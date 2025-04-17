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Беспилотник ВСУ пытался атаковать Запорожскую атомную станцию - РИА Новости Крым, 17.04.2025
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Беспилотник ВСУ пытался атаковать Запорожскую атомную станцию
Беспилотник ВСУ пытался атаковать Запорожскую атомную станцию - РИА Новости Крым, 17.04.2025
Беспилотник ВСУ пытался атаковать Запорожскую атомную станцию
Украинский беспилотник пытался атаковать территорию Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале станции. РИА Новости Крым, 17.04.2025
2025-04-17T11:10
2025-04-17T11:10
заэс (запорожская атомная электростанция)
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
аэс
атомная энергетика
новости
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Украинский беспилотник пытался атаковать территорию Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале станции.Инспекторы МАГАТЭ, находящиеся на станции, уведомлены о происшедшем. В результате атаки никто не пострадал, разрушений нет, добавили в сообщении.Специалисты ЗАЭС напомнили, что подобные атаки со стороны Украины являются прямым нарушением семи принципов обеспечения ядерной безопасности и пяти принципов безопасности Запорожской АЭС, установленными МАГАТЭ на Совете Безопасности ООН.Ранее советник главы Крыма, депутат заксобрания Запорожской области Ренат Карчаа высказал мнение, что вопрос признания Запорожской АЭС не лежит в плоскости политики, а Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), осуществляющее свою миссию на Запорожской атомной электростанции с 2022 года, де-факто уже признало российскую юрисдикцию над этим объектом.В сентябре 2022 года в ДНР, ЛHP, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы, по итогам которых регионы вошли в состав Российской Федерации, стал ее полноценными субъектами. 5 октября 2022 года был подписан Указ Президента Российской Федерации №711 "Об особенностях правового регулирования в области использования атомной энергии на территории Запорожской области", закрепивший статус ЗАЭС в качестве объекта, находящегося под российской юрисдикцией.Запорожская АЭС находится рядом с Энергодаром на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года объект перешел под контроль России. С 1 сентября 2022-го на ЗАЭС работают специалисты МАГАТЭ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по электроподстанции "Таврия-Энерго" в Запорожской областиИнцидент на ЗАЭС – на станции опровергли фейкПередача контроля над ЗАЭС Украине или другой стране невозможна – МИД РФ
заэс (запорожская атомная электростанция)
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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заэс (запорожская атомная электростанция), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), происшествия, аэс, атомная энергетика, новости, запорожская область
Беспилотник ВСУ пытался атаковать Запорожскую атомную станцию

У Запорожской АЭС сбили украинский беспилотник

11:10 17.04.2025
 
© Telegram-канал ЗАЭС. ОфициальноВСУ атаковали территорию вблизи Запорожской АЭС
ВСУ атаковали территорию вблизи Запорожской АЭС
© Telegram-канал ЗАЭС. Официально
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Украинский беспилотник пытался атаковать территорию Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале станции.
"Дрон ВСУ нейтрализовали в 300 метрах от территории площадки Запорожской АЭС около корпуса "Г", где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала", – сообщили в пресс-службе АЭС.
Инспекторы МАГАТЭ, находящиеся на станции, уведомлены о происшедшем. В результате атаки никто не пострадал, разрушений нет, добавили в сообщении.
Специалисты ЗАЭС напомнили, что подобные атаки со стороны Украины являются прямым нарушением семи принципов обеспечения ядерной безопасности и пяти принципов безопасности Запорожской АЭС, установленными МАГАТЭ на Совете Безопасности ООН.
Ранее советник главы Крыма, депутат заксобрания Запорожской области Ренат Карчаа высказал мнение, что вопрос признания Запорожской АЭС не лежит в плоскости политики, а Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), осуществляющее свою миссию на Запорожской атомной электростанции с 2022 года, де-факто уже признало российскую юрисдикцию над этим объектом.
В сентябре 2022 года в ДНР, ЛHP, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы, по итогам которых регионы вошли в состав Российской Федерации, стал ее полноценными субъектами. 5 октября 2022 года был подписан Указ Президента Российской Федерации №711 "Об особенностях правового регулирования в области использования атомной энергии на территории Запорожской области", закрепивший статус ЗАЭС в качестве объекта, находящегося под российской юрисдикцией.
Запорожская АЭС находится рядом с Энергодаром на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года объект перешел под контроль России. С 1 сентября 2022-го на ЗАЭС работают специалисты МАГАТЭ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ ударили по электроподстанции "Таврия-Энерго" в Запорожской области
Инцидент на ЗАЭС – на станции опровергли фейк
Передача контроля над ЗАЭС Украине или другой стране невозможна – МИД РФ
 
ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)Обстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Беспилотник (БПЛА, дрон)ПроисшествияАЭСАтомная энергетикаНовостиЗапорожская область
 
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