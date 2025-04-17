Рейтинг@Mail.ru
Германия достроит завод по производству снарядов на Украине в 2026 году - РИА Новости Крым, 17.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250417/germaniya-dostroit-zavod-po-proizvodstvu-snaryadov-na-ukraine-v-2026-godu-1145749596.html
Германия достроит завод по производству снарядов на Украине в 2026 году
Германия достроит завод по производству снарядов на Украине в 2026 году - РИА Новости Крым, 17.04.2025
Германия достроит завод по производству снарядов на Украине в 2026 году
Строящийся на Украине завод немецкого оборонного концерна Rheinmetall для производства снарядов будет готов к 2026 году. Об этом заявил глава компании Армин... РИА Новости Крым, 17.04.2025
2025-04-17T11:41
2025-04-17T11:42
украина
в мире
германия
оружие
поставки западного оружия украине
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/11/1145749480_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_ebccbabc8c69bca197a1f2b9b9759fb1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Строящийся на Украине завод немецкого оборонного концерна Rheinmetall для производства снарядов будет готов к 2026 году. Об этом заявил глава компании Армин Паппергер.10 июня украинский министр по стратегической промышленности Александр Камышин заявил, что на Украине начал работу первый совместный проект "Укроборонпрома" и германского концерна Rheinmetall. По его словам, речь идет о цехе по ремонту и производству бронетехники, где украинские специалисты работают под наблюдением коллег из ФРГ. Концерн Rheinmetall - один из крупнейших производителей военной техники и вооружений в Европе. Росту его доходов способствовали поставки Германией вооружений Украине, включая произведенные концерном танки, БМП, БТР, системы ПВО и артиллерийские боеприпасы.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в октябре прошлого года отметил, что завод немецкого оборонного концерна Rheinmetall будет законной целью для российских войск.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в вооруженное противостояние. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем германский военный концерн Rheinmetall зашел на УкраинуПочему на Украине не будет заводов по производству оружия – экспертВ Германии сделали неутешительное для Украины заявление
украина
германия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/11/1145749480_113:0:1024:683_1920x0_80_0_0_36a37b402a5b3ccb43142274673ed7c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, в мире, германия, оружие, поставки западного оружия украине, новости
Германия достроит завод по производству снарядов на Украине в 2026 году

Завод концерна Rheinmetall по производству снарядов на Украине будет готов к 2026 году

11:41 17.04.2025 (обновлено: 11:42 17.04.2025)
 
© AP Photo Fabian BimmerТанк Leopard 2 на заводе Rheinmetall
Танк Leopard 2 на заводе Rheinmetall - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© AP Photo Fabian Bimmer
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Строящийся на Украине завод немецкого оборонного концерна Rheinmetall для производства снарядов будет готов к 2026 году. Об этом заявил глава компании Армин Паппергер.
10 июня украинский министр по стратегической промышленности Александр Камышин заявил, что на Украине начал работу первый совместный проект "Укроборонпрома" и германского концерна Rheinmetall. По его словам, речь идет о цехе по ремонту и производству бронетехники, где украинские специалисты работают под наблюдением коллег из ФРГ.
"Мы увеличиваем там (на Украине - ред.) завод, который в настоящее время строится. Изначально планировалось, что годовой объем производства составит 150 тысяч снарядов. Мы значительно увеличим его. Ожидается, что завод будет построен в 2026 году", - цитирует Паппергера РИА Новости.
Концерн Rheinmetall - один из крупнейших производителей военной техники и вооружений в Европе. Росту его доходов способствовали поставки Германией вооружений Украине, включая произведенные концерном танки, БМП, БТР, системы ПВО и артиллерийские боеприпасы.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в октябре прошлого года отметил, что завод немецкого оборонного концерна Rheinmetall будет законной целью для российских войск.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в вооруженное противостояние. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Зачем германский военный концерн Rheinmetall зашел на Украину
Почему на Украине не будет заводов по производству оружия – эксперт
В Германии сделали неутешительное для Украины заявление
 
УкраинаВ миреГерманияОружиеПоставки западного оружия УкраинеНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:27Генерала Шамарина приговорили к 7 годам колонии и лишили звания
13:15Что Украина будет обсуждать с США в Париже
13:10На страже пожарной безопасности Крыма стоят 260 межведомственных групп
12:59Экс-главу МЧС Крыма приговорили к 5,5 годам заключения
12:55Крым перевыполнил показатели нацпроекта по безопасности дорог - власти
12:43Где в Крыму завершили обрезку деревьев
12:09Когда запустят пассажирские поезда между Крымом и Херсонской областью
11:58Глазьев станет новым госсекретарем Союзного государства
11:47Мазута нет: в Севастополе водолазы обследовали берег и морское дно
11:41Германия достроит завод по производству снарядов на Украине в 2026 году
11:10Беспилотник ВСУ пытался атаковать Запорожскую атомную станцию
11:03Сколько в Крыму дворов и общественных территорий благоустроят в 2025 году
10:46На Украине сделали заявление о выборах президента
10:35Детские лагеря Крыма не пострадали от разлива мазута в Черном море
10:25Атака ВСУ на Алешки – погиб человек и 108 сел остались без света
10:09Крымчане взяли серебро на Всероссийских соревнованиях по киокусинкай
09:42Канатная дорога на Ай-Петри открыта
09:31Переходил на "красный": в Севастополе сбили пешехода
09:25В Крыму обеспечена безопасность детского отдыха - минобраз
09:12Как выбрать правильный кулич и яйца к Пасхе
Лента новостейМолния