https://crimea.ria.ru/20241111/v-kreml-prokommentirovali-informatsiyu-o-razgovore-putina-i-trampa-1141759847.html
В Кремле прокомментировали информацию о разговоре Путина и Трампа
В Кремле прокомментировали информацию о разговоре Путина и Трампа - РИА Новости Крым, 11.11.2024
В Кремле прокомментировали информацию о разговоре Путина и Трампа
Информация о телефонном разговоре между президентом России Владимиром Путиным и победившим на выборах в США Дональдом Трампом не соответствует действительности. РИА Новости Крым, 11.11.2024
2024-11-11T12:08
2024-11-11T12:08
2024-11-11T12:19
дональд трамп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Информация о телефонном разговоре между президентом России Владимиром Путиным и победившим на выборах в США Дональдом Трампом не соответствует действительности. Об этом в понедельник заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.О телефонном разговоре Путина и Трампа, в рамках которого якобы обсуждалась украинская проблематика, ранее сообщило американское издание The Washington Post со ссылкой на несколько осведомленных источников.Он также указал на проблему недостоверной информации, публикуемой даже уважаемыми мировыми СМИ. Ответственность за распространение неверных данных, по словам Пескова, лежит на журналистах и редакциях, которые должны тщательнее проверять факты перед публикацией.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Госдеп рассматривает проведение выборов на Украине - СВРЧто готовят демократы Трампу к новому году – мнениеВ Госдуме ответили советнику Трампа на слова о возвращении Крыма
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дональд трамп, владимир путин (политик), кремль, дмитрий песков, новости, политика, россия, сша
В Кремле прокомментировали информацию о разговоре Путина и Трампа
В Кремле назвали ложной информацию о разговоре Путина и Трампа
12:08 11.11.2024 (обновлено: 12:19 11.11.2024)