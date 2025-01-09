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Словакия остановит помощь Украине в ответ на ограничение транзита газа

Словакия остановит помощь Украине в ответ на ограничение транзита газа - РИА Новости Крым, 09.01.2025

Словакия остановит помощь Украине в ответ на ограничение транзита газа

Остановка транзита газа может стоить Украине потери гуманитарной и другой помощи от Словакии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление... РИА Новости Крым, 09.01.2025

2025-01-09T17:01

2025-01-09T17:01

2025-01-09T17:01

словакия

роберт фицо

украина

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западная помощь украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Остановка транзита газа может стоить Украине потери гуманитарной и другой помощи от Словакии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление премьер-министра республики Роберта Фицо на пресс-конференции по итогам переговоров с комиссаром Европейской комиссии по энергетике.В частности, он напомнил, что Украине со стороны Словакии могут быть ограничены поставки энергоресурсов в аварийных ситуациях и значительно снижена поддержка ее граждан, находящихся сейчас в Словакии.О планах поддержать снижение помощи украинцам, которые находятся на словацкой территории, в ответ на остановку Киевом транзита газа, Фицо заявлял еще 2 января.В декабре прошлого года президент России Владимир Путин и Роберт Фицо обсудили ситуацию на Украине и возможности урегулирования конфликта, а также отношения между РФ и Словакией и поставки газа в Европу.Ранее Фицо в интервью бразильской газете Folha de S.Paulo дал прогноз, что конфликт закончится для Украины потерей трети территорий и отказом в членстве в НАТО. Он также заявил, что, пока он возглавляет правительство Словакии, Братислава никогда не поддержит вступление Украины в Североатлантический альянс. При этом он поддержит присоединение Украины к Евросоюзу по окончании конфликта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Полноценный злодей": что Зеленский показал миру выпадом в адрес ФицоОстановка транзита через Украину: что ждет Европу без газа из РоссииУкраина прекратит транзит российской нефти и газа в Евросоюз

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

словакия, роберт фицо, украина, новости, политика, в мире, западная помощь украине