https://crimea.ria.ru/20241223/novye-vybrosy-mazuta-fiksiruyut-na-plyazhakh-kubani-1142853160.html
Новые выбросы мазута фиксируют на пляжах Кубани
Новые выбросы мазута фиксируют на пляжах Кубани - РИА Новости Крым, 23.12.2024
Новые выбросы мазута фиксируют на пляжах Кубани
На побережье Краснодарского края зафиксированы новые выбросы мазута, в том числе в районе станицы Благовещенской и пляжа Джемете. Об этом сообщает региональный... РИА Новости Крым, 23.12.2024
2024-12-23T12:11
2024-12-23T12:11
2024-12-23T12:11
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
разлив мазута
краснодарский край
анапа
черное море
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. На побережье Краснодарского края зафиксированы новые выбросы мазута, в том числе в районе станицы Благовещенской и пляжа Джемете. Об этом сообщает региональный оперштаб.По данным оперштаба, мониторинговые группы прошли от Лечебного пляжа рядом с Морвокзалом Анапы до пляжей Благовещенской."Практически на всех участках, где велась активная уборка, море выбрасывает новый мазут. Фиксируют загрязнения разного масштаба – от мелких вкраплений до пятен и луж от трех до 50 квадратных метров", - говорится в сообщении.С раннего утра специалисты и волонтеры возобновили уборку прибрежной полосы. Также продолжается вывоз с пляжной территории собранных ранее мешков с загрязненным песком.Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов ранее заявил, что объем мазутного топлива, которое будет выносить на берег после крушения танкеров в Керченском проливе, может увеличиться до 200 тысяч тонн.По информации министра, для ликвидации ЧС сформирована группировка более чем в 10 тысяч человек, работает 366 единиц техники.Ликвидация дошедших к побережью из Краснодарского края нефтепродуктов продолжается и в Керчи. Накануне ГУ МЧС России по РК сообщило, что на побережье города собрали более 25 тонн мазута. Также проводятся работы по очистке вблизи озера Тобечикское в Ленинском районе.Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. В Анапе введен режим ЧС из-за разлива нефтепродуктов на побережье. В четырех населенных пунктах Кубани введен режим повышенной готовности.Разлив мазута после крушения танкеров "Волгонефть" в Черном море является экологической бедой, заявил президент Владимир Путин в четверг в рамках в ходе большой пресс-конференции, совмещенной с "Прямой линией".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шторм на побережье Кубани может повредить мешки с собранным мазутомСколько мазута утекло в море после крушения танкеров – ответ МинприродыПовторные выбросы мазута и новые очаги загрязнения выявили на Кубани
краснодарский край
анапа
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, краснодарский край, анапа, черное море, происшествия, новости
Новые выбросы мазута фиксируют на пляжах Кубани
В Краснодарском крае на берег выносит новые порции мазута - оперштаб
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. На побережье Краснодарского края зафиксированы новые выбросы мазута, в том числе в районе станицы Благовещенской и пляжа Джемете. Об этом сообщает региональный оперштаб.
"После шторма в зоне ЧС обследовано 23 км берега, где фиксировали загрязнения… Повторные выбросы мазута зафиксированы: в районе реки Можепсин, на береговой полосе ст. Благовещенской и на пляже Джемете", - говорится в сообщении.
По данным оперштаба, мониторинговые группы прошли от Лечебного пляжа рядом с Морвокзалом Анапы до пляжей Благовещенской.
"Практически на всех участках, где велась активная уборка, море выбрасывает новый мазут. Фиксируют загрязнения разного масштаба – от мелких вкраплений до пятен и луж от трех до 50 квадратных метров", - говорится в сообщении.
С раннего утра специалисты и волонтеры возобновили уборку прибрежной полосы. Также продолжается вывоз с пляжной территории собранных ранее мешков с загрязненным песком.
Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов ранее заявил, что объем мазутного топлива, которое будет выносить на берег после крушения танкеров в Керченском проливе, может увеличиться до 200 тысяч тонн.
По информации министра, для ликвидации ЧС сформирована группировка более чем в 10 тысяч человек, работает 366 единиц техники.
Ликвидация дошедших к побережью из Краснодарского края нефтепродуктов продолжается и в Керчи
. Накануне ГУ МЧС России по РК сообщило, что на побережье города собрали более 25 тонн мазута
. Также проводятся работы по очистке вблизи озера Тобечикское в Ленинском районе.
Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение
в Керченском проливе 15 декабря. В Анапе введен режим ЧС
из-за разлива нефтепродуктов на побережье. В четырех населенных пунктах Кубани введен режим повышенной готовности
.
Разлив мазута после крушения танкеров "Волгонефть" в Черном море является экологической бедой
, заявил президент Владимир Путин в четверг в рамках в ходе большой пресс-конференции, совмещенной с "Прямой линией".
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