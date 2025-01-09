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Словакия остановит помощь Украине в ответ на ограничение транзита газа - РИА Новости Крым, 09.01.2025
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Словакия остановит помощь Украине в ответ на ограничение транзита газа
Словакия остановит помощь Украине в ответ на ограничение транзита газа - РИА Новости Крым, 09.01.2025
Словакия остановит помощь Украине в ответ на ограничение транзита газа
Остановка транзита газа может стоить Украине потери гуманитарной и другой помощи от Словакии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление... РИА Новости Крым, 09.01.2025
2025-01-09T17:01
2025-01-09T17:01
словакия
роберт фицо
украина
новости
политика
в мире
западная помощь украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Остановка транзита газа может стоить Украине потери гуманитарной и другой помощи от Словакии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление премьер-министра республики Роберта Фицо на пресс-конференции по итогам переговоров с комиссаром Европейской комиссии по энергетике.В частности, он напомнил, что Украине со стороны Словакии могут быть ограничены поставки энергоресурсов в аварийных ситуациях и значительно снижена поддержка ее граждан, находящихся сейчас в Словакии.О планах поддержать снижение помощи украинцам, которые находятся на словацкой территории, в ответ на остановку Киевом транзита газа, Фицо заявлял еще 2 января.В декабре прошлого года президент России Владимир Путин и Роберт Фицо обсудили ситуацию на Украине и возможности урегулирования конфликта, а также отношения между РФ и Словакией и поставки газа в Европу.Ранее Фицо в интервью бразильской газете Folha de S.Paulo дал прогноз, что конфликт закончится для Украины потерей трети территорий и отказом в членстве в НАТО. Он также заявил, что, пока он возглавляет правительство Словакии, Братислава никогда не поддержит вступление Украины в Североатлантический альянс. При этом он поддержит присоединение Украины к Евросоюзу по окончании конфликта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Полноценный злодей": что Зеленский показал миру выпадом в адрес ФицоОстановка транзита через Украину: что ждет Европу без газа из РоссииУкраина прекратит транзит российской нефти и газа в Евросоюз
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словакия, роберт фицо, украина, новости, политика, в мире, западная помощь украине
Словакия остановит помощь Украине в ответ на ограничение транзита газа

Словакия может остановить всю гуманитарную помощь Украине за ограничение транзита газа

17:01 09.01.2025
 
© РИА Новости. СтрингерГазоснабжение зимой
Газоснабжение зимой
© РИА Новости. Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Остановка транзита газа может стоить Украине потери гуманитарной и другой помощи от Словакии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление премьер-министра республики Роберта Фицо на пресс-конференции по итогам переговоров с комиссаром Европейской комиссии по энергетике.
"Мы можем остановить всю гуманитарную помощь, в том числе и ту, что недавно была одобрена правительством", – заявил Фицо.
В частности, он напомнил, что Украине со стороны Словакии могут быть ограничены поставки энергоресурсов в аварийных ситуациях и значительно снижена поддержка ее граждан, находящихся сейчас в Словакии.

"Республика не заинтересована в эскалации, но, если проблема с транзитом газа через Украину не решится, будут ответные меры", – подчеркнул Фицо.

О планах поддержать снижение помощи украинцам, которые находятся на словацкой территории, в ответ на остановку Киевом транзита газа, Фицо заявлял еще 2 января.
В декабре прошлого года президент России Владимир Путин и Роберт Фицо обсудили ситуацию на Украине и возможности урегулирования конфликта, а также отношения между РФ и Словакией и поставки газа в Европу.
Ранее Фицо в интервью бразильской газете Folha de S.Paulo дал прогноз, что конфликт закончится для Украины потерей трети территорий и отказом в членстве в НАТО. Он также заявил, что, пока он возглавляет правительство Словакии, Братислава никогда не поддержит вступление Украины в Североатлантический альянс. При этом он поддержит присоединение Украины к Евросоюзу по окончании конфликта.
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СловакияРоберт ФицоУкраинаНовостиПолитикаВ миреЗападная помощь Украине
 
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