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Абхазия в протестах – что происходит сейчас - РИА Новости Крым, 12.11.2024
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Абхазия в протестах – что происходит сейчас
Абхазия в протестах – что происходит сейчас - РИА Новости Крым, 12.11.2024
Абхазия в протестах – что происходит сейчас
Президент Абхазии Аслан Бжания в связи с протестами оппозиции призвал жителей страны не поддаваться на провокации. Он заверил, что ситуация в республике... РИА Новости Крым, 12.11.2024
2024-11-12T15:06
2024-11-12T15:10
абхазия
в мире
происшествия
новости
общество
аслан бжания
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Президент Абхазии Аслан Бжания в связи с протестами оппозиции призвал жителей страны не поддаваться на провокации. Он заверил, что ситуация в республике находится под контролем властей. Что известно о ситуации в стране к этому часу – в материале РИА Новости Крым.Акции протеста в столице Абхазии начались вечером 11 ноября после того, как парламент принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот документ нужен для работы межправительственного соглашения с Россией об инвестициях. Оппозиция страны заявляет, что документ предусматривает продажу России апартаментов в Абхазии, поэтому выступает против ратификации документа.Драка с силовиками и перекрытые мосты в СухумПротестующие и представители оппозиции утром во вторник попытались проникнуть в здание службы государственной безопасности, устроили стычки с силовиками и попытались выломать ворота. А после заблокировали три моста, ведущих в Сухум. При попытке силовиков оттеснить толпу от моста через реку Кодор произошла драка, пишет РИА Новости со ссылкой на председателя комитета по защите суверенитета республики Леван Микаа.Позже силовики перехватили инициативу у протестующих и движение транспорта по Кодорскому мосту восстановили.При этом активисты продолжают препятствовать сообщению на двух из трех мостов, ведущих в Сухум, — протестующие находятся на верхнем и нижнем Гумистинских мостах.Задержание активистовОппозиция заблокировала мосты в ответ на задержание пятерых активистов за потасовку у здания парламента. Административные дела в отношении четырех из них переданы в Сухумский городской суд, сообщил адвокат одного из задержанных.При этом в общественной палате со ссылкой на президента заверили, что все задержанные оппозиционеры скоро будут отпущены.Как влияют протесты на россиян в АбхазииГлава министерства иностранных дел республики Сергей Шамба заверил, что российским туристам в Абхазии ничего не угрожает.Президент Абхазии обратился к нации в связи с протестамиГлава республики Аслан Бжания отметил, что ситуация в Абхазии находится под контролем властей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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абхазия, в мире, происшествия, новости, общество, аслан бжания
Абхазия в протестах – что происходит сейчас

Абхазия в протестах и забастовках второй день – президент Бжания выступил с заявлением

15:06 12.11.2024 (обновлено: 15:10 12.11.2024)
 
© РИА НовостиАвтомобили на Гумистинском мосту, заблокированный противниками ратификации соглашения между Абхазией и Россией об инвестициях
Автомобили на Гумистинском мосту, заблокированный противниками ратификации соглашения между Абхазией и Россией об инвестициях - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Президент Абхазии Аслан Бжания в связи с протестами оппозиции призвал жителей страны не поддаваться на провокации. Он заверил, что ситуация в республике находится под контролем властей.
Что известно о ситуации в стране к этому часу – в материале РИА Новости Крым.
Акции протеста в столице Абхазии начались вечером 11 ноября после того, как парламент принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот документ нужен для работы межправительственного соглашения с Россией об инвестициях. Оппозиция страны заявляет, что документ предусматривает продажу России апартаментов в Абхазии, поэтому выступает против ратификации документа.

Драка с силовиками и перекрытые мосты в Сухум

Протестующие и представители оппозиции утром во вторник попытались проникнуть в здание службы государственной безопасности, устроили стычки с силовиками и попытались выломать ворота. А после заблокировали три моста, ведущих в Сухум.
При попытке силовиков оттеснить толпу от моста через реку Кодор произошла драка, пишет РИА Новости со ссылкой на председателя комитета по защите суверенитета республики Леван Микаа.
"Власти попытались насильно разблокировать Кодорский мост, но протестующие дали отпор, случилась потасовка", — сказал он и добавил, что в инциденте никто не пострадал.
Позже силовики перехватили инициативу у протестующих и движение транспорта по Кодорскому мосту восстановили.
"Движение через реку Кодор восстановлено. Автомобили двигаются беспрепятственно", — сказал начальник ГАИ Очамчирского района Эдуард Кукуризе.
При этом активисты продолжают препятствовать сообщению на двух из трех мостов, ведущих в Сухум, — протестующие находятся на верхнем и нижнем Гумистинских мостах.

Задержание активистов

Оппозиция заблокировала мосты в ответ на задержание пятерых активистов за потасовку у здания парламента. Административные дела в отношении четырех из них переданы в Сухумский городской суд, сообщил адвокат одного из задержанных.

"УВД города Сухум собрало материалы по административным нарушениям на четверых задержанных. Материалы на пятого пока собираются", - сказал адвокат.

При этом в общественной палате со ссылкой на президента заверили, что все задержанные оппозиционеры скоро будут отпущены.

Как влияют протесты на россиян в Абхазии

Глава министерства иностранных дел республики Сергей Шамба заверил, что российским туристам в Абхазии ничего не угрожает.
"Это внутриполитические дела, они никоим образом не влияют на находящихся в Абхазии россиян. Российским туристам в Абхазии ничего не угрожает", - сказал Шамба.

Президент Абхазии обратился к нации в связи с протестами

Глава республики Аслан Бжания отметил, что ситуация в Абхазии находится под контролем властей.
"Власти Абхазии работают над разблокированием участков автомобильных дорог, которые были перекрыты оппозиционерами", - сказал Бжания.
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