https://crimea.ria.ru/20250417/germaniya-dostroit-zavod-po-proizvodstvu-snaryadov-na-ukraine-v-2026-godu-1145749596.html

Германия достроит завод по производству снарядов на Украине в 2026 году

Германия достроит завод по производству снарядов на Украине в 2026 году - РИА Новости Крым, 17.04.2025

Германия достроит завод по производству снарядов на Украине в 2026 году

Строящийся на Украине завод немецкого оборонного концерна Rheinmetall для производства снарядов будет готов к 2026 году. Об этом заявил глава компании Армин... РИА Новости Крым, 17.04.2025

2025-04-17T11:41

2025-04-17T11:41

2025-04-17T11:42

украина

в мире

германия

оружие

поставки западного оружия украине

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/11/1145749480_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_ebccbabc8c69bca197a1f2b9b9759fb1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Строящийся на Украине завод немецкого оборонного концерна Rheinmetall для производства снарядов будет готов к 2026 году. Об этом заявил глава компании Армин Паппергер.10 июня украинский министр по стратегической промышленности Александр Камышин заявил, что на Украине начал работу первый совместный проект "Укроборонпрома" и германского концерна Rheinmetall. По его словам, речь идет о цехе по ремонту и производству бронетехники, где украинские специалисты работают под наблюдением коллег из ФРГ. Концерн Rheinmetall - один из крупнейших производителей военной техники и вооружений в Европе. Росту его доходов способствовали поставки Германией вооружений Украине, включая произведенные концерном танки, БМП, БТР, системы ПВО и артиллерийские боеприпасы.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в октябре прошлого года отметил, что завод немецкого оборонного концерна Rheinmetall будет законной целью для российских войск.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в вооруженное противостояние. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем германский военный концерн Rheinmetall зашел на УкраинуПочему на Украине не будет заводов по производству оружия – экспертВ Германии сделали неутешительное для Украины заявление

украина

германия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, в мире, германия, оружие, поставки западного оружия украине, новости