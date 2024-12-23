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Зурабишвили выдвинула ультиматум правительству Грузии - РИА Новости Крым, 23.12.2024
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Зурабишвили выдвинула ультиматум правительству Грузии
Зурабишвили выдвинула ультиматум правительству Грузии - РИА Новости Крым, 23.12.2024
Зурабишвили выдвинула ультиматум правительству Грузии
Президент Грузии Саломе Зурабишвили дала властям неделю на то, чтобы они назначили дату проведения в стране новых парламентских выборов. Об этом она заявила на... РИА Новости Крым, 23.12.2024
2024-12-23T08:43
2024-12-23T08:43
грузия
ираклий кобахидзе
новости
в мире
политика
саломе зурабишвили
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым. Президент Грузии Саломе Зурабишвили дала властям неделю на то, чтобы они назначили дату проведения в стране новых парламентских выборов. Об этом она заявила на акции протеста у здания парламента в Тбилиси.Отмечается, что во время выступления у президента отключился микрофон.В воскресенье премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе пригрозил, что Зурабишвили будет привлечена к уголовной ответственности, если назначит новые парламентские выборы и если не покинет резиденцию после инаугурации нового главы государства 29 декабря.Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. Правящая партия "Грузинская мечта", председателем которой является Кобахидзе, победила на парламентских выборах, набрав 53,93% голосов избирателей. Партия выступает за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций. Оппозиционные партии получили в сумме 37,78% голосов.14 декабря парламент Грузии выбрал нового президента страны, им стал кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Михаил Кавелашвили, получивший 224 голоса из 300. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Президенту Грузии придется сложить свои полномочия – Кобахидзе Переломный момент: что ждет Грузию в ближайшие дниЗурабишвили готовит в Грузии громкую политическую провокацию - Пушков
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РИА Новости Крым
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грузия, ираклий кобахидзе, новости, в мире, политика, саломе зурабишвили
Зурабишвили выдвинула ультиматум правительству Грузии

Президент Грузии Зурабишвили дала властям неделю на назначение новых парламентских выборов

08:43 23.12.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкСаломе Зурабишвили
Саломе Зурабишвили - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым. Президент Грузии Саломе Зурабишвили дала властям неделю на то, чтобы они назначили дату проведения в стране новых парламентских выборов. Об этом она заявила на акции протеста у здания парламента в Тбилиси.
"Пусть придет Иванишвили (основатель партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили - ред.), потому что он все решает. Дата выборов должна быть согласована до 29 декабря. До 29 числа у всех нас есть отличный шанс продвинуть эту страну вперед. Жду ответа, чтобы все было ясно", – цитирует Зурабишвили Sputnik Грузия.
Отмечается, что во время выступления у президента отключился микрофон.
В воскресенье премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе пригрозил, что Зурабишвили будет привлечена к уголовной ответственности, если назначит новые парламентские выборы и если не покинет резиденцию после инаугурации нового главы государства 29 декабря.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. Правящая партия "Грузинская мечта", председателем которой является Кобахидзе, победила на парламентских выборах, набрав 53,93% голосов избирателей. Партия выступает за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций. Оппозиционные партии получили в сумме 37,78% голосов.
14 декабря парламент Грузии выбрал нового президента страны, им стал кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Михаил Кавелашвили, получивший 224 голоса из 300.
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ГрузияИраклий КобахидзеНовостиВ миреПолитикаСаломе Зурабишвили
 
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