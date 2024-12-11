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Вся Абхазия осталась без электричества - РИА Новости Крым, 11.12.2024
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Вся Абхазия осталась без электричества
Вся Абхазия осталась без электричества - РИА Новости Крым, 11.12.2024
Вся Абхазия осталась без электричества
Абхазия полностью отключена от электроснабжения после остановки работы Ингурской гидроэлектростанции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на "Черноморэнерго". РИА Новости Крым, 11.12.2024
2024-12-11T14:51
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абхазия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. Абхазия полностью отключена от электроснабжения после остановки работы Ингурской гидроэлектростанции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на "Черноморэнерго".Для стабилизации работы подготовлен новый дневной график подачи электроэнергии жителям. Ночной режим подачи электричества сохранится неизменным - с 21.00 до 7 часов утра.Переток электричества в Абхазию из России оплачен до 13 декабря.Дефицит электроэнергии из-за высокого потребления и незаконного майнинга наблюдается в Абхазии ежегодно в зимнее время. Импорт российского электричества обходится республике ежедневно в 15 миллионов рублей. Эти деньги не были заложены в республиканский бюджет 2024 года.Ранее президент Абхазии Аслан Бжания подал заявление об отставке на фоне беспорядков, организованных оппозицией в Сухуме. Из-за политического кризиса в Абхазии население может остаться без электроэнергии, заявлял Бжания до этого. Он напоминал, что в осенне-зимний период все должно функционировать в штатном режиме – образовательные и медицинские учреждения, состояние вооруженных сил, обеспечение населения электроэнергией. Эти и другие вопросы должно решать правительство. Но из-за действий людей, занявших комплекс правительственных зданий, решать вопросы будет сложнее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Исполняющий обязанности президента Абхазии дал первые порученияОтставка президента Абхазии принята парламентом страныЧто происходит в Абхазии и как могут развиваться события
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РИА Новости Крым
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96
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абхазия
Вся Абхазия осталась без электричества

Абхазия осталась без электричества после остановки работы Ингурской ГЭС

14:51 11.12.2024 (обновлено: 14:53 11.12.2024)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкСухум
Сухум - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. Абхазия полностью отключена от электроснабжения после остановки работы Ингурской гидроэлектростанции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на "Черноморэнерго".
"В связи с критическим уровнем воды в водохранилище и недостаточным притоком воды Ингурская гидроэлектростанция была вынуждена произвести аварийную остановку", - сообщили в компании.
Для стабилизации работы подготовлен новый дневной график подачи электроэнергии жителям. Ночной режим подачи электричества сохранится неизменным - с 21.00 до 7 часов утра.
Переток электричества в Абхазию из России оплачен до 13 декабря.
Дефицит электроэнергии из-за высокого потребления и незаконного майнинга наблюдается в Абхазии ежегодно в зимнее время. Импорт российского электричества обходится республике ежедневно в 15 миллионов рублей. Эти деньги не были заложены в республиканский бюджет 2024 года.
Ранее президент Абхазии Аслан Бжания подал заявление об отставке на фоне беспорядков, организованных оппозицией в Сухуме. Из-за политического кризиса в Абхазии население может остаться без электроэнергии, заявлял Бжания до этого. Он напоминал, что в осенне-зимний период все должно функционировать в штатном режиме – образовательные и медицинские учреждения, состояние вооруженных сил, обеспечение населения электроэнергией. Эти и другие вопросы должно решать правительство. Но из-за действий людей, занявших комплекс правительственных зданий, решать вопросы будет сложнее.
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