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Атака ВСУ на Алешки – погиб человек и 108 сел остались без света

Атака ВСУ на Алешки – погиб человек и 108 сел остались без света - РИА Новости Крым, 17.04.2025

Атака ВСУ на Алешки – погиб человек и 108 сел остались без света

Украинские боевики в очередной раз нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры России в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 17.04.2025

2025-04-17T10:25

2025-04-17T10:25

2025-04-17T10:55

херсонская область

обстрелы всу

происшествия

мораторий на удары по энергосистеме

новые регионы россии

алешки

владимир сальдо

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. Украинские боевики в очередной раз нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры России в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.В результате атаки погиб мирный житель, без электричества остались 56 тысяч жителей, отметил он.Кроме того, в Новой Каховке беспилотник сбросил взрывчатку на машины во дворе жилого дома. В результате были повреждены автомобили, пострадавших нет. Всего за минувшие сутки под огнем украинских боевиков оказались Голая Пристань, Днепряны, Казачьи Лагеря, Корсунка, Малокаховка, Старая Збурьевка.Накануне в Херсонской области в результате атаки БПЛА по Сивашской ветроэлектростанции произошло возгорание трансформатора. Станция снизила рабочую мощность на 30 МВт. Боевики также атаковали спасателей, прибывших на место возгорания станции. В результате шесть специалистов получили ранения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые удары по энергообъектам России: ВСУ атаковали четыре регионаУдар по подстанции и спасателям: ВСУ атаковали Чаплынку56 тысяч человек без света в Херсонской области после обстрела ВСУ

херсонская область

новые регионы россии

алешки

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, обстрелы всу, происшествия, мораторий на удары по энергосистеме, новые регионы россии, алешки, владимир сальдо, новости