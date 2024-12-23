https://crimea.ria.ru/20241223/zurabishvili-vydvinula-ultimatum-pravitelstvu-gruzii-1142849440.html

Зурабишвили выдвинула ультиматум правительству Грузии

Зурабишвили выдвинула ультиматум правительству Грузии - РИА Новости Крым, 23.12.2024

Зурабишвили выдвинула ультиматум правительству Грузии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили дала властям неделю на то, чтобы они назначили дату проведения в стране новых парламентских выборов. Об этом она заявила на... РИА Новости Крым, 23.12.2024

2024-12-23T08:43

2024-12-23T08:43

2024-12-23T08:43

грузия

ираклий кобахидзе

новости

в мире

политика

саломе зурабишвили

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым. Президент Грузии Саломе Зурабишвили дала властям неделю на то, чтобы они назначили дату проведения в стране новых парламентских выборов. Об этом она заявила на акции протеста у здания парламента в Тбилиси.Отмечается, что во время выступления у президента отключился микрофон.В воскресенье премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе пригрозил, что Зурабишвили будет привлечена к уголовной ответственности, если назначит новые парламентские выборы и если не покинет резиденцию после инаугурации нового главы государства 29 декабря.Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. Правящая партия "Грузинская мечта", председателем которой является Кобахидзе, победила на парламентских выборах, набрав 53,93% голосов избирателей. Партия выступает за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций. Оппозиционные партии получили в сумме 37,78% голосов.14 декабря парламент Грузии выбрал нового президента страны, им стал кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Михаил Кавелашвили, получивший 224 голоса из 300. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Президенту Грузии придется сложить свои полномочия – Кобахидзе Переломный момент: что ждет Грузию в ближайшие дниЗурабишвили готовит в Грузии громкую политическую провокацию - Пушков

грузия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

грузия, ираклий кобахидзе, новости, в мире, политика, саломе зурабишвили