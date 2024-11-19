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Президент Абхазии подает в отставку - РИА Новости Крым, 19.11.2024
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Президент Абхазии подает в отставку
Президент Абхазии подает в отставку - РИА Новости Крым, 19.11.2024
Президент Абхазии подает в отставку
Представители власти Республики Абхазия и оппозиции после переговоров подписали Соглашение, согласно которому президент Аслан Бжания подает заявление об... РИА Новости Крым, 19.11.2024
2024-11-19T06:31
2024-11-19T07:24
абхазия
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политика
в мире
беспорядки в абхазии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Представители власти Республики Абхазия и оппозиции после переговоров подписали Соглашение, согласно которому президент Аслан Бжания подает заявление об отставке. Об этом сообщает пресс-служба действующего главы государства.После подписания Бжанией заявления об отставке граждане, собравшиеся на территории и внутри комплекса правительственных зданий, должны разойтись во вторник, 19 ноября. В случае невыполнения данного пункта действующий глава республики отзывает заявление об отставке. Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия – во вторник 19 ноября должен рассмотреть заявление об отставке президента Бжании. Исполняющим обязанности президента республики становится вице-президент Гунба, который в соответствии с поданным заявлением освобождает от должности премьер-министра. Действующие министры исполняют обязанности до вступления в должность вновь избранного президента Республики Абхазия. Соглашение подписали: Вице-президент Республики Абхазия Бадра Гунба, Спикер Народного Собрания Лаша Ашуба, председатель ГТК РА Отар Хеция, председатель РОО "АНД" Адгур Ардзинба, депутат Народного Собрания Кан Кварчия, председатель комитета по защите суверенитета РА Леван Микаа.Решение Бжании об отставке стало результатом переговоров, заявил вице-президент страны Бадра Гунба во время общения с прессой по их итогам. Переговоры длились около 8 часов.Беспорядки в АбхазииАкции протеста в столице Абхазии начались вечером 11 ноября после того, как парламент принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот документ нужен для работы межправительственного соглашения с Россией об инвестициях.По мнению оппозиции, ратификация соглашения об инвестициях будет способствовать тому, что российские компании начнут строить в Абхазии апартаменты, что приведет к росту цен на жилье. Кроме того, протестующие убеждены, что это приведет к серьезным потерям для малого и среднего местного бизнеса.Оппозиция требует снять документ с рассмотрения и отложить ратификацию соглашения до президентских выборов, которые ожидаются весной.15 ноября, когда парламент должен был рассматривать данный вопрос, в Сухуми вспыхнули беспорядки. Проведение сессии отменили из-за того, что депутаты не смогли утвердить ее повестку. Оппозиция выразила несогласие и потребовала повторного созыва парламента для полного исключения вопроса.Несколько сотен человек вышли на акцию протеста у парламента. Митингующие пошли на штурм здания парламента и взяли его под контроль, вскрыв двери и выломав решетки на окнах. Силовики в ответ на прорыв протестующих кинули в толпу несколько дымовых шашек, но в последствии покинули свои позиции и уехали. При штурме пострадали 9 человек.Кроме того, участники массовых беспорядков протаранили грузовиком ворота на территорию администрации президента республики, которая расположена рядом со зданием парламента. После им удалось окружить весь комплекс правительственных зданий.Позже президентская пресс-служба сообщила, что администрация главы Абхазии для стабилизации обстановки в стране готовит документ об отзыве из парламента ратификации соглашения с РФ об инвестициях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
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абхазия, новости, политика, в мире, беспорядки в абхазии
Президент Абхазии подает в отставку

Президент Абхазии Бжания подает в отставку

06:31 19.11.2024 (обновлено: 07:24 19.11.2024)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент Абхазии Бжания на встрече со своими сторонниками
Президент Абхазии Бжания на встрече со своими сторонниками - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Представители власти Республики Абхазия и оппозиции после переговоров подписали Соглашение, согласно которому президент Аслан Бжания подает заявление об отставке. Об этом сообщает пресс-служба действующего главы государства.
После подписания Бжанией заявления об отставке граждане, собравшиеся на территории и внутри комплекса правительственных зданий, должны разойтись во вторник, 19 ноября. В случае невыполнения данного пункта действующий глава республики отзывает заявление об отставке.

Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия – во вторник 19 ноября должен рассмотреть заявление об отставке президента Бжании.

Исполняющим обязанности президента республики становится вице-президент Гунба, который в соответствии с поданным заявлением освобождает от должности премьер-министра. Действующие министры исполняют обязанности до вступления в должность вновь избранного президента Республики Абхазия.

Соглашение подписали: Вице-президент Республики Абхазия Бадра Гунба, Спикер Народного Собрания Лаша Ашуба, председатель ГТК РА Отар Хеция, председатель РОО "АНД" Адгур Ардзинба, депутат Народного Собрания Кан Кварчия, председатель комитета по защите суверенитета РА Леван Микаа.
Решение Бжании об отставке стало результатом переговоров, заявил вице-президент страны Бадра Гунба во время общения с прессой по их итогам. Переговоры длились около 8 часов.
© Пресс-служба президента АбхазииПрезидент Абхазии Бжания подает в отставку
Президент Абхазии Бжания подает в отставку
© Пресс-служба президента Абхазии
Президент Абхазии Бжания подает в отставку

Беспорядки в Абхазии

Акции протеста в столице Абхазии начались вечером 11 ноября после того, как парламент принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот документ нужен для работы межправительственного соглашения с Россией об инвестициях.
По мнению оппозиции, ратификация соглашения об инвестициях будет способствовать тому, что российские компании начнут строить в Абхазии апартаменты, что приведет к росту цен на жилье. Кроме того, протестующие убеждены, что это приведет к серьезным потерям для малого и среднего местного бизнеса.
Оппозиция требует снять документ с рассмотрения и отложить ратификацию соглашения до президентских выборов, которые ожидаются весной.
15 ноября, когда парламент должен был рассматривать данный вопрос, в Сухуми вспыхнули беспорядки. Проведение сессии отменили из-за того, что депутаты не смогли утвердить ее повестку. Оппозиция выразила несогласие и потребовала повторного созыва парламента для полного исключения вопроса.
Несколько сотен человек вышли на акцию протеста у парламента. Митингующие пошли на штурм здания парламента и взяли его под контроль, вскрыв двери и выломав решетки на окнах. Силовики в ответ на прорыв протестующих кинули в толпу несколько дымовых шашек, но в последствии покинули свои позиции и уехали. При штурме пострадали 9 человек.
Кроме того, участники массовых беспорядков протаранили грузовиком ворота на территорию администрации президента республики, которая расположена рядом со зданием парламента. После им удалось окружить весь комплекс правительственных зданий.
Позже президентская пресс-служба сообщила, что администрация главы Абхазии для стабилизации обстановки в стране готовит документ об отзыве из парламента ратификации соглашения с РФ об инвестициях.
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