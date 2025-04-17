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Атака ВСУ на Алешки – погиб человек и 108 сел остались без света
Атака ВСУ на Алешки – погиб человек и 108 сел остались без света - РИА Новости Крым, 17.04.2025
Атака ВСУ на Алешки – погиб человек и 108 сел остались без света
Украинские боевики в очередной раз нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры России в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 17.04.2025
2025-04-17T10:25
2025-04-17T10:25
2025-04-17T10:55
херсонская область
обстрелы всу
происшествия
мораторий на удары по энергосистеме
новые регионы россии
алешки
владимир сальдо
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Украинские боевики в очередной раз нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры России в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.В результате атаки погиб мирный житель, без электричества остались 56 тысяч жителей, отметил он.Кроме того, в Новой Каховке беспилотник сбросил взрывчатку на машины во дворе жилого дома. В результате были повреждены автомобили, пострадавших нет. Всего за минувшие сутки под огнем украинских боевиков оказались Голая Пристань, Днепряны, Казачьи Лагеря, Корсунка, Малокаховка, Старая Збурьевка.Накануне в Херсонской области в результате атаки БПЛА по Сивашской ветроэлектростанции произошло возгорание трансформатора. Станция снизила рабочую мощность на 30 МВт. Боевики также атаковали спасателей, прибывших на место возгорания станции. В результате шесть специалистов получили ранения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые удары по энергообъектам России: ВСУ атаковали четыре регионаУдар по подстанции и спасателям: ВСУ атаковали Чаплынку56 тысяч человек без света в Херсонской области после обстрела ВСУ
херсонская область
новые регионы россии
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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херсонская область, обстрелы всу, происшествия, мораторий на удары по энергосистеме, новые регионы россии, алешки, владимир сальдо, новости
Атака ВСУ на Алешки – погиб человек и 108 сел остались без света
В Херсонской области больше 56 тысяч жителей остались без света из-за атаки ВСУ
10:25 17.04.2025 (обновлено: 10:55 17.04.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Украинские боевики в очередной раз нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры России в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
В результате атаки погиб мирный житель, без электричества остались 56 тысяч жителей, отметил он.
"В Алешкинском районе ВСУ повторно нанесли удар по электроподстанции, в результате чего произошло аварийное отключение электроснабжения. Без света остались 56 тысяч жителей 108 населенных пунктов Алешкинского, Голопристанского и Скадовского округов", - написал он в Telegram.
Кроме того, в Новой Каховке беспилотник сбросил взрывчатку на машины во дворе жилого дома. В результате были повреждены автомобили, пострадавших нет.
Всего за минувшие сутки под огнем украинских боевиков оказались Голая Пристань, Днепряны, Казачьи Лагеря, Корсунка, Малокаховка, Старая Збурьевка.
Накануне в Херсонской области в результате атаки БПЛА по Сивашской ветроэлектростанции
произошло возгорание трансформатора. Станция снизила рабочую мощность на 30 МВт. Боевики также атаковали спасателей, прибывших на место возгорания станции. В результате шесть специалистов получили ранения
.
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