехать не стал.На выезде стоит табличка, на которой мелом пишут номера машин. Доска затертая, номера приходится обновлять часто. По "северному пути", так теперь водители называют альтернативный маршрут из Крыма через территорию новых субъектов России, ежедневно выезжают от 70 до 90 грузовиков. Желающих воспользоваться новым маршрутом с каждым днем все больше. Оно и понятно, для водителей время - деньги."Все желающие записываются, формируется колонна. В сопровождении экипажа ГИБДД направляется в Джанкой. Там уже к сопровождению прибавляются военнослужащие, и колонна ведется в Ростовскую область. Дальше уже по назначению", — уточняют в штабе.Выбору альтернативного маршрута способствует и погода. При штормовом предупреждении паром для многотонных тягачей работать не может. Из-за особенностей конструкции. Плоское дно делает его на волнах и при ветре практически неуправляемым. Непогода заставляет ехать в объезд даже тех, кто сомневался. Возможно, и к лучшему. В составе колонны ехать спокойнее - и колесо помогут поменять, и по рации есть, с кем поговорить.
https://crimea.ria.ru/20221014/uekhat-ili-ostatsya-kak-otreagiroval-turist-na-terakt-na-krymskom-mostu-1124868081.html
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Сергей Жабин
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
керчь, транспорт, чп на крымском мосту
В ожидании парома: как живут дальнобойщики в Керчи

Паромная переправа в Керчи: как живут дальнобойщики в ожидании парома

18:07 15.10.2022
 
© РИА Новости КрымСтоянка для грузовиков в неработающем аэропорту Керчи
Стоянка для грузовиков в неработающем аэропорту Керчи - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© РИА Новости Крым
Читать в
Сергей Жабин
Сергей Жабин
Корреспондент
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КЕРЧЬ, 14 окт – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Чтобы не устраивать очереди на Керченской паромной переправе, в нескольких километрах от нее организовали временные распределительные парковки для тягачей. Самая крупная из них - на территории бывшего аэродрома в Керчи. Корреспонденты РИА Новости Крым побывали там и узнали, в каких условиях живут водители, и как формируется очередь на паром.
Мы приехали на парковку поздней ночью. Но работа здесь, видимо, не останавливается ни на минуту. В палатке, которая служит временным штабом, горит свет. Там формируют списки автомобилей, которые отправятся на паром и по альтернативному маршруту.
© РИА Новости КрымСтоянка для грузовиков в неработающем аэропорту Керчи
Стоянка для грузовиков в неработающем аэропорту Керчи - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© РИА Новости Крым
Стоянка для грузовиков в неработающем аэропорту Керчи
"Весь заходящий транспорт на территорию парковки проходит обязательную регистрацию. Это информация о транспортном средстве, водителе и грузе, который он перевозит. Далее водители выставляются на площадку, и из общего списка формируются группы. Дальше - колонны для отправки в порт. Раз в день формируется колона для проезда по альтернативному маршруту. Во втором случае никакого лимита не предусмотрено. В первом - все зависит от погоды и количества мест на пароме", — рассказали в штабе временной парковки.
На месте дежурят спасатели и медики. Всю ночь не спят и волонтеры Всероссийского студенческого корпуса спасателей - регулируют движение фур на территории. Рассказывают, куда лучше припарковаться вновь прибывшим.
"Мне нельзя покидать пост. Я встречаю и выпускаю грузовики. Вот только к костру могу подойти ненадолго. Погреться. И обратно", — рассказывает ответственный волонтер Андрей, грея руки у мангала выездной торговой точки. Ночи уже холодные. Осенние.
© РИА Новости КрымВолонтеры Всероссийского студенческого корпуса спасателей дежурят на стоянке в Керчи
Волонтеры Всероссийского студенческого корпуса спасателей дежурят на стоянке в Керчи
1 из 3
Волонтеры Всероссийского студенческого корпуса спасателей дежурят на стоянке в Керчи
© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Штаб на территории временной парковки для грузовиков

Штаб на территории временной парковки для грузовиков в Керчи
2 из 3

Штаб на территории временной парковки для грузовиков

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

На месте также спасатели и медики

Штаб на территории временной парковки для грузовиков в Керчи
3 из 3

На месте также спасатели и медики

© РИА Новости Крым
1 из 3
Волонтеры Всероссийского студенческого корпуса спасателей дежурят на стоянке в Керчи
© РИА Новости Крым
2 из 3

Штаб на территории временной парковки для грузовиков

© РИА Новости Крым
3 из 3

На месте также спасатели и медики

© РИА Новости Крым
Через час на этом мангале будут делать шашлыки. Днем варили кашу - разнообразить рацион, так как здесь водители, в основном, могут купить пирожки, чебуреки, сосиски в тесте и тому подобное. Каждый день бесплатный горячий обед привозят из администрации. Он уже расфасованный. Так удобнее есть в кабине грузовика. Основное время водители проводят именно там.
Очередь, буфет и баня: как ожидают переправы в Крым водители фур >>
"Сидим ждем. Поел. Прогулялся до штаба. Посмотрел списки. Позвонил семье. Поел. И опять в кабину. Как только скажут ехать - рванем", — рассказывает о своем распорядке дня водитель тягача Антон. Он находится на парковке четвертые сутки. Через паромную переправу до нужного ему пункта назначения ближе, поэтому по альтернативному маршруту ехать не стал.
На выезде стоит табличка, на которой мелом пишут номера машин. Доска затертая, номера приходится обновлять часто. По "северному пути", так теперь водители называют альтернативный маршрут из Крыма через территорию новых субъектов России, ежедневно выезжают от 70 до 90 грузовиков. Желающих воспользоваться новым маршрутом с каждым днем все больше. Оно и понятно, для водителей время - деньги.
"Все желающие записываются, формируется колонна. В сопровождении экипажа ГИБДД направляется в Джанкой. Там уже к сопровождению прибавляются военнослужащие, и колонна ведется в Ростовскую область. Дальше уже по назначению", — уточняют в штабе.
Выбору альтернативного маршрута способствует и погода. При штормовом предупреждении паром для многотонных тягачей работать не может. Из-за особенностей конструкции. Плоское дно делает его на волнах и при ветре практически неуправляемым.
Непогода заставляет ехать в объезд даже тех, кто сомневался. Возможно, и к лучшему. В составе колонны ехать спокойнее - и колесо помогут поменять, и по рации есть, с кем поговорить.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
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