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Что происходит в Абхазии и как могут развиваться события - РИА Новости Крым, 19.11.2024
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Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20241119/chto-proiskhodit-v-abkhazii-i-kak-mogut-razvivatsya-sobytiya-1141963480.html
Что происходит в Абхазии и как могут развиваться события
Что происходит в Абхазии и как могут развиваться события - РИА Новости Крым, 19.11.2024
Что происходит в Абхазии и как могут развиваться события
В Абхазии на сегодняшний день преодолена острая фаза конфликта, однако говорить о разрешении политического кризиса в республике пока рано. Такое мнение РИА... РИА Новости Крым, 19.11.2024
2024-11-19T11:33
2024-11-19T11:33
эксклюзивы риа новости крым
беспорядки в абхазии
абхазия
политика
мнения
артур ататев
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В Абхазии на сегодняшний день преодолена острая фаза конфликта, однако говорить о разрешении политического кризиса в республике пока рано. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог-кавказовед Артур Атаев.Он напомнил, что подобную форму политического противостояния в Абхазии, которая выливается в массовые протесты с захватом административных зданий, наблюдается уже в третий раз. До этого массовые беспорядки с попытками сместить действующую власть в республике происходили в 2004 и 2014 году.По словам Атаева, лидеры общественного мнения, как с одной, так и с другой стороны, регулярно подвергают оппонентов жесткой критике и призывают к прямому жесткому протесту. В существующих реалиях эта кризисная ситуация является "принципом образования современной политической элиты Абхазии", констатировал кавказовед.Политолог также отметил, что противостоящие друг другу силы в Абхазии не являются противниками России. Фактор турецкой диаспоры играет здесь определенную роль, поскольку нынешний абхазский политикум находится в тесном взаимодействии с турецкой диаспорой, которая активно принимает участие во всех выборных процессах в Абхазии. Однако этот фактор не является определяющим в происходящих сегодня событиях, считает Атаев.Политический кризис в АбхазииАкции протеста в столице Абхазии начались вечером 11 ноября после того, как парламент принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот документ нужен для работы межправительственного соглашения с Россией об инвестициях.По мнению оппозиции, ратификация соглашения об инвестициях будет способствовать тому, что российские компании начнут строить в Абхазии апартаменты, что приведет к росту цен на жилье. Кроме того, протестующие убеждены, что это приведет к серьезным потерям для малого и среднего местного бизнеса.Помимо снятия документа с рассмотрения, оппозиция потребовала немедленной отставки президента Аслана Бжания.15 ноября в Сухуми вспыхнули беспорядки. Проведение сессии отменили из-за того, что депутаты не смогли утвердить ее повестку. Несколько сотен человек вышли на акцию протеста у парламента. Митингующие пошли на штурм здания парламента и взяли его под контроль, вскрыв двери и выломав решетки на окнах. Силовики в ответ на прорыв протестующих кинули в толпу несколько дымовых шашек, но в последствии покинули свои позиции и уехали. При штурме пострадали 9 человек.Кроме того, участники массовых беспорядков протаранили грузовиком ворота на территорию администрации президента республики, которая расположена рядом со зданием парламента.Между властью и оппозицией начались переговоры по выходу из политического кризиса. Оппозиционный Координационный совет поставил условие, что протестующие освободят здания только после отставки президента.19 ноября стало известно, что Бжания подает в отставку. Стороны подписали соответствующее соглашение. Парламент во вторник 19 ноября должен рассмотреть заявление об отставке президента. Исполняющим обязанности главы государства становится вице-президент Бадра Гунба, который в соответствии с поданным заявлением освобождает от должности премьер-министра. Действующие министры исполняют обязанности до вступления в должность вновь избранного президента республики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из-за кризиса в Абхазии население может остаться без электричестваОппозиция Абхазии сделала заявление о ситуации в странеМИД РФ посоветовал российским туристам покинуть Абхазию
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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беспорядки в абхазии, абхазия, политика, мнения, артур ататев, в мире
Что происходит в Абхазии и как могут развиваться события

Говорить о преодолении кризиса в Абхазии говорить пока рано – политолог

11:33 19.11.2024
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкАкция протеста абхазской оппозиции в Сухуме
Акция протеста абхазской оппозиции в Сухуме - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В Абхазии на сегодняшний день преодолена острая фаза конфликта, однако говорить о разрешении политического кризиса в республике пока рано. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог-кавказовед Артур Атаев.
"На сегодняшний день можно говорить о решении первой, острой фазы конфликта, но говорить о том, что кризис уже преодолен, рано. Проблема в том, что противостоящие друг другу группы сформировались как политические центры не сегодня, а еще в период раннего становления государственности Абхазии", – сказал эксперт.
Он напомнил, что подобную форму политического противостояния в Абхазии, которая выливается в массовые протесты с захватом административных зданий, наблюдается уже в третий раз. До этого массовые беспорядки с попытками сместить действующую власть в республике происходили в 2004 и 2014 году.
По словам Атаева, лидеры общественного мнения, как с одной, так и с другой стороны, регулярно подвергают оппонентов жесткой критике и призывают к прямому жесткому протесту. В существующих реалиях эта кризисная ситуация является "принципом образования современной политической элиты Абхазии", констатировал кавказовед.
Политолог также отметил, что противостоящие друг другу силы в Абхазии не являются противниками России. Фактор турецкой диаспоры играет здесь определенную роль, поскольку нынешний абхазский политикум находится в тесном взаимодействии с турецкой диаспорой, которая активно принимает участие во всех выборных процессах в Абхазии. Однако этот фактор не является определяющим в происходящих сегодня событиях, считает Атаев.
"Среди лидеров оппозиции нет лиц с турецким гражданством или симпатизирующих Турции, нет лиц, даже владеющих турецким языком. Это скорее экономический фактор. Там есть ряд выходцев из Турции абхазского происхождения, которые активно участвуют в бизнесе, но и только. Да и у самой Турции очень много своих проблем, им сейчас не до расширения своего влияния на абхазскую политику", - подытожил политолог.

Политический кризис в Абхазии

Акции протеста в столице Абхазии начались вечером 11 ноября после того, как парламент принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот документ нужен для работы межправительственного соглашения с Россией об инвестициях.
По мнению оппозиции, ратификация соглашения об инвестициях будет способствовать тому, что российские компании начнут строить в Абхазии апартаменты, что приведет к росту цен на жилье. Кроме того, протестующие убеждены, что это приведет к серьезным потерям для малого и среднего местного бизнеса.
Помимо снятия документа с рассмотрения, оппозиция потребовала немедленной отставки президента Аслана Бжания.
15 ноября в Сухуми вспыхнули беспорядки. Проведение сессии отменили из-за того, что депутаты не смогли утвердить ее повестку. Несколько сотен человек вышли на акцию протеста у парламента. Митингующие пошли на штурм здания парламента и взяли его под контроль, вскрыв двери и выломав решетки на окнах. Силовики в ответ на прорыв протестующих кинули в толпу несколько дымовых шашек, но в последствии покинули свои позиции и уехали. При штурме пострадали 9 человек.
Кроме того, участники массовых беспорядков протаранили грузовиком ворота на территорию администрации президента республики, которая расположена рядом со зданием парламента.
Между властью и оппозицией начались переговоры по выходу из политического кризиса. Оппозиционный Координационный совет поставил условие, что протестующие освободят здания только после отставки президента.
19 ноября стало известно, что Бжания подает в отставку. Стороны подписали соответствующее соглашение. Парламент во вторник 19 ноября должен рассмотреть заявление об отставке президента. Исполняющим обязанности главы государства становится вице-президент Бадра Гунба, который в соответствии с поданным заявлением освобождает от должности премьер-министра. Действующие министры исполняют обязанности до вступления в должность вновь избранного президента республики.
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