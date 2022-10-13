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На Керченской переправе выросло время ожидания паромов для грузовиков - РИА Новости Крым, 13.10.2022
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На Керченской переправе выросло время ожидания паромов для грузовиков
На Керченской переправе выросло время ожидания паромов для грузовиков - РИА Новости Крым, 13.10.2022
На Керченской переправе выросло время ожидания паромов для грузовиков
Периодичность отправки грузовых паромов на Керченской переправе увеличилась до 2 часов для автомобилей массой до 3,5 тонн, и до 4 часов – свыше 3,5 тонн. Об... РИА Новости Крым, 13.10.2022
2022-10-13T14:09
2022-10-13T14:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Периодичность отправки грузовых паромов на Керченской переправе увеличилась до 2 часов для автомобилей массой до 3,5 тонн, и до 4 часов – свыше 3,5 тонн. Об этом сообщил глава администрации Керчи Святослав Брусаков.Грузовые автомобили с массой более 3,5 тонн отправляются с паромной переправы Рыбного порта. Периодичность отправки каждые 3-4 часа, без учета погодных условий, добавил он.Кроме того, Брусаков напомнил, что обязательным условием погрузки на паром является возможность провести полный досмотр и идентификация всего объема груза. В случае необеспечения этого условия, существуют значительные риски отказа в допуске на паром, подчеркнул он.Также глава администрации Керчи сообщил, что время ожидания грузовых паромов составляет не менее трех суток без учета погодных условий. И порекомендовал воспользоваться альтернативными сухопутными маршрутами.По информации минтранса Крыма, за сутки 12-13 октября паромами перевезено 744 транспортных средства (большегрузы, автомобили марки "Газель", "Спринтер"). Пассажирские катера и паромы перевезли 2 тысячи пассажиров. Работают пассажирские катера и 4 парома: "Лаврентий", "Ейск", "Мария" и "Керченский-2". В настоящее время очередь состоит из порядка 750 транспортных средств.
https://crimea.ria.ru/20221011/na-kubani-ocheredi-na-parom-v-krym-zhdut-bolee-900-gruzovikov-1124830239.html
https://crimea.ria.ru/20221013/pervyy-poezd-lastochka-otpravilsya-po-krymskomu-mostu-na-materik-1124851913.html
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крымский мост, чп на крымском мосту, керчь, транспорт, кубань
На Керченской переправе выросло время ожидания паромов для грузовиков

На Керченской переправе увеличили интервалы отправления грузовых паромов

14:09 13.10.2022 (обновлено: 14:37 13.10.2022)
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПалуба парома "Крым" на Керченском проливе.
Палуба парома Крым на Керченском проливе. - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Периодичность отправки грузовых паромов на Керченской переправе увеличилась до 2 часов для автомобилей массой до 3,5 тонн, и до 4 часов – свыше 3,5 тонн. Об этом сообщил глава администрации Керчи Святослав Брусаков.
"Грузовики массой до 3,5 тонн отправляются с паромной переправы порта Крым с периодичностью в 1,5-2 часа, без учета погодных условий", – написал Брусаков в Telegram.
Грузовые автомобили с массой более 3,5 тонн отправляются с паромной переправы Рыбного порта. Периодичность отправки каждые 3-4 часа, без учета погодных условий, добавил он.
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Кроме того, Брусаков напомнил, что обязательным условием погрузки на паром является возможность провести полный досмотр и идентификация всего объема груза. В случае необеспечения этого условия, существуют значительные риски отказа в допуске на паром, подчеркнул он.
Также глава администрации Керчи сообщил, что время ожидания грузовых паромов составляет не менее трех суток без учета погодных условий. И порекомендовал воспользоваться альтернативными сухопутными маршрутами.
По информации минтранса Крыма, за сутки 12-13 октября паромами перевезено 744 транспортных средства (большегрузы, автомобили марки "Газель", "Спринтер"). Пассажирские катера и паромы перевезли 2 тысячи пассажиров. Работают пассажирские катера и 4 парома: "Лаврентий", "Ейск", "Мария" и "Керченский-2". В настоящее время очередь состоит из порядка 750 транспортных средств.
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