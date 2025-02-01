https://crimea.ria.ru/20250201/tri-strany-evrosoyuza-ne-imeyut-minimalnogo-zapasa-gaza-1143838516.html

Три страны Евросоюза не имеют минимального запаса газа

Три страны Евросоюза не имеют минимального запаса газа - РИА Новости Крым, 01.02.2025

Три страны Евросоюза не имеют минимального запаса газа

Франция, Хорватия и Нидерланды не имеют в своих газовых хранилищах достаточного количества топлива – запасы ниже минимальных. Об этом сообщает РИА Новости со... РИА Новости Крым, 01.02.2025

2025-02-01T09:31

2025-02-01T09:31

2025-02-01T09:31

европейский союз (ес)

газ

транзит российского газа

в мире

франция

хорватия

нидерланды

украина

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/10/1127584929_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_768977ed7f46e2adc09992bcb14e5c5b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Франция, Хорватия и Нидерланды не имеют в своих газовых хранилищах достаточного количества топлива – запасы ниже минимальных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные европейской Агрегированной системы хранения газа.Отмечается, что после остановки Украиной транзита газа Евросоюз отбирал топливо из хранилищ максимальными за четыре года темпами, при этом три страны объединения впервые с момента введения таргетов по заполненности газохранилищ не смогли достичь установленных на 1 февраля уровней.Газохранилища Евросоюза к концу января заполнены на 54,65% - это минимальное значение с 2022 года. При этом уровень заполненности хранилищ сократился с начала января на 17,5 процентного пункта, что является наибольшим значением с января 2021 года (21,5 процентного пункта).Текущего уровня достаточно для выполнения Евросоюзом задачи по обеспечению минимального среднего показателя заполненности газохранилищ в 50%, однако это ниже рекомендованного уровня в 55%, который необходим, чтобы "не допустить ухудшения безопасности газоснабжения в союзе".Более того, впервые уровень заполненности хранилищ Нидерландов, для которых действуют послабления по выполнению "газовых" целей, был на 0,3 процентного пункта ниже установленных. Во Франции "разрыв" между требуемым и фактическим объемом закачанного газа составляет 3,4 процентного пункта.В то же время уровень заполненности газохранилищ Хорватии сейчас на 8,2 процентного пункта меньше необходимого. Заполнение хранилищ до целевого уровня при текущих биржевых ценах в 555-560 долларов за тысячу кубометров газа может обойтись Хорватии в 21 миллион долларов.Украина в 2024 году не стала продлевать соглашение о транзите российского газа. "Газпром" на этом фоне сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Приднестровье продлили режим ЧП из-за энергокризисаСловакия остановит помощь Украине в ответ на ограничение транзита газа"Газовое" решение Украины ставит Европу в сложное положение – Сийярто

франция

хорватия

нидерланды

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европейский союз (ес), газ, транзит российского газа, в мире, франция, хорватия, нидерланды, украина, новости