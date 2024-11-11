https://crimea.ria.ru/20241111/chto-gotovyat-demokraty-trampu-k-novomu-godu--mnenie-1141758666.html

Что готовят демократы Трампу к новому году – мнение

Что готовят демократы Трампу к новому году – мнение - РИА Новости Крым, 11.11.2024

Что готовят демократы Трампу к новому году – мнение

Несмотря на временную видимость принятия результатов выборов в США, демократы не прекратят попыток помешать Дональду Трампу занять президентское кресло –... РИА Новости Крым, 11.11.2024

2024-11-11T11:17

2024-11-11T11:17

2024-11-11T11:17

радио "спутник в крыму"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Несмотря на временную видимость принятия результатов выборов в США, демократы не прекратят попыток помешать Дональду Трампу занять президентское кресло – ситуация в стране обещает накалиться к новому году. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров.Несмотря на то, что никаких потрясений после выборов Штаты сегодня не переживают – оппозиция признала победу Трампа и видимых протестов нет – обстановка внутри страны и, прежде всего, в ее пока еще правящей верхушке, весьма напряженная и обещает взорваться, считает Петров."Пока никто не выражал желания опровергнуть результаты, но впереди еще два с лишним месяца, и за это время демократы вряд ли спокойно допустят Трампа к занятию президентского кресла. Пока идут будни", – сказал он.По мнению политолога, попытки не допустить Трампа в Белый дом, в том числе устранить его физически, будут предприняты еще не раз."Есть и другие пути. Юридические возможности еще не все использованы, хотя многие прокуроры уже заявили, что снимают с него обвинения, но там еще масса обвинений, которым вполне реально вскрыться в ближайшие месяцы", – заметил Петров.Кроме того, уже известно о подготовке забастовок мигрантов, против наплыва которых выступает Трамп, и волнения обещают разрастаться до конца года.Дональд Трамп победил на очередных выборах президента США, которые прошли 5 ноября, получив 312 голосов выборщиков и обойдя вице-президента Камалу Харрис во всех семи колеблющихся штатах.В ходе предвыборной кампании Трамп заявлял, что если бы он остался президентом на второй срок, то не допустил бы начала российской военной операции. Он также не раз заявлял о том, что в случае прихода на пост президента намерен завершить конфликт на Украине.Процедура инаугурации нового американского президента должна состояться 20 января.Ранее историк флота, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев предположил, что администрация действующего президента США Джо Байдена до инаугурации нового лидера попытается раздуть конфликт на Украине, выделив Киеву максимум военной помощи. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Госдуме ответили советнику Трампа на слова о возвращении Крыма После победы Трампа Украина обречена, а у НАТО мрачное будущее – прогноз Трамп позвонил Путину – СМИ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, политика, сша, новости, мнения, вадим петров