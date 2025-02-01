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Три страны Евросоюза не имеют минимального запаса газа - РИА Новости Крым, 01.02.2025
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Три страны Евросоюза не имеют минимального запаса газа
Три страны Евросоюза не имеют минимального запаса газа - РИА Новости Крым, 01.02.2025
Три страны Евросоюза не имеют минимального запаса газа
Франция, Хорватия и Нидерланды не имеют в своих газовых хранилищах достаточного количества топлива – запасы ниже минимальных. Об этом сообщает РИА Новости со... РИА Новости Крым, 01.02.2025
2025-02-01T09:31
2025-02-01T09:31
европейский союз (ес)
газ
транзит российского газа
в мире
франция
хорватия
нидерланды
украина
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Франция, Хорватия и Нидерланды не имеют в своих газовых хранилищах достаточного количества топлива – запасы ниже минимальных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные европейской Агрегированной системы хранения газа.Отмечается, что после остановки Украиной транзита газа Евросоюз отбирал топливо из хранилищ максимальными за четыре года темпами, при этом три страны объединения впервые с момента введения таргетов по заполненности газохранилищ не смогли достичь установленных на 1 февраля уровней.Газохранилища Евросоюза к концу января заполнены на 54,65% - это минимальное значение с 2022 года. При этом уровень заполненности хранилищ сократился с начала января на 17,5 процентного пункта, что является наибольшим значением с января 2021 года (21,5 процентного пункта).Текущего уровня достаточно для выполнения Евросоюзом задачи по обеспечению минимального среднего показателя заполненности газохранилищ в 50%, однако это ниже рекомендованного уровня в 55%, который необходим, чтобы "не допустить ухудшения безопасности газоснабжения в союзе".Более того, впервые уровень заполненности хранилищ Нидерландов, для которых действуют послабления по выполнению "газовых" целей, был на 0,3 процентного пункта ниже установленных. Во Франции "разрыв" между требуемым и фактическим объемом закачанного газа составляет 3,4 процентного пункта.В то же время уровень заполненности газохранилищ Хорватии сейчас на 8,2 процентного пункта меньше необходимого. Заполнение хранилищ до целевого уровня при текущих биржевых ценах в 555-560 долларов за тысячу кубометров газа может обойтись Хорватии в 21 миллион долларов.Украина в 2024 году не стала продлевать соглашение о транзите российского газа. "Газпром" на этом фоне сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Приднестровье продлили режим ЧП из-за энергокризисаСловакия остановит помощь Украине в ответ на ограничение транзита газа"Газовое" решение Украины ставит Европу в сложное положение – Сийярто
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хорватия
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РИА Новости Крым
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европейский союз (ес), газ, транзит российского газа, в мире, франция, хорватия, нидерланды, украина, новости
Три страны Евросоюза не имеют минимального запаса газа

Запасы газа во Франции, Нидерландах и Хорватии ниже минимальных

09:31 01.02.2025
 
© РИА Новости . Александр Мазуркевич / Перейти в фотобанкГазовая компрессорная станция
Газовая компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© РИА Новости . Александр Мазуркевич
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Франция, Хорватия и Нидерланды не имеют в своих газовых хранилищах достаточного количества топлива – запасы ниже минимальных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные европейской Агрегированной системы хранения газа.
Отмечается, что после остановки Украиной транзита газа Евросоюз отбирал топливо из хранилищ максимальными за четыре года темпами, при этом три страны объединения впервые с момента введения таргетов по заполненности газохранилищ не смогли достичь установленных на 1 февраля уровней.
Газохранилища Евросоюза к концу января заполнены на 54,65% - это минимальное значение с 2022 года. При этом уровень заполненности хранилищ сократился с начала января на 17,5 процентного пункта, что является наибольшим значением с января 2021 года (21,5 процентного пункта).
Текущего уровня достаточно для выполнения Евросоюзом задачи по обеспечению минимального среднего показателя заполненности газохранилищ в 50%, однако это ниже рекомендованного уровня в 55%, который необходим, чтобы "не допустить ухудшения безопасности газоснабжения в союзе".
Более того, впервые уровень заполненности хранилищ Нидерландов, для которых действуют послабления по выполнению "газовых" целей, был на 0,3 процентного пункта ниже установленных. Во Франции "разрыв" между требуемым и фактическим объемом закачанного газа составляет 3,4 процентного пункта.
В то же время уровень заполненности газохранилищ Хорватии сейчас на 8,2 процентного пункта меньше необходимого. Заполнение хранилищ до целевого уровня при текущих биржевых ценах в 555-560 долларов за тысячу кубометров газа может обойтись Хорватии в 21 миллион долларов.
Украина в 2024 году не стала продлевать соглашение о транзите российского газа. "Газпром" на этом фоне сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется.
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Европейский Союз (ЕС)ГазТранзит российского газаВ миреФранцияХорватияНидерландыУкраинаНовости
 
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