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Из-за кризиса в Абхазии население может остаться без электричества - РИА Новости Крым, 17.11.2024
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Из-за кризиса в Абхазии население может остаться без электричества
Из-за кризиса в Абхазии население может остаться без электричества - РИА Новости Крым, 17.11.2024
Из-за кризиса в Абхазии население может остаться без электричества
Из-за политического кризиса в Абхазии население может остаться без электроэнергии. Такое заявление сделал президент страны Аслан Бжания информационному... РИА Новости Крым, 17.11.2024
2024-11-17T16:09
2024-11-17T16:09
абхазия
новости
аслан бжания
в мире
электроэнергия
политика
беспорядки в абхазии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Из-за политического кризиса в Абхазии население может остаться без электроэнергии. Такое заявление сделал президент страны Аслан Бжания информационному агентству Апсныпресс.Бжания напомнил, что сейчас осенне-зимний период, и подчеркнул, что все должно функционировать в штатном режиме – образовательные и медицинские учреждения, состояние вооруженных сил, обеспечение населения электроэнергией. Эти и другие вопросы должно решать правительство. Но из-за действий людей, занявших комплекс правительственных зданий, решать вопросы будет сложнее, уточнил президент Абхазии.И призвал граждан не поддаваться на провокации.Беспорядки в АбхазииАкции протеста в столице Абхазии начались вечером 11 ноября после того, как парламент принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот документ нужен для работы межправительственного соглашения с Россией об инвестициях.По мнению оппозиции, ратификация соглашения об инвестициях будет способствовать тому, что российские компании начнут строить в Абхазии апартаменты, что приведет к росту цен на жилье. Кроме того, протестующие убеждены, что это приведет к серьезным потерям для малого и среднего местного бизнеса.Оппозиция требует снять документ с рассмотрения и отложить ратификацию соглашения до президентских выборов, которые ожидаются весной.15 ноября, когда парламент должен был рассматривать данный вопрос, в Сухуми вспыхнули беспорядки. Проведение сессии отменили из-за того, что депутаты не смогли утвердить ее повестку. Оппозиция выразила несогласие и потребовала повторного созыва парламента для полного исключения вопроса.Несколько сотен человек вышли на акцию протеста у парламента. Митингующие пошли на штурм здания парламента и взяли его под контроль, вскрыв двери и выломав решетки на окнах. Силовики в ответ на прорыв протестующих кинули в толпу несколько дымовых шашек, но в последствии покинули свои позиции и уехали. При штурме пострадали 9 человек.Кроме того, участники массовых беспорядков протаранили грузовиком ворота на территорию администрации президента республики, которая расположена рядом со зданием парламента. После им удалось окружить весь комплекс правительственных зданий.Позже президентская пресс-служба сообщила, что администрация главы Абхазии для стабилизации обстановки в стране готовит документ об отзыве из парламента ратификации соглашения с РФ об инвестициях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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абхазия, новости, аслан бжания, в мире, электроэнергия, политика, беспорядки в абхазии
Из-за кризиса в Абхазии население может остаться без электричества

Население в Абхазии может остаться без электричества из-за политического кризиса в стране

16:09 17.11.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент Абхазии Бжания встретился со своими сторонниками
Президент Абхазии Бжания встретился со своими сторонниками - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Из-за политического кризиса в Абхазии население может остаться без электроэнергии. Такое заявление сделал президент страны Аслан Бжания информационному агентству Апсныпресс.
Бжания напомнил, что сейчас осенне-зимний период, и подчеркнул, что все должно функционировать в штатном режиме – образовательные и медицинские учреждения, состояние вооруженных сил, обеспечение населения электроэнергией. Эти и другие вопросы должно решать правительство. Но из-за действий людей, занявших комплекс правительственных зданий, решать вопросы будет сложнее, уточнил президент Абхазии.
"В ближайшее время из-за таких действий население может остаться без электричества. Это нужно хорошо понимать. У нас сегодня электричество отключается на 4 часа. Мы выдерживаем этот график. Завтра в этих условиях выдержать график будет очень сложно", – сказал изданию Аслан Бжания.
И призвал граждан не поддаваться на провокации.

Беспорядки в Абхазии

Акции протеста в столице Абхазии начались вечером 11 ноября после того, как парламент принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот документ нужен для работы межправительственного соглашения с Россией об инвестициях.
По мнению оппозиции, ратификация соглашения об инвестициях будет способствовать тому, что российские компании начнут строить в Абхазии апартаменты, что приведет к росту цен на жилье. Кроме того, протестующие убеждены, что это приведет к серьезным потерям для малого и среднего местного бизнеса.
Оппозиция требует снять документ с рассмотрения и отложить ратификацию соглашения до президентских выборов, которые ожидаются весной.
15 ноября, когда парламент должен был рассматривать данный вопрос, в Сухуми вспыхнули беспорядки. Проведение сессии отменили из-за того, что депутаты не смогли утвердить ее повестку. Оппозиция выразила несогласие и потребовала повторного созыва парламента для полного исключения вопроса.
Несколько сотен человек вышли на акцию протеста у парламента. Митингующие пошли на штурм здания парламента и взяли его под контроль, вскрыв двери и выломав решетки на окнах. Силовики в ответ на прорыв протестующих кинули в толпу несколько дымовых шашек, но в последствии покинули свои позиции и уехали. При штурме пострадали 9 человек.
Кроме того, участники массовых беспорядков протаранили грузовиком ворота на территорию администрации президента республики, которая расположена рядом со зданием парламента. После им удалось окружить весь комплекс правительственных зданий.
Позже президентская пресс-служба сообщила, что администрация главы Абхазии для стабилизации обстановки в стране готовит документ об отзыве из парламента ратификации соглашения с РФ об инвестициях.
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
15 ноября, 17:33
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АбхазияНовостиАслан БжанияВ миреЭлектроэнергияПолитикаБеспорядки в Абхазии
 
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