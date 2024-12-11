https://crimea.ria.ru/20241211/vsya-abkhaziya-ostalas-bez-elektrichestva-1142551918.html

Вся Абхазия осталась без электричества

Вся Абхазия осталась без электричества - РИА Новости Крым, 11.12.2024

Вся Абхазия осталась без электричества

Абхазия полностью отключена от электроснабжения после остановки работы Ингурской гидроэлектростанции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на "Черноморэнерго". РИА Новости Крым, 11.12.2024

2024-12-11T14:51

2024-12-11T14:51

2024-12-11T14:53

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/13/1141963780_0:0:3049:1716_1920x0_80_0_0_cea9dc25229c7564cacca47c3b207fc7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. Абхазия полностью отключена от электроснабжения после остановки работы Ингурской гидроэлектростанции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на "Черноморэнерго".Для стабилизации работы подготовлен новый дневной график подачи электроэнергии жителям. Ночной режим подачи электричества сохранится неизменным - с 21.00 до 7 часов утра.Переток электричества в Абхазию из России оплачен до 13 декабря.Дефицит электроэнергии из-за высокого потребления и незаконного майнинга наблюдается в Абхазии ежегодно в зимнее время. Импорт российского электричества обходится республике ежедневно в 15 миллионов рублей. Эти деньги не были заложены в республиканский бюджет 2024 года.Ранее президент Абхазии Аслан Бжания подал заявление об отставке на фоне беспорядков, организованных оппозицией в Сухуме. Из-за политического кризиса в Абхазии население может остаться без электроэнергии, заявлял Бжания до этого. Он напоминал, что в осенне-зимний период все должно функционировать в штатном режиме – образовательные и медицинские учреждения, состояние вооруженных сил, обеспечение населения электроэнергией. Эти и другие вопросы должно решать правительство. Но из-за действий людей, занявших комплекс правительственных зданий, решать вопросы будет сложнее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Исполняющий обязанности президента Абхазии дал первые порученияОтставка президента Абхазии принята парламентом страныЧто происходит в Абхазии и как могут развиваться события

абхазия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

абхазия