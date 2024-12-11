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Часть Евпатории осталась без света из-за аварии - РИА Новости Крым, 11.12.2024
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Часть Евпатории осталась без света из-за аварии
Часть Евпатории осталась без света из-за аварии - РИА Новости Крым, 11.12.2024
Часть Евпатории осталась без света из-за аварии
Несколько районов Евпатории остались без света из-за аварии на сетях, сообщил глава города Александр Юрьев. РИА Новости Крым, 11.12.2024
2024-12-11T15:15
2024-12-11T15:17
александр юрьев
евпатория
новости крыма
крым
отключение электроэнергии в крыму
отключение электроэнергии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Несколько районов Евпатории остались без света из-за аварии на сетях, сообщил глава города Александр Юрьев.Уточняется, что работает аварийная бригада. Восстановить электроснабжение планируется в 17.По информации "Крымэнерго", также обесточен поселок Заозерное."Планируемое время восстановления электроснабжения - 3 часа", - уточнили в пресс-службе предприятия.Два десятка улиц Симферополя в четверг обесточены до 17 часов в связи с проведением работ на электросетях, предупредили ранее в "Крымэнерго".Как сообщалось, власти Крыма выделили 50 миллионов рублей, полученных от национализации имущества украинских олигархов, на установку 16 трансформаторных подстанций в садовых товариществах ряда регионов республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергииАксенов поручил провести проверки в "Крымэнерго" из-за жалоб на хамствоСколько в Крыму надо будет платить за свет с 1 июля
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РИА Новости Крым
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4.7
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Часть Евпатории осталась без света из-за аварии

Несколько районов Евпатории обесточены из-за аварии на сетях

15:15 11.12.2024 (обновлено: 15:17 11.12.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЕвпатория
Евпатория - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Несколько районов Евпатории остались без света из-за аварии на сетях, сообщил глава города Александр Юрьев.
"Уважаемые евпаторийцы! По информации "Крымэнерго", в связи с ремонтными работами по устранению аварии на сетях электроснабжения, несколько районов города остались без электричества", - написал он в своем Telegram-канале.
Уточняется, что работает аварийная бригада. Восстановить электроснабжение планируется в 17.
По информации "Крымэнерго", также обесточен поселок Заозерное.
"Планируемое время восстановления электроснабжения - 3 часа", - уточнили в пресс-службе предприятия.
Два десятка улиц Симферополя в четверг обесточены до 17 часов в связи с проведением работ на электросетях, предупредили ранее в "Крымэнерго".
Как сообщалось, власти Крыма выделили 50 миллионов рублей, полученных от национализации имущества украинских олигархов, на установку 16 трансформаторных подстанций в садовых товариществах ряда регионов республики.
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