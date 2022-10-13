https://crimea.ria.ru/20221013/iz-kryma-v-rostovskuyu-oblast-otkryli-novyy-marshrut-1124859048.html

Из Крыма в Ростовскую область открыли новый маршрут

Из Крыма в Ростовскую область открыли новый маршрут - РИА Новости Крым, 13.10.2022

Из Крыма в Ростовскую область открыли новый маршрут

Альтернативный маршрут для грузового транспорта запустили из Крыма в Ростовскую область. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. РИА Новости Крым, 13.10.2022

2022-10-13T14:34

2022-10-13T14:34

2022-10-13T14:34

транспорт

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Альтернативный маршрут для грузового транспорта запустили из Крыма в Ростовскую область. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.За организацию маршрута отвечает правительство Республики Крым. Водители могут выезжать самостоятельно, для выезда в составе колонны необходимо зарегистрироваться."Выезд из Крыма можно осуществлять как самостоятельно, так и в составе колонны, в сопровождении сотрудников ГИБДД. Колонну формируют в Керчи (старый аэропорт - Вокзальное шоссе, 140) и в селе Столбовое Джанкойского района (в районе ресторана "Чайка")", - сообщили в ведомстве.Маршрут проходит через Джанкой, Мелитополь, Бердянск, Мариуполь, Новоазовск и Таганрог. Протяженность маршрута - около 387 км. Ориентировочное время в пути - семь часов.Остановки разрешены только на стационарных площадках отдыха и автомобильных заправочных станциях, отметили в пресс-службе администрации.Ранее сообщалось об отправке 250 большегрузов по сухопутному маршруту в Крым.

https://crimea.ria.ru/20221013/na-kerchenskoy-pereprave-vyroslo-vremya-ozhidaniya-paromov-dlya-gruzovikov-1124858362.html

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транспорт, крым