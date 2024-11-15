https://crimea.ria.ru/20241115/mid-rf-posovetoval-rossiyskim-turistam-pokinut-abkhaziyu-1141890081.html
МИД РФ посоветовал российским туристам покинуть Абхазию
МИД РФ посоветовал российским туристам покинуть Абхазию - РИА Новости Крым, 15.11.2024
МИД РФ посоветовал российским туристам покинуть Абхазию
Министерство иностранных дел РФ рекомендует российским гражданам воздержаться от поездок в Абхазию, а тем, кто уже там находится, по возможности выехать из... РИА Новости Крым, 15.11.2024
2024-11-15T17:33
2024-11-15T17:33
2024-11-15T17:33
мария захарова
абхазия
россия
общество
новости
министерство иностранных дел рф (мид рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Министерство иностранных дел РФ рекомендует российским гражданам воздержаться от поездок в Абхазию, а тем, кто уже там находится, по возможности выехать из республики. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой в связи с массовыми беспорядками в Сухуми.Как отметила Захарова, в России с озабоченностью следят за событиями в Абхазии. Дипломат выразила сожаление по поводу того, что оппозиционные силы в республике "не сочли возможным урегулировать разногласия с законной властью страны через цивилизованный взаимоуважительный диалог и вышли за рамки правового поля, спровоцировав эскалацию конфликта"."В результате в республике сложилась кризисная ситуация, и это, вне зависимости от ее исхода, тормозит развитие Абхазии. В частности, очевидно, что сценарии, подобные нынешнему, отнюдь не способствуют привлечению зарубежных инвестиций, являющихся весомым фактором социально-экономического подъема республики", - указала она.Захарова подчеркнула, что Россия не вмешивается во внутренние процессы в Абхазии и рассчитывает, что возникшая ситуация будет урегулирована исключительно мирным политическим путем.15 ноября парламент Абхазии должен был рассмотреть вопрос о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Оппозиция выступает против этого. Там считают, что ратификация документа будет способствовать тому, что российские компании начнут строить в Абхазии апартаменты, что приведет к росту цен на жилье. Кроме того, по мнению протестующих, ратификация соглашения приведет к серьезным потерям для малого и среднего бизнеса в Абхазии.В пятницу несколько сотен человек вышли на акцию протеста у парламента. Им удалось захватить здание парламента и администрации президента. Как утверждают оппозиционеры, их действия не направлены против отношений с Россией. По их словам, протестующие "защищают национальные интересы и природные ресурсы Абхазии".В пятницу пресс-служба президента республики сообщила, что администрация главы Абхазии для стабилизации обстановки в стране готовит документ об отзыве из парламента ратификации соглашения с РФ об инвестициях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:
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мария захарова, абхазия, россия, общество, новости, министерство иностранных дел рф (мид рф)
МИД РФ посоветовал российским туристам покинуть Абхазию
МИД РФ порекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Абхазию
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Министерство иностранных дел РФ рекомендует российским гражданам воздержаться от поездок в Абхазию, а тем, кто уже там находится, по возможности выехать из республики. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой в связи с массовыми беспорядками в Сухуми.
"В складывающихся условиях МИД России вынужден рекомендовать российским гражданам воздержаться от поездок, включая туристические, в Абхазию. Тем россиянам, которые временно находятся в этом государстве, важно проявлять повышенную осмотрительность, не приближаться к местам беспорядков, а при возможности – выехать из страны", - говорится в заявлении.
Как отметила Захарова, в России с озабоченностью следят за событиями в Абхазии. Дипломат выразила сожаление по поводу того, что оппозиционные силы в республике "не сочли возможным урегулировать разногласия с законной властью страны через цивилизованный взаимоуважительный диалог и вышли за рамки правового поля, спровоцировав эскалацию конфликта".
"В результате в республике сложилась кризисная ситуация, и это, вне зависимости от ее исхода, тормозит развитие Абхазии. В частности, очевидно, что сценарии, подобные нынешнему, отнюдь не способствуют привлечению зарубежных инвестиций, являющихся весомым фактором социально-экономического подъема республики", - указала она.
Захарова подчеркнула, что Россия не вмешивается во внутренние процессы в Абхазии и рассчитывает, что возникшая ситуация будет урегулирована исключительно мирным политическим путем.
15 ноября парламент Абхазии должен был рассмотреть вопрос о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Оппозиция выступает против этого. Там считают, что ратификация документа будет способствовать тому, что российские компании начнут строить в Абхазии апартаменты, что приведет к росту цен на жилье. Кроме того, по мнению протестующих, ратификация соглашения приведет к серьезным потерям для малого и среднего бизнеса в Абхазии.
В пятницу несколько сотен человек вышли на акцию протеста у парламента. Им удалось захватить здание парламента и администрации президента.
Как утверждают оппозиционеры, их действия не направлены против отношений с Россией. По их словам, протестующие "защищают национальные интересы и природные ресурсы Абхазии".
В пятницу пресс-служба президента республики сообщила, что администрация главы Абхазии для стабилизации обстановки в стране готовит документ об отзыве из парламента ратификации соглашения с РФ об инвестициях.
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