https://crimea.ria.ru/20250417/bespilotnik-vsu-pytalsya-atakovat-zaporozhskuyu-atomnuyu-stantsiyu-1145747888.html

Беспилотник ВСУ пытался атаковать Запорожскую атомную станцию

Беспилотник ВСУ пытался атаковать Запорожскую атомную станцию - РИА Новости Крым, 17.04.2025

Беспилотник ВСУ пытался атаковать Запорожскую атомную станцию

Украинский беспилотник пытался атаковать территорию Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале станции. РИА Новости Крым, 17.04.2025

2025-04-17T11:10

2025-04-17T11:10

2025-04-17T11:10

заэс (запорожская атомная электростанция)

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Украинский беспилотник пытался атаковать территорию Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале станции.Инспекторы МАГАТЭ, находящиеся на станции, уведомлены о происшедшем. В результате атаки никто не пострадал, разрушений нет, добавили в сообщении.Специалисты ЗАЭС напомнили, что подобные атаки со стороны Украины являются прямым нарушением семи принципов обеспечения ядерной безопасности и пяти принципов безопасности Запорожской АЭС, установленными МАГАТЭ на Совете Безопасности ООН.Ранее советник главы Крыма, депутат заксобрания Запорожской области Ренат Карчаа высказал мнение, что вопрос признания Запорожской АЭС не лежит в плоскости политики, а Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), осуществляющее свою миссию на Запорожской атомной электростанции с 2022 года, де-факто уже признало российскую юрисдикцию над этим объектом.В сентябре 2022 года в ДНР, ЛHP, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы, по итогам которых регионы вошли в состав Российской Федерации, стал ее полноценными субъектами. 5 октября 2022 года был подписан Указ Президента Российской Федерации №711 "Об особенностях правового регулирования в области использования атомной энергии на территории Запорожской области", закрепивший статус ЗАЭС в качестве объекта, находящегося под российской юрисдикцией.Запорожская АЭС находится рядом с Энергодаром на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года объект перешел под контроль России. С 1 сентября 2022-го на ЗАЭС работают специалисты МАГАТЭ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по электроподстанции "Таврия-Энерго" в Запорожской областиИнцидент на ЗАЭС – на станции опровергли фейкПередача контроля над ЗАЭС Украине или другой стране невозможна – МИД РФ

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заэс (запорожская атомная электростанция), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), происшествия, аэс, атомная энергетика, новости, запорожская область