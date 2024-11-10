https://crimea.ria.ru/20241110/bayden-naposledok-pytaetsya-razdut-konflikt-na-ukraine--mnenie-1141738399.html
Байден напоследок пытается раздуть конфликт на Украине – мнение
Байден напоследок пытается раздуть конфликт на Украине – мнение - РИА Новости Крым, 10.11.2024
Байден напоследок пытается раздуть конфликт на Украине – мнение
Администрация действующего президента США Джо Байдена до инаугурации нового лидера попытается выделить и передать Украине максимум военной помощи. Такое мнение... РИА Новости Крым, 10.11.2024
2024-11-10T08:56
2024-11-10T08:56
2024-11-10T08:56
радио "спутник в крыму"
сша
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
украина
мнения
сергей горбачев
политика
поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Администрация действующего президента США Джо Байдена до инаугурации нового лидера попытается выделить и передать Украине максимум военной помощи. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил исполнительный директор института стран СНГ в Севастополе, историк флота, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев.При этом, по его мнению, в течение ближайших двух недель будут определены новые векторы внутренней и внешней политики США. Тогда можно будет более определенно судить о том, каких перемен следует ждать, отмечает Горбачев."Я надеюсь, что все-таки нынешняя администрация не будет во все тяжкие пускаться. Но информация с разных направлений свидетельствует о том, что Владимиру Зеленскому по-прежнему помогают, хотя выражение лица у него, конечно, все темнее и грустнее", - иронизирует эксперт.Победивший на президентских выборах Дональд Трамп до официальной инаугурации, которая должна состояться 20 января, будет занимать должность вице-президента. И хотя действующим главой государства по-прежнему останется Джо Байден, какие-то рычаги влияния на протяжении этих трех месяцев будут и у Трампа."С учетом статуса вице-президента, так сказать, сбитой хромой утки Байдена, Трамп не будет затягивать вопросы, связанные с фактическим приемом властных полномочий. Я думаю, что ближайшая встреча Трампа и Байдена это продемонстрирует", - заключил Горбачев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым для Украины потерян: громкое заявление администрации Трампа"Мирные" предложения команды Трампа – на что может пойти РоссияБайден знал о поражении Украины до начала спецоперации – Кулеба
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сша, джозеф байден, президент сша (joseph biden), украина, мнения, сергей горбачев, политика, поставки западного оружия украине
Байден напоследок пытается раздуть конфликт на Украине – мнение
Администрация Байдена стремится как можно быстрее передать Украине новый военной транш
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым.
Администрация действующего президента США Джо Байдена до инаугурации нового лидера попытается выделить и передать Украине максимум военной помощи. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
выразил исполнительный директор института стран СНГ в Севастополе, историк флота, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев.
"Нынешняя пока еще действующая администрация президента старается как можно быстрее передать Киеву 6 миллиардов с тем, чтобы вот этот костерок не погасал. Это говорит о том, что по щелчку пальцев ничего произойти не может", - сказал эксперт.
При этом, по его мнению, в течение ближайших двух недель будут определены новые векторы внутренней и внешней политики США. Тогда можно будет более определенно судить о том, каких перемен следует ждать, отмечает Горбачев.
"Я надеюсь, что все-таки нынешняя администрация не будет во все тяжкие пускаться. Но информация с разных направлений свидетельствует о том, что Владимиру Зеленскому по-прежнему помогают, хотя выражение лица у него, конечно, все темнее и грустнее", - иронизирует эксперт.
Победивший на президентских выборах Дональд Трамп до официальной инаугурации, которая должна состояться 20 января, будет занимать должность вице-президента. И хотя действующим главой государства по-прежнему останется Джо Байден, какие-то рычаги влияния на протяжении этих трех месяцев будут и у Трампа.
"С учетом статуса вице-президента, так сказать, сбитой хромой утки Байдена, Трамп не будет затягивать вопросы, связанные с фактическим приемом властных полномочий. Я думаю, что ближайшая встреча Трампа и Байдена это продемонстрирует", - заключил Горбачев.
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