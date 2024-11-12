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Нападение на депутата и заблокированная трасса – что происходит в Абхазии - РИА Новости Крым, 12.11.2024
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Нападение на депутата и заблокированная трасса – что происходит в Абхазии
Нападение на депутата и заблокированная трасса – что происходит в Абхазии - РИА Новости Крым, 12.11.2024
Нападение на депутата и заблокированная трасса – что происходит в Абхазии
ОСИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Оппозиция в Абхазии заблокировала республиканскую трассу и два моста, а также начала забастовку у здания МВД и службы... РИА Новости Крым, 12.11.2024
2024-11-12T06:30
2024-11-12T08:52
абхазия
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ОСИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Оппозиция в Абхазии заблокировала республиканскую трассу и два моста, а также начала забастовку у здания МВД и службы госбезопасности. Об этом заявили представители силовых ведомств республики на экстренном заседании совета безопасности под руководством президента Аслана Бжании, пишет РИА Новости.Абхазский парламент утвердил в понедельник проект о строительстве многофункциональных комплексов. Этот документ напрямую влияет на исполнение соглашения с Москвой об инвестиционной деятельности российских юрлиц в республике. По словам генпрокурора Абхазии Адгура Агрбы, сразу после внеочередной сессии парламента группа лиц напала на депутата. Четырех атаковавших задержали. Позже их родственники и представители оппозиции попытались проникнуть в здание службы государственной безопасности, требуя освободить задержанных, а после заблокировали одну из автомобильных магистралей."В связи со сложившейся ситуацией, вызванной незаконным блокированием республиканской трассы, президент Абхазии Аслан Бжания провел экстренное заседание совета безопасности", — говорится в сообщении в Telegram-канале агентства Апсныпресс.Оппозиционеры собрались у здания МВД и службы госбезопасности, где устроили стычки с силовиками и попытались выломать ворота.Председатель службы госбезопасности Дмитрий Кучуберия назвал ситуацию "массовыми беспорядками". По его словам, протестующие применяют силу к сотрудникам службы безопасности.Соглашение с Москвой об инвестиционной деятельности российских юрлиц в Абхазии было подписано 30 октября и должно быть ратифицировано абхазским парламентом. Однако депутаты решили перед этим принять закон, регламентирующий строительство многофункциональных комплексов, которые предусмотрены в инвестиционном соглашении.Вопрос ратификации соглашения "Об инвестиционной деятельности российских юридических лиц в Республике Абхазия", по информации источников, будет рассматриваться 15 ноября.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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абхазия, происшествия, в мире, новости, общество
Нападение на депутата и заблокированная трасса – что происходит в Абхазии

В Абхазии оппозиционеры начали забастовку и заблокировали республиканскую трассу

06:30 12.11.2024 (обновлено: 08:52 12.11.2024)
 
© Sputnik / Томас ТхайцукСотрудник ДПС в Сухуме. Архивное фото
Сотрудник ДПС в Сухуме. Архивное фото
© Sputnik / Томас Тхайцук
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ОСИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Оппозиция в Абхазии заблокировала республиканскую трассу и два моста, а также начала забастовку у здания МВД и службы госбезопасности. Об этом заявили представители силовых ведомств республики на экстренном заседании совета безопасности под руководством президента Аслана Бжании, пишет РИА Новости.
Абхазский парламент утвердил в понедельник проект о строительстве многофункциональных комплексов. Этот документ напрямую влияет на исполнение соглашения с Москвой об инвестиционной деятельности российских юрлиц в республике. По словам генпрокурора Абхазии Адгура Агрбы, сразу после внеочередной сессии парламента группа лиц напала на депутата.
Четырех атаковавших задержали. Позже их родственники и представители оппозиции попытались проникнуть в здание службы государственной безопасности, требуя освободить задержанных, а после заблокировали одну из автомобильных магистралей.
"В связи со сложившейся ситуацией, вызванной незаконным блокированием республиканской трассы, президент Абхазии Аслан Бжания провел экстренное заседание совета безопасности", — говорится в сообщении в Telegram-канале агентства Апсныпресс.
Оппозиционеры собрались у здания МВД и службы госбезопасности, где устроили стычки с силовиками и попытались выломать ворота.
"В настоящее время некоторые массы находятся на площади, другие перекрывают мост — два моста тракторами перекрыты", — сообщил глава абхазского МВД Роберт Киут.
Председатель службы госбезопасности Дмитрий Кучуберия назвал ситуацию "массовыми беспорядками". По его словам, протестующие применяют силу к сотрудникам службы безопасности.
"Это (напавший на сотрудников службы госбезопасности — ред.) было то же лицо, что таранило ворота на своем транспортном средстве. Лицо установлено, ведутся оперативно-розыскные мероприятия, гражданин будет задержан", — заявил Кучуберия.
Соглашение с Москвой об инвестиционной деятельности российских юрлиц в Абхазии было подписано 30 октября и должно быть ратифицировано абхазским парламентом. Однако депутаты решили перед этим принять закон, регламентирующий строительство многофункциональных комплексов, которые предусмотрены в инвестиционном соглашении.
Вопрос ратификации соглашения "Об инвестиционной деятельности российских юридических лиц в Республике Абхазия", по информации источников, будет рассматриваться 15 ноября.
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