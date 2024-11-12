https://crimea.ria.ru/20241112/abkhaziya-v-protestakh--chto-proiskhodit-seychas-1141796361.html

Абхазия в протестах – что происходит сейчас

Абхазия в протестах – что происходит сейчас - РИА Новости Крым, 12.11.2024

Абхазия в протестах – что происходит сейчас

Президент Абхазии Аслан Бжания в связи с протестами оппозиции призвал жителей страны не поддаваться на провокации. Он заверил, что ситуация в республике... РИА Новости Крым, 12.11.2024

2024-11-12T15:06

2024-11-12T15:06

2024-11-12T15:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Президент Абхазии Аслан Бжания в связи с протестами оппозиции призвал жителей страны не поддаваться на провокации. Он заверил, что ситуация в республике находится под контролем властей. Что известно о ситуации в стране к этому часу – в материале РИА Новости Крым.Акции протеста в столице Абхазии начались вечером 11 ноября после того, как парламент принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот документ нужен для работы межправительственного соглашения с Россией об инвестициях. Оппозиция страны заявляет, что документ предусматривает продажу России апартаментов в Абхазии, поэтому выступает против ратификации документа.Драка с силовиками и перекрытые мосты в СухумПротестующие и представители оппозиции утром во вторник попытались проникнуть в здание службы государственной безопасности, устроили стычки с силовиками и попытались выломать ворота. А после заблокировали три моста, ведущих в Сухум. При попытке силовиков оттеснить толпу от моста через реку Кодор произошла драка, пишет РИА Новости со ссылкой на председателя комитета по защите суверенитета республики Леван Микаа.Позже силовики перехватили инициативу у протестующих и движение транспорта по Кодорскому мосту восстановили.При этом активисты продолжают препятствовать сообщению на двух из трех мостов, ведущих в Сухум, — протестующие находятся на верхнем и нижнем Гумистинских мостах.Задержание активистовОппозиция заблокировала мосты в ответ на задержание пятерых активистов за потасовку у здания парламента. Административные дела в отношении четырех из них переданы в Сухумский городской суд, сообщил адвокат одного из задержанных.При этом в общественной палате со ссылкой на президента заверили, что все задержанные оппозиционеры скоро будут отпущены.Как влияют протесты на россиян в АбхазииГлава министерства иностранных дел республики Сергей Шамба заверил, что российским туристам в Абхазии ничего не угрожает.Президент Абхазии обратился к нации в связи с протестамиГлава республики Аслан Бжания отметил, что ситуация в Абхазии находится под контролем властей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

абхазия, в мире, происшествия, новости, общество, аслан бжания