https://crimea.ria.ru/20241222/shtorm-na-poberezhe-kubani-mozhet-povredit-meshki-s-sobrannym-mazutom-1142848007.html

Шторм на побережье Кубани может повредить мешки с собранным мазутом

Шторм на побережье Кубани может повредить мешки с собранным мазутом - РИА Новости Крым, 22.12.2024

Шторм на побережье Кубани может повредить мешки с собранным мазутом

Часть мешков с загрязненным мазутом песком, собранным в Анапе и Темрюкском районе после ЧП с танкерами, может быть повреждена из-за непогоды, сообщил... РИА Новости Крым, 22.12.2024

2024-12-22T23:50

2024-12-22T23:50

2024-12-22T23:50

анапа

танкер

танкер "волгонефть-212"

танкер "сиг"

разлив нефтепродуктов в черном море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Часть мешков с загрязненным мазутом песком, собранным в Анапе и Темрюкском районе после ЧП с танкерами, может быть повреждена из-за непогоды, сообщил вице-губернатор Краснодарского края Александр Нестеренко.По его словам, на данный момент количество техники, которую собрали для ликвидации последствий разлива мазута, максимально для темпов вывоза загрязненного грунта на полигоны.Приостановленные на ночь работы возобновятся утром, независимо от погоды, тогда же начнётся оценка ущерба из-за шторма.В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.Крушение танкеров в Керченском проливе15 декабря в южной части Керченского пролива потерпели бедствие танкеры с грузом мазута "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". После ЧП в море вылился мазут. В результате чрезвычайного происшествия погиб вахтенный матрос "Волгонефть-212", потерпевшие члены экипажа с различными травмами были доставлены в медучреждения.Двум капитанам танкеров было предъявлено обвинение по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Оба фигуранта задержаны.Разлив мазута после крушения танкеров "Волгонефть" в Черном море является экологической бедой, заявил президент Владимир Путин в четверг в рамках в ходе большой пресс-конференции, совмещенной с "Прямой линией".Накануне суда Морспаслужбы собрали 15 тысяч тонн нефтесодержащих отходов в акватории Черного моря, где затонули танкеры "Волгонефть", и обработали сорбентом более 5 тысяч "квадратов" акватории. Всего с начала выполнения работ с береговой полосы черноморского побережья Кубани собрано 22 тонны мазута.21 декабря единичные выбросы мазута зафиксированы в Керчи. По данным крымских властей, нефтепродукты обнаружены на побережье Керченского полуострова и в районе мыса Змеиный. Кроме того, пятна мазута обнаружены в море. Для ликвидации последствий к месту отправились суда "Максим Колосов" и "Анатолий Ткачев". В очистке берега и акватории задействованы 112 человек, 2 корабля и 12 единиц наземной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выброс мазута в Керчи – подробности от властейСколько мазута утекло в море после крушения танкеров – ответ МинприродыПовторные выбросы мазута и новые очаги загрязнения выявили на Кубани

https://crimea.ria.ru/20241222/v-kerchenskom-prolive-vodolazy-nashli-zatonuvshuyu-kormovuyu-chast-tankera-1142847037.html

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