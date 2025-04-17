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Германия достроит завод по производству снарядов на Украине в 2026 году
Германия достроит завод по производству снарядов на Украине в 2026 году - РИА Новости Крым, 17.04.2025
Германия достроит завод по производству снарядов на Украине в 2026 году
Строящийся на Украине завод немецкого оборонного концерна Rheinmetall для производства снарядов будет готов к 2026 году. Об этом заявил глава компании Армин... РИА Новости Крым, 17.04.2025
2025-04-17T11:41
2025-04-17T11:41
2025-04-17T11:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Строящийся на Украине завод немецкого оборонного концерна Rheinmetall для производства снарядов будет готов к 2026 году. Об этом заявил глава компании Армин Паппергер.10 июня украинский министр по стратегической промышленности Александр Камышин заявил, что на Украине начал работу первый совместный проект "Укроборонпрома" и германского концерна Rheinmetall. По его словам, речь идет о цехе по ремонту и производству бронетехники, где украинские специалисты работают под наблюдением коллег из ФРГ. Концерн Rheinmetall - один из крупнейших производителей военной техники и вооружений в Европе. Росту его доходов способствовали поставки Германией вооружений Украине, включая произведенные концерном танки, БМП, БТР, системы ПВО и артиллерийские боеприпасы.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в октябре прошлого года отметил, что завод немецкого оборонного концерна Rheinmetall будет законной целью для российских войск.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в вооруженное противостояние. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем германский военный концерн Rheinmetall зашел на УкраинуПочему на Украине не будет заводов по производству оружия – экспертВ Германии сделали неутешительное для Украины заявление
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РИА Новости Крым
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украина, в мире, германия, оружие, поставки западного оружия украине, новости
Германия достроит завод по производству снарядов на Украине в 2026 году
Завод концерна Rheinmetall по производству снарядов на Украине будет готов к 2026 году
11:41 17.04.2025 (обновлено: 11:42 17.04.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Строящийся на Украине завод немецкого оборонного концерна Rheinmetall для производства снарядов будет готов к 2026 году. Об этом заявил глава компании Армин Паппергер.
10 июня украинский министр по стратегической промышленности Александр Камышин заявил, что на Украине начал работу
первый совместный проект "Укроборонпрома" и германского концерна Rheinmetall. По его словам, речь идет о цехе по ремонту и производству бронетехники, где украинские специалисты работают под наблюдением коллег из ФРГ.
"Мы увеличиваем там (на Украине - ред.) завод, который в настоящее время строится. Изначально планировалось, что годовой объем производства составит 150 тысяч снарядов. Мы значительно увеличим его. Ожидается, что завод будет построен в 2026 году", - цитирует Паппергера РИА Новости.
Концерн Rheinmetall - один из крупнейших производителей военной техники и вооружений в Европе. Росту его доходов способствовали поставки Германией вооружений Украине, включая произведенные концерном танки, БМП, БТР, системы ПВО и артиллерийские боеприпасы.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в октябре прошлого года отметил, что завод немецкого оборонного концерна Rheinmetall будет законной целью для российских войск.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в вооруженное противостояние. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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