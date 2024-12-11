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Россиян призвали воздержаться от поездок в США – заявление МИД - РИА Новости Крым, 11.12.2024
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Россиян призвали воздержаться от поездок в США – заявление МИД
Россиян призвали воздержаться от поездок в США – заявление МИД - РИА Новости Крым, 11.12.2024
Россиян призвали воздержаться от поездок в США – заявление МИД
Поездки граждан России в США несут серьезные риски, поскольку россияне давно стали в прямом смысле слова "объектом охоты" для американских спецслужб. Об этом... РИА Новости Крым, 11.12.2024
2024-12-11T14:18
2024-12-11T14:18
мария захарова
министерство иностранных дел рф (мид рф)
россия
сша
общество
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Поездки граждан России в США несут серьезные риски, поскольку россияне давно стали в прямом смысле слова "объектом охоты" для американских спецслужб. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.По словам Захаровой, в последнее время особенно часть практикуется мошенническая схема выманивания за границу граждан РФ, к которым у властей США имеются какие-то политические претензии, о которых американские власти публично нее говорят. Россиян, в частности, заманивают под видом приглашений, выгодных коммерческих или туристических предложений, после чего их задерживают на территории США или дружественных им стран.Официальный представитель ведомства заверила, что российские консульства и диппредставительства в США и других странах, как и прежде, будут оказывать максимальную помощь попавшим в сложную ситуацию соотечественникам, но в нынешней ситуации "при конвульсивных действиях со стороны остающегося в Белом доме режима (Джо) Байдена нужно взвешивать все "за" и "против" и оценивать риски".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.
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РИА Новости Крым
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мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, сша, общество, безопасность, новости
Россиян призвали воздержаться от поездок в США – заявление МИД

МИД России призвал россиян воздержаться от невынужденных поездок в США

14:18 11.12.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Поездки граждан России в США несут серьезные риски, поскольку россияне давно стали в прямом смысле слова "объектом охоты" для американских спецслужб. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"В условиях усиливающейся конфронтации в российско-американских отношениях, балансирующих по вине официального Вашингтона на грани разрыва, поездки в США частным образом или по служебной необходимости чреваты серьезными рисками… Наши соотечественники давно стали объектом охоты в прямом смысле слова со стороны американских органов власти и спецслужб", - сказала дипломат на брифинге в среду.
По словам Захаровой, в последнее время особенно часть практикуется мошенническая схема выманивания за границу граждан РФ, к которым у властей США имеются какие-то политические претензии, о которых американские власти публично нее говорят. Россиян, в частности, заманивают под видом приглашений, выгодных коммерческих или туристических предложений, после чего их задерживают на территории США или дружественных им стран.
"В этой связи мы настоятельно призываем в предстоящие праздничные дни и в дальнейшем воздерживаться от не вызванных чрезвычайными обстоятельствами выездов в США и союзные им государства-сателлиты, в том числе Канаду и, за редким исключением, страны ЕС", - подчеркнула она.
Официальный представитель ведомства заверила, что российские консульства и диппредставительства в США и других странах, как и прежде, будут оказывать максимальную помощь попавшим в сложную ситуацию соотечественникам, но в нынешней ситуации "при конвульсивных действиях со стороны остающегося в Белом доме режима (Джо) Байдена нужно взвешивать все "за" и "против" и оценивать риски".
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Мария ЗахароваМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)РоссияСШАОбществоБезопасностьНовости
 
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