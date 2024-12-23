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Ситуация на Украине и поставки газа в Европу: о чем говорили Путин и Фицо

Ситуация на Украине и поставки газа в Европу: о чем говорили Путин и Фицо - РИА Новости Крым, 23.12.2024

Ситуация на Украине и поставки газа в Европу: о чем говорили Путин и Фицо

Президент России Владимир Путин и премьер Словакии Роберт Фицо обсудили ситуацию на Украине и возможности урегулирования конфликта, а также отношения между РФ и РИА Новости Крым, 23.12.2024

2024-12-23T06:22

2024-12-23T06:22

2024-12-23T06:22

роберт фицо

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин и премьер Словакии Роберт Фицо обсудили ситуацию на Украине и возможности урегулирования конфликта, а также отношения между РФ и Словакией и поставки газа в Европу. Об этом сообщил Фицо по итогам визита в Москву.Путин в воскресенье принял в Кремле премьера Словакии, находящегося с рабочим визитом в Москве, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В частности речь шла о мероприятиях, связанных с 80-летием окончания Второй мировой войны и победой над фашизмом, где, как подчеркнул Фицо, решающую роль сыграли русские, белорусы, украинцы и другие народы бывшего СССР.Премьер Словакии также сообщил, что Владимир Путин подтвердил готовность РФ и дальше поставлять газ на Запад."Российский президент Владимир Путин подтвердил готовность России поставлять газ и дальше на Запад и в Словакию", - сказал Фицо.При этом он отметил, что с учетом позиции Владимира Зеленского после 1 января 2025 года это будет практически невозможно. Ранее сообщалось, что Украина прекратит транзит российского газа утром 1 января 2025 года в связи с истечением срока контракта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Остановка транзита через Украину: что ждет Европу без газа из России"Закончится плохо": Фицо дал неутешительный для Украины прогноз"Меня никто не остановит": Фицо заявил о готовности ехать в Москву

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роберт фицо, владимир путин (политик), россия, словакия, политика, газ, европа, украина, новости