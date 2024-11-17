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В Канаде допустили окончание конфликта на Украине в ближайшие месяцы

В Канаде допустили окончание конфликта на Украине в ближайшие месяцы - РИА Новости Крым, 17.11.2024

В Канаде допустили окончание конфликта на Украине в ближайшие месяцы

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо допустил окончание боевых действий на Украине в ближайшие месяцы, отметив, что на условиях Киева конфликт может... РИА Новости Крым, 17.11.2024

2024-11-17T13:56

2024-11-17T13:56

2024-11-17T14:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо допустил окончание боевых действий на Украине в ближайшие месяцы, отметив, что на условиях Киева конфликт может завершиться, только если США с приходом к власти Дональда Трампа сохранят поддержку ВСУ. Об этом он заявил на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Перу, его слова приводит агенство Bloomberg News.По словам Трюдо, решение канцлера Германии Олафа Шольца позвонить и напрямую поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным было правильным, поскольку окончание конфликта на Украине требует взаимодействия с российским лидером.Он добавил, что Канада желает увидеть окончание конфликта на Украине как можно скорее.И предположил, что боевые действия на Украине могут завершиться в ближайшие месяцы."Возможно, есть окна, в которые это может произойти в ближайшие месяцы", – приводит Bloomberg слова Трюдо, отмечая что канадский премьер сказал это, "не вдаваясь в детали".В пятницу, 15 ноября, Кремль и Берлин сообщили о телефонном разговоре между Шольцем и Путиным, который состоялся по инициативе немецкой стороны. Он стал первым с декабря 2022 года.Глава киевского режима Владимир Зеленский назвал звонок Шольца Путину "ящиком Пандоры".Ранее Глава МИД России Сергей Лавров сделал заявление о том, как избранный президент США Дональд Трамп может разрешить украинский кризис.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что Путин сказал Шольцу: главы государств провели откровенный разговор Трамп позвонил Путину – СМИ В Кремле прокомментировали информацию о разговоре Путина и Трампа Госдеп рассматривает проведение выборов на Украине – СВР

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новости, в мире, политика, канада, украина, джастин трюдо