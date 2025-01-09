Словакия остановит помощь Украине в ответ на ограничение транзита газа
Словакия может остановить всю гуманитарную помощь Украине за ограничение транзита газа
© РИА Новости. СтрингерГазоснабжение зимой
© РИА Новости. Стрингер
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. Остановка транзита газа может стоить Украине потери гуманитарной и другой помощи от Словакии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление премьер-министра республики Роберта Фицо на пресс-конференции по итогам переговоров с комиссаром Европейской комиссии по энергетике.
"Мы можем остановить всю гуманитарную помощь, в том числе и ту, что недавно была одобрена правительством", – заявил Фицо.
В частности, он напомнил, что Украине со стороны Словакии могут быть ограничены поставки энергоресурсов в аварийных ситуациях и значительно снижена поддержка ее граждан, находящихся сейчас в Словакии.
"Республика не заинтересована в эскалации, но, если проблема с транзитом газа через Украину не решится, будут ответные меры", – подчеркнул Фицо.
О планах поддержать снижение помощи украинцам, которые находятся на словацкой территории, в ответ на остановку Киевом транзита газа, Фицо заявлял еще 2 января.
В декабре прошлого года президент России Владимир Путин и Роберт Фицо обсудили ситуацию на Украине и возможности урегулирования конфликта, а также отношения между РФ и Словакией и поставки газа в Европу.
Ранее Фицо в интервью бразильской газете Folha de S.Paulo дал прогноз, что конфликт закончится для Украины потерей трети территорий и отказом в членстве в НАТО. Он также заявил, что, пока он возглавляет правительство Словакии, Братислава никогда не поддержит вступление Украины в Североатлантический альянс. При этом он поддержит присоединение Украины к Евросоюзу по окончании конфликта.
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