https://crimea.ria.ru/20241119/ispolnyayuschiy-obyazannosti-prezidenta-abkhazii-dal-pervye-porucheniya-1141982128.html

Исполняющий обязанности президента Абхазии дал первые поручения

Исполняющий обязанности президента Абхазии дал первые поручения - РИА Новости Крым, 19.11.2024

Исполняющий обязанности президента Абхазии дал первые поручения

Исполняющий обязанности президента Абхазии после отставки Аслана Бжании стал Бадра Гунба. Он уже приступил к работе и дал первые поручения, пишет РИА Новости со РИА Новости Крым, 19.11.2024

2024-11-19T21:42

2024-11-19T21:42

2024-11-19T21:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Исполняющий обязанности президента Абхазии после отставки Аслана Бжании стал Бадра Гунба. Он уже приступил к работе и дал первые поручения, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы республики.Во вторник утром представители власти Республики Абхазия и оппозиции после переговоров подписали соглашение, согласно которому президент Аслан Бжания подает заявление об отставке. Тайное голосование проводилось с помощью бюллетеней. Днем парламент Абхазии принял отставку Бжании. Гунба будет исполнять обязанности главы государства до проведения досрочных выборов. Главой правительства назначили Валерия Бганбу.Беспорядки в АбхазииАкции протеста в столице Абхазии начались вечером 11 ноября после того, как парламент принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот документ нужен для работы межправительственного соглашения с Россией об инвестициях.По мнению оппозиции, ратификация соглашения об инвестициях будет способствовать тому, что российские компании начнут строить в Абхазии апартаменты, что приведет к росту цен на жилье. Кроме того, протестующие убеждены, что это приведет к серьезным потерям для малого и среднего местного бизнеса.Оппозиция требовала снять документ с рассмотрения и отложить ратификацию соглашения до президентских выборов, которые ожидаются весной.15 ноября, когда парламент должен был рассматривать данный вопрос, в Сухуми вспыхнули беспорядки. Проведение сессии отменили из-за того, что депутаты не смогли утвердить ее повестку. Оппозиция выразила несогласие и потребовала повторного созыва парламента для полного исключения вопроса.Несколько сотен человек вышли на акцию протеста у парламента. Митингующие пошли на штурм здания парламента и взяли его под контроль, вскрыв двери и выломав решетки на окнах. Силовики в ответ на прорыв протестующих кинули в толпу несколько дымовых шашек, но в последствии покинули свои позиции и уехали. При штурме пострадали 9 человек.Кроме того, участники массовых беспорядков протаранили грузовиком ворота на территорию администрации президента республики, которая расположена рядом со зданием парламента. После им удалось окружить весь комплекс правительственных зданий.Позже президентская пресс-служба сообщила, что администрация главы Абхазии для стабилизации обстановки в стране готовит документ об отзыве из парламента ратификации соглашения с РФ об инвестициях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит в Абхазии и как могут развиваться событияПрезидент Абхазии подает в отставкуИз-за кризиса в Абхазии население может остаться без электричества

абхазия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспорядки в абхазии, абхазия, в мире, политика, новости