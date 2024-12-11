https://crimea.ria.ru/20241211/chast-evpatorii-ostalas-bez-sveta-iz-za-avarii-1142552654.html

Часть Евпатории осталась без света из-за аварии

Часть Евпатории осталась без света из-за аварии - РИА Новости Крым, 11.12.2024

Часть Евпатории осталась без света из-за аварии

Несколько районов Евпатории остались без света из-за аварии на сетях, сообщил глава города Александр Юрьев. РИА Новости Крым, 11.12.2024

2024-12-11T15:15

2024-12-11T15:15

2024-12-11T15:17

александр юрьев

евпатория

новости крыма

крым

отключение электроэнергии в крыму

отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Несколько районов Евпатории остались без света из-за аварии на сетях, сообщил глава города Александр Юрьев.Уточняется, что работает аварийная бригада. Восстановить электроснабжение планируется в 17.По информации "Крымэнерго", также обесточен поселок Заозерное."Планируемое время восстановления электроснабжения - 3 часа", - уточнили в пресс-службе предприятия.Два десятка улиц Симферополя в четверг обесточены до 17 часов в связи с проведением работ на электросетях, предупредили ранее в "Крымэнерго".Как сообщалось, власти Крыма выделили 50 миллионов рублей, полученных от национализации имущества украинских олигархов, на установку 16 трансформаторных подстанций в садовых товариществах ряда регионов республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергииАксенов поручил провести проверки в "Крымэнерго" из-за жалоб на хамствоСколько в Крыму надо будет платить за свет с 1 июля

евпатория

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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