https://crimea.ria.ru/20241211/rossiyan-prizvali-vozderzhatsya-ot-poezdok-v-ssha--zayavlenie-mid-1142550718.html

Россиян призвали воздержаться от поездок в США – заявление МИД

Россиян призвали воздержаться от поездок в США – заявление МИД - РИА Новости Крым, 11.12.2024

Россиян призвали воздержаться от поездок в США – заявление МИД

Поездки граждан России в США несут серьезные риски, поскольку россияне давно стали в прямом смысле слова "объектом охоты" для американских спецслужб. Об этом... РИА Новости Крым, 11.12.2024

2024-12-11T14:18

2024-12-11T14:18

2024-12-11T14:18

мария захарова

министерство иностранных дел рф (мид рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Поездки граждан России в США несут серьезные риски, поскольку россияне давно стали в прямом смысле слова "объектом охоты" для американских спецслужб. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.По словам Захаровой, в последнее время особенно часть практикуется мошенническая схема выманивания за границу граждан РФ, к которым у властей США имеются какие-то политические претензии, о которых американские власти публично нее говорят. Россиян, в частности, заманивают под видом приглашений, выгодных коммерческих или туристических предложений, после чего их задерживают на территории США или дружественных им стран.Официальный представитель ведомства заверила, что российские консульства и диппредставительства в США и других странах, как и прежде, будут оказывать максимальную помощь попавшим в сложную ситуацию соотечественникам, но в нынешней ситуации "при конвульсивных действиях со стороны остающегося в Белом доме режима (Джо) Байдена нужно взвешивать все "за" и "против" и оценивать риски".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, сша, общество, безопасность, новости