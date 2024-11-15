https://crimea.ria.ru/20241115/protesty-v-abkhazii-chto-proiskhodit-vozle-parlamenta-1141881948.html

Протесты в Абхазии: что происходит возле парламента

Протесты в Абхазии: что происходит возле парламента - РИА Новости Крым, 15.11.2024

Протесты в Абхазии: что происходит возле парламента

В Абхазии, несмотря на усиление мер безопасности, протестующие прорвались на территорию парламента, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 15.11.2024

2024-11-15T13:52

2024-11-15T13:52

2024-11-15T13:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. В Абхазии, несмотря на усиление мер безопасности, протестующие прорвались на территорию парламента, пишет РИА Новости.Как передает агентство, возле здания происходят столкновения силовиков и участников акции протеста. Так, протестующие, сев за руль грузовика, на скорости выломали часть ограждения. На месте слышны звуки, похожие на выстрелы.Также стало известно, что подъезды к парламенту в Сухуме частично перекрыты военными машинами.Сообщается, что абхазские парламентарии отменили намеченное на сегодня заседание, на котором должны были рассматривать ратификацию инвестсоглашения с Российской Федерацией.Уточняется, что на заседание явился 21 депутат, за отмену сессии проголосовали 13, четверо высказались против и трое воздержались. Рассмотрение вопроса перенесено на следующую неделю.Спикер Лаша Ашуба отметил, что не все депутаты изъявили готовность работать в напряженной обстановке, некоторые "отказываются работать в таких условиях".Ранее оппозиция в Абхазии призывала сограждан выходить на улицы в день обсуждения ратификации указанного соглашения. Оппозиционеры выступают против ратификации этого договора, они же заявляют, что будут всячески противостоять этому процессу.Акции протеста в столице Абхазии начались вечером 11 ноября после того, как парламент принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот документ нужен для работы межправительственного соглашения с Россией об инвестициях. Оппозиция страны заявляет, что документ предусматривает якобы продажу России апартаментов в Абхазии, поэтому выступает против ратификации документа. Президент Абхазии Аслан Бжания в связи с протестами оппозиции призвал жителей страны не поддаваться на провокации. Он заверил, что ситуация в республике находится под контролем властей.В минувший вторник абхазская оппозиция заблокировала республиканскую трассу и два моста, а также начала забастовку у здания МВД и службы госбезопасности.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Грузинская мечта" побеждает на выборах в парламентАбхазия в протестах – что происходит сейчасНападение на депутата и заблокированная трасса – что происходит в Абхазии

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Силовики блокируют проход на территорию парламента Абхазии грузовиком пожарных служб Силовики попытались грузовиком пожарных служб заблокировать проход на территорию парламента Абхазии, у него выбили стекла и начали ломать машину, передает корреспондент РИА Новости. После наступило небольшое затишье, однако протестующие все еще пытаются залезть в автомобиль. 2024-11-15T13:52 true PT0M35S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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