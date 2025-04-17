https://crimea.ria.ru/20250417/kak-vybrat-pravilnyy-kulich-i-yaytsa-k-paskhe-1136971540.html

Как выбрать правильный кулич и яйца к Пасхе

Как выбрать правильный кулич и яйца к Пасхе - РИА Новости Крым, 17.04.2025

Как выбрать правильный кулич и яйца к Пасхе

При покупке куличей к Пасхе следует выбирать те, которые содержат натуральные ингредиенты, с сухой верхушкой, без липкости и белесого налета. Соответствующие... РИА Новости Крым, 17.04.2025

2025-04-17T09:12

2025-04-17T09:12

2025-04-17T09:12

пасха

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. При покупке куличей к Пасхе следует выбирать те, которые содержат натуральные ингредиенты, с сухой верхушкой, без липкости и белесого налета. Соответствующие рекомендации россиянам дал Роспотребнадзор."При покупке готового кулича следует обратить внимание на его состав. В качественном продукте используются натуральные ингредиенты: яйца, а не яичный порошок, сливочное масло, а не маргарин, сахар, а не подсластитель", - говорится в сообщении.При покупке яиц следует обращать внимание на дату их сортировки и внешний вид. Они должны быть ровными, гладкими, иметь правильную форму и равномерный окрас. На скорлупе не должно быть повреждений, кровяных следов, перьев и птичьего помета, говорится в сообщении.При покупке творога для приготовления пасхи эксперты рекомендуют убедиться в его качестве - хороший творог всегда имеет белый цвет с кремовым оттенком и чуть кисловатый запах. В нежирном твороге может выделяться сыворотка, но только в небольшом количестве.Консистенция творога должна быть мягкой, нежно-маслянистой и однородной, а упаковка герметичной, чтобы обеспечить сохранность продукта.Читайте также на РИА Новости Крым:Что с ценами в Крыму накануне Пасхи – минпром организовал проверкуФАС запретила поднимать цены на яйца накануне ПасхиПодорожают ли к Пасхе яйца в Крыму

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пасха, роспотребнадзор, качество, продукты, совет эксперта, общество, безопасность, новости