Рейтинг@Mail.ru
Атака ВСУ на Алешки – погиб человек и 108 сел остались без света - РИА Новости Крым, 17.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250417/ataka-vsu-na-aleshki--pogib-chelovek-i-108-sel-ostalis-bez-sveta-1145746606.html
Атака ВСУ на Алешки – погиб человек и 108 сел остались без света
Атака ВСУ на Алешки – погиб человек и 108 сел остались без света - РИА Новости Крым, 17.04.2025
Атака ВСУ на Алешки – погиб человек и 108 сел остались без света
Украинские боевики в очередной раз нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры России в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 17.04.2025
2025-04-17T10:25
2025-04-17T10:55
херсонская область
обстрелы всу
происшествия
мораторий на удары по энергосистеме
новые регионы россии
алешки
владимир сальдо
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/1c/1144548183_0:2:1280:722_1920x0_80_0_0_cb2133fd14547f4132d62487d5abdcc8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Украинские боевики в очередной раз нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры России в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.В результате атаки погиб мирный житель, без электричества остались 56 тысяч жителей, отметил он.Кроме того, в Новой Каховке беспилотник сбросил взрывчатку на машины во дворе жилого дома. В результате были повреждены автомобили, пострадавших нет. Всего за минувшие сутки под огнем украинских боевиков оказались Голая Пристань, Днепряны, Казачьи Лагеря, Корсунка, Малокаховка, Старая Збурьевка.Накануне в Херсонской области в результате атаки БПЛА по Сивашской ветроэлектростанции произошло возгорание трансформатора. Станция снизила рабочую мощность на 30 МВт. Боевики также атаковали спасателей, прибывших на место возгорания станции. В результате шесть специалистов получили ранения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые удары по энергообъектам России: ВСУ атаковали четыре регионаУдар по подстанции и спасателям: ВСУ атаковали Чаплынку56 тысяч человек без света в Херсонской области после обстрела ВСУ
херсонская область
новые регионы россии
алешки
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/1c/1144548183_158:0:1122:723_1920x0_80_0_0_536f51d0e2d6249ed1fdf164b3eca7e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
херсонская область, обстрелы всу, происшествия, мораторий на удары по энергосистеме, новые регионы россии, алешки, владимир сальдо, новости
Атака ВСУ на Алешки – погиб человек и 108 сел остались без света

В Херсонской области больше 56 тысяч жителей остались без света из-за атаки ВСУ

10:25 17.04.2025 (обновлено: 10:55 17.04.2025)
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоПоследствия обстрела ВСУ Херсонской области
Последствия обстрела ВСУ Херсонской области
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Украинские боевики в очередной раз нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры России в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
В результате атаки погиб мирный житель, без электричества остались 56 тысяч жителей, отметил он.
"В Алешкинском районе ВСУ повторно нанесли удар по электроподстанции, в результате чего произошло аварийное отключение электроснабжения. Без света остались 56 тысяч жителей 108 населенных пунктов Алешкинского, Голопристанского и Скадовского округов", - написал он в Telegram.
Кроме того, в Новой Каховке беспилотник сбросил взрывчатку на машины во дворе жилого дома. В результате были повреждены автомобили, пострадавших нет.
Всего за минувшие сутки под огнем украинских боевиков оказались Голая Пристань, Днепряны, Казачьи Лагеря, Корсунка, Малокаховка, Старая Збурьевка.
Накануне в Херсонской области в результате атаки БПЛА по Сивашской ветроэлектростанции произошло возгорание трансформатора. Станция снизила рабочую мощность на 30 МВт. Боевики также атаковали спасателей, прибывших на место возгорания станции. В результате шесть специалистов получили ранения.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Новые удары по энергообъектам России: ВСУ атаковали четыре региона
Удар по подстанции и спасателям: ВСУ атаковали Чаплынку
56 тысяч человек без света в Херсонской области после обстрела ВСУ
 
Херсонская областьОбстрелы ВСУПроисшествияМораторий на удары по энергосистемеНовые регионы РоссииАлешкиВладимир СальдоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:10Беспилотник ВСУ пытался атаковать Запорожскую атомную станцию
11:03Сколько в Крыму дворов и общественных территорий благоустроят в 2025 году
10:46На Украине сделали заявление о выборах президента
10:35Детские лагеря Крыма не пострадали от разлива мазута в Черном море
10:25Атака ВСУ на Алешки – погиб человек и 108 сел остались без света
10:09Крымчане взяли серебро на Всероссийских соревнованиях по киокусинкай
09:42Канатная дорога на Ай-Петри открыта
09:31Переходил на "красный": в Севастополе сбили пешехода
09:25В Крыму обеспечена безопасность детского отдыха - минобраз
09:12Как выбрать правильный кулич и яйца к Пасхе
08:48В Севастополе остановили паром
08:38Туристы выбирают Керчь для однодневных путешествий
08:12Какие куличи не надо покупать – совет священника
07:49Силы ПВО отразили массированный удар беспилотников на регионы России
07:37Мощная магнитная буря обрушилась на Землю
07:32Беспилотники атаковали Тульскую и Владимирскую области
07:10Как россияне будут отдыхать на майские праздники
06:38Выходной после Пасхи: в РПЦ поддержали идею
06:10Порто-франко Одессы и встреча в Анкаре без России и США – в чем связь
00:01Снова летнее тепло: прогноз погоды в Крыму на 17 апреля
Лента новостейМолния