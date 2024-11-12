https://crimea.ria.ru/20241112/napadenie-na-deputata-i-zablokirovannaya-trassa--chto-proiskhodit-v-abkhazii-1141779449.html

Нападение на депутата и заблокированная трасса – что происходит в Абхазии

Нападение на депутата и заблокированная трасса – что происходит в Абхазии - РИА Новости Крым, 12.11.2024

Нападение на депутата и заблокированная трасса – что происходит в Абхазии

ОСИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Оппозиция в Абхазии заблокировала республиканскую трассу и два моста, а также начала забастовку у здания МВД и службы... РИА Новости Крым, 12.11.2024

2024-11-12T06:30

2024-11-12T06:30

2024-11-12T08:52

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ОСИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Оппозиция в Абхазии заблокировала республиканскую трассу и два моста, а также начала забастовку у здания МВД и службы госбезопасности. Об этом заявили представители силовых ведомств республики на экстренном заседании совета безопасности под руководством президента Аслана Бжании, пишет РИА Новости.Абхазский парламент утвердил в понедельник проект о строительстве многофункциональных комплексов. Этот документ напрямую влияет на исполнение соглашения с Москвой об инвестиционной деятельности российских юрлиц в республике. По словам генпрокурора Абхазии Адгура Агрбы, сразу после внеочередной сессии парламента группа лиц напала на депутата. Четырех атаковавших задержали. Позже их родственники и представители оппозиции попытались проникнуть в здание службы государственной безопасности, требуя освободить задержанных, а после заблокировали одну из автомобильных магистралей."В связи со сложившейся ситуацией, вызванной незаконным блокированием республиканской трассы, президент Абхазии Аслан Бжания провел экстренное заседание совета безопасности", — говорится в сообщении в Telegram-канале агентства Апсныпресс.Оппозиционеры собрались у здания МВД и службы госбезопасности, где устроили стычки с силовиками и попытались выломать ворота.Председатель службы госбезопасности Дмитрий Кучуберия назвал ситуацию "массовыми беспорядками". По его словам, протестующие применяют силу к сотрудникам службы безопасности.Соглашение с Москвой об инвестиционной деятельности российских юрлиц в Абхазии было подписано 30 октября и должно быть ратифицировано абхазским парламентом. Однако депутаты решили перед этим принять закон, регламентирующий строительство многофункциональных комплексов, которые предусмотрены в инвестиционном соглашении.Вопрос ратификации соглашения "Об инвестиционной деятельности российских юридических лиц в Республике Абхазия", по информации источников, будет рассматриваться 15 ноября.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

абхазия, происшествия, в мире, новости, общество