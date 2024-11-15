https://crimea.ria.ru/20241115/mid-rf-posovetoval-rossiyskim-turistam-pokinut-abkhaziyu-1141890081.html

МИД РФ посоветовал российским туристам покинуть Абхазию

МИД РФ посоветовал российским туристам покинуть Абхазию - РИА Новости Крым, 15.11.2024

МИД РФ посоветовал российским туристам покинуть Абхазию

Министерство иностранных дел РФ рекомендует российским гражданам воздержаться от поездок в Абхазию, а тем, кто уже там находится, по возможности выехать из... РИА Новости Крым, 15.11.2024

2024-11-15T17:33

2024-11-15T17:33

2024-11-15T17:33

мария захарова

абхазия

россия

общество

новости

министерство иностранных дел рф (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/1c/1129696003_0:279:3016:1976_1920x0_80_0_0_c4ae30ff2195f24bc41341bd5b8d7290.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Министерство иностранных дел РФ рекомендует российским гражданам воздержаться от поездок в Абхазию, а тем, кто уже там находится, по возможности выехать из республики. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой в связи с массовыми беспорядками в Сухуми.Как отметила Захарова, в России с озабоченностью следят за событиями в Абхазии. Дипломат выразила сожаление по поводу того, что оппозиционные силы в республике "не сочли возможным урегулировать разногласия с законной властью страны через цивилизованный взаимоуважительный диалог и вышли за рамки правового поля, спровоцировав эскалацию конфликта"."В результате в республике сложилась кризисная ситуация, и это, вне зависимости от ее исхода, тормозит развитие Абхазии. В частности, очевидно, что сценарии, подобные нынешнему, отнюдь не способствуют привлечению зарубежных инвестиций, являющихся весомым фактором социально-экономического подъема республики", - указала она.Захарова подчеркнула, что Россия не вмешивается во внутренние процессы в Абхазии и рассчитывает, что возникшая ситуация будет урегулирована исключительно мирным политическим путем.15 ноября парламент Абхазии должен был рассмотреть вопрос о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Оппозиция выступает против этого. Там считают, что ратификация документа будет способствовать тому, что российские компании начнут строить в Абхазии апартаменты, что приведет к росту цен на жилье. Кроме того, по мнению протестующих, ратификация соглашения приведет к серьезным потерям для малого и среднего бизнеса в Абхазии.В пятницу несколько сотен человек вышли на акцию протеста у парламента. Им удалось захватить здание парламента и администрации президента. Как утверждают оппозиционеры, их действия не направлены против отношений с Россией. По их словам, протестующие "защищают национальные интересы и природные ресурсы Абхазии".В пятницу пресс-служба президента республики сообщила, что администрация главы Абхазии для стабилизации обстановки в стране готовит документ об отзыве из парламента ратификации соглашения с РФ об инвестициях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:

https://crimea.ria.ru/20241115/besporyadki-v-abkhazii--aktualnaya-informatsiya-k-etomu-chasu-1141887329.html

абхазия

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, абхазия, россия, общество, новости, министерство иностранных дел рф (мид рф)