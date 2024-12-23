https://crimea.ria.ru/20241223/novye-vybrosy-mazuta-fiksiruyut-na-plyazhakh-kubani-1142853160.html

Новые выбросы мазута фиксируют на пляжах Кубани

Новые выбросы мазута фиксируют на пляжах Кубани - РИА Новости Крым, 23.12.2024

Новые выбросы мазута фиксируют на пляжах Кубани

На побережье Краснодарского края зафиксированы новые выбросы мазута, в том числе в районе станицы Благовещенской и пляжа Джемете. Об этом сообщает региональный... РИА Новости Крым, 23.12.2024

2024-12-23T12:11

2024-12-23T12:11

2024-12-23T12:11

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

разлив мазута

краснодарский край

анапа

черное море

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. На побережье Краснодарского края зафиксированы новые выбросы мазута, в том числе в районе станицы Благовещенской и пляжа Джемете. Об этом сообщает региональный оперштаб.По данным оперштаба, мониторинговые группы прошли от Лечебного пляжа рядом с Морвокзалом Анапы до пляжей Благовещенской."Практически на всех участках, где велась активная уборка, море выбрасывает новый мазут. Фиксируют загрязнения разного масштаба – от мелких вкраплений до пятен и луж от трех до 50 квадратных метров", - говорится в сообщении.С раннего утра специалисты и волонтеры возобновили уборку прибрежной полосы. Также продолжается вывоз с пляжной территории собранных ранее мешков с загрязненным песком.Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов ранее заявил, что объем мазутного топлива, которое будет выносить на берег после крушения танкеров в Керченском проливе, может увеличиться до 200 тысяч тонн.По информации министра, для ликвидации ЧС сформирована группировка более чем в 10 тысяч человек, работает 366 единиц техники.Ликвидация дошедших к побережью из Краснодарского края нефтепродуктов продолжается и в Керчи. Накануне ГУ МЧС России по РК сообщило, что на побережье города собрали более 25 тонн мазута. Также проводятся работы по очистке вблизи озера Тобечикское в Ленинском районе.Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. В Анапе введен режим ЧС из-за разлива нефтепродуктов на побережье. В четырех населенных пунктах Кубани введен режим повышенной готовности.Разлив мазута после крушения танкеров "Волгонефть" в Черном море является экологической бедой, заявил президент Владимир Путин в четверг в рамках в ходе большой пресс-конференции, совмещенной с "Прямой линией".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шторм на побережье Кубани может повредить мешки с собранным мазутомСколько мазута утекло в море после крушения танкеров – ответ МинприродыПовторные выбросы мазута и новые очаги загрязнения выявили на Кубани

краснодарский край

анапа

черное море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, краснодарский край, анапа, черное море, происшествия, новости